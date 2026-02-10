A tested figyelmeztet: 5 jel, hogy a májad már nem bírja tovább

A máj sokáig csendben tűr, a gondok gyakran csak apró tünetekkel jelzik magukat.

A fáradtság, puffadás és bőrtünetek együtt már komoly figyelmeztetést jelenthetnek.

Megmutatjuk, milyen jelek utalnak arra, hogy a májad már túlterhelt.

A máj rendkívül fontos szervünk, hiszen hatástalanítja a káros anyagcseretermékeket és a kívülről bejutott mérgeket. Ennek hiányában a sejteket számos ártalom érheti, amelyek az egész szervezetünk károsodását eredményezi. Egy másik életfontosságú funkciója, hogy a vörösvértestek bomlásából származó bilirubint – amely szabad formában káros a szervezetünk számára – kiválasztja, így az a széklet útján távozik a szervezetből. Ezért ha a májbetegség tünetei jelentkeznek nálad, ideje komolyan venned.

A májbetegség tünetei közé tartozik, hogy a szemfehérje enyhén sárgás színűvé válik.

Fotó: blackday / 123RF

A máj működése és a májbetegség tünetei

A máj állapotáról leggyakrabban vérvizsgálattal lehet tájékozódni. A vérmintából több olyan laborérték is meghatározható, amelyek a máj terheltségére és működésére utalnak. A vizsgálat különösen indokolt lehet akkor, ha fennáll a májkárosodás kockázata, például rendszeres alkoholfogyasztás, májat terhelő gyógyszerek szedése, hepatitis vírusfertőzés gyanúja esetén, illetve akkor is, ha a családban már előfordult májbetegség. Ilyenkor a laboreredmények segíthetnek abban, hogy időben fény derüljön az eltérésekre. Ezen kívül a tested is jelezheti, ha a májad segítségért kiált. Mutatjuk a figyelmeztető jeleket.

Állandó fáradtság

Az egyik legkorábbi jel a nehezen megmagyarázható kimerültség. Akkor is fáradt vagy, ha eleget aludtál, nehezebben koncentrálsz, lassabbnak érzed a gondolkodásod. Előfordulhat enyhe szédülés vagy feledékenység is. Ezek a tünetek azt jelzik, hogy a máj kevésbé hatékonyan szűri ki a szervezetben keringő salakanyagokat.

Visszatérő emésztési panaszok

Puffadás, teltségérzet kis adag étel után, zsírosabb ételek utáni hányinger, étvágytalanság vagy keserű szájíz is utalhat arra, hogy a májad túlterhelt. A széklet állaga is változhat, ami elsőre gyomorpanasznak tűnhet, pedig a háttérben gyakran májprobléma áll.