A tested figyelmeztet: 5 jel, hogy a májad már nem bírja tovább

A máj rendkívül fontos szervünk, hiszen hatástalanítja a káros anyagcseretermékeket és a kívülről bejutott mérgeket. Ennek hiányában a sejteket számos ártalom érheti, amelyek az egész szervezetünk károsodását eredményezi. Egy másik életfontosságú funkciója, hogy a vörösvértestek bomlásából származó bilirubint – amely szabad formában káros a szervezetünk számára – kiválasztja, így az a széklet útján távozik a szervezetből. Ezért ha a májbetegség tünetei jelentkeznek nálad, ideje komolyan venned.
A máj állapotáról leggyakrabban vérvizsgálattal lehet tájékozódni. A vérmintából több olyan laborérték is meghatározható, amelyek a máj terheltségére és működésére utalnak. A vizsgálat különösen indokolt lehet akkor, ha fennáll a májkárosodás kockázata, például rendszeres alkoholfogyasztás, májat terhelő gyógyszerek szedése, hepatitis vírusfertőzés gyanúja esetén, illetve akkor is, ha a családban már előfordult májbetegség. Ilyenkor a laboreredmények segíthetnek abban, hogy időben fény derüljön az eltérésekre. Ezen kívül a tested is jelezheti, ha a májad segítségért kiált. Mutatjuk a figyelmeztető jeleket.
Az egyik legkorábbi jel a nehezen megmagyarázható kimerültség. Akkor is fáradt vagy, ha eleget aludtál, nehezebben koncentrálsz, lassabbnak érzed a gondolkodásod. Előfordulhat enyhe szédülés vagy feledékenység is. Ezek a tünetek azt jelzik, hogy a máj kevésbé hatékonyan szűri ki a szervezetben keringő salakanyagokat.
Puffadás, teltségérzet kis adag étel után, zsírosabb ételek utáni hányinger, étvágytalanság vagy keserű szájíz is utalhat arra, hogy a májad túlterhelt. A széklet állaga is változhat, ami elsőre gyomorpanasznak tűnhet, pedig a háttérben gyakran májprobléma áll.
A bőr fakóbbá válhat, viszkethet anélkül, hogy kiütés jelenne meg. Előfordulhatnak apró piros pöttyök, szokatlan szárazság vagy zsírosodás. A körmök törékenyebbek lehetnek, a haj fénytelenebb. Ezek a változások sokszor lassan alakulnak ki, ezért nehéz őket összekötni a máj állapotával.
A jobb oldali hasi feszülés vagy tompa nyomásérzet tipikus jel, mégis gyakran figyelmen kívül hagyjuk. A has körfogata is növekedhet, a ruhák szűkebbnek tűnnek, a has feszesebb, mintha vízvisszatartás alakulna ki.
Ha a vizelet tartósan sötétebb, a széklet világosabb, szürkés árnyalatú, vagy a szemfehérje enyhén sárgás színűvé válik, az már egyértelmű figyelmeztetés. Ezek a jelek arra utalnak, hogy a májad működése jelentősen romlott.
A máj sokáig csendben tűr, ezért a tünetek lassan, fokozatosan erősödnek fel. Gyakran csak akkor döbbenünk rá, hogy baj van, amikor több panasz egyszerre jelentkezik. Pedig a korai felismerés a legfontosabb, mert ilyenkor még sok esetben van lehetőség a folyamat lassítására vagy visszafordítására. Ha több jel is ismerősnek tűnik, érdemes orvoshoz fordulni.
A máj képes regenerálódni, de azt, hogy mennyire tudja ellátni méregtelenítő és anyagcsere-feladatait, nagyban befolyásolja az életmódod:
A máj különlegessége, hogy rendkívüli gyorsan regenerálódik. Egy amúgy egészséges szervezetben még az is előfordulhat, hogy a szerv jelentős részének eltávolítása is csak átmeneti, enyhe működészavarral jár. Ez a nagyfokú alkalmazkodóképesség azonban veszélyes is lehet, mert a máj károsodása sokáig rejtve maradhat, és a problémák gyakran csak akkor jelentkeznek, amikor az állapot már előrehaladott és súlyos. Ezért fontos, hogy járj rendszeresen szűrővizsgálatokra és figyeld a tested apró jelzéseit.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Nézd meg a májbetegségre utaló jeleket:
