Megszólalt a szakértő T. Danny orrműtétéről: Teljesen új anatómiai struktúrát kap az énekes

T.Danny az elmúlt hónapokban nyíltan beszélt élete egyik legnehezebb időszakáról. A róla készült, A maszk mögött című dokumentumsorozatban vállalta fel drogfüggőségét, és azt is elmondta, hogy a szerhasználat súlyos fizikai következményekkel járt: az orra néhány nap alatt összeesett, ezért kezdett maszkot hordani. Az énekes később a Rádió 1 reggeli műsorában arról is beszélt, hogy orrműtét előtt áll. Mint mondta, reményei szerint a beavatkozás még idén megtörténhet, de pontos időpontja egyelőre nincs. Azt is elárulta, hogy nem implantátumot kap, hanem saját porcból építhetik újra az orrát. A folyamatot ahhoz hasonlította, mint amikor egy összeesett sátorba visszakerül a tartókaró.

T.Danny drogfüggő volt, ma már állítása szerint nem nyúl kábítószerhez (Fotó: MW)

Így nyilatkozott a szakértő T.Danny állapotáról

A történet nemcsak a rajongók, hanem szakmai körök figyelmét is felkeltette. Dr. Kárász Tamás plasztikai sebész, fül-orr-gégész szakorvos és orrspecialista egy friss YouTube-interjúban röviden már érintette az ügyet, ezután kereste meg a Bors, hogy fejtse ki részletesebben, szakmai szempontból pontosan miről lehet szó egy ilyen helyzetben. A szakember szerint az első és legfontosabb, hogy az ilyen beavatkozásokat nem szabad összekeverni a klasszikus szépészeti orrplasztikával.

Fontos tisztázni, hogy ebben az esetben nem esztétikai beavatkozásról, hanem rekonstrukciós műtétről beszélünk. Nemzetközi szinten számos olyan specializált központ működik, ahol kifejezetten az ilyen összetett, nagy szakértelmet igénylő rekonstrukciós műtéteket végzik. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az eljárások az egészségügyi helyreállítás körébe tartoznak, és nem esztétikai beavatkozásokhoz

– mondta el a Borsnak Dr. Kárász Tamás plasztikai sebész, fül-orr-gégész szakorvos. A különbség a közönség számára elsőre talán csak szóhasználatnak tűnhet, valójában azonban alapvető szakmai eltérésről van szó. Egy hagyományos esztétikai orrplasztikánál az orr alapvetően ép szerkezetét formálják át esztétikai szempontok szerint. Rekonstrukciónál viszont a cél már nem egyszerűen a forma javítása, hanem egy súlyosan károsodott testrész vagy funkció helyreállítása.