A májad nem felejt: 5 ártalmatlannak tűnő szokás, ami komoly kárt okozhat

A máj méregtelenítése nem csodaszereken múlik, hanem apró napi szokásokon.

Az alkohol mellett a cukor, az energiaitalok és a rendszeres gyógyszerszedés is terhelheti a májat.

A máj méregtelenítés házilag elsősorban tudatosabb életmóddal kivitelezhető, nem drasztikus diétákkal.

A máj elképesztő mennyiségű munkát végez nap mint nap. Feldolgozza az alkoholt, a gyógyszereket, a cukrot, a gyorsételeket, és közben a hormonháztartás szabályozásában, valamint az egész test méregtelenítésében is közreműködik. Ha túlzottan leterhelődik, először csak „csendben” lassul a működése, utána jelentkeznek az apró jelek: tompa fáradtság, puffadás, indokolatlan emésztési zavarok. Ilyenkor sokan rögtön rákeresnek a máj méregtelenítési lehetőségeire, pedig érdemesebb először azt megnézni, mi terheli túl rendszeresen a kiválasztószervet.

A máj méregtelenítése segíthet az energiaszint növelésében és az emésztés javításában.

A máj méregtelenítése: nem csak az alkohol számít

Ha megkérdezel valakit, mi árt a májnak, szinte biztos, hogy az alkoholt mondja elsőként, nem véletlenül. Az alkoholt a máj bontja le, és közben olyan anyagok keletkeznek, amelyek gyulladást okozhatnak. Nem csak a rendszeres ivás jelent gondot: az alkoholos mámorban töltött dorbézoló hétvégék ugyanúgy megterhelik a kiválasztószervet.

Sokan akkor lepődnek meg igazán, amikor a laboreredményük eltérést mutat, hiszen alig isznak. Ilyenkor derül ki, hogy a máj egészsége nem kizárólag az alkoholfogyasztáson múlik.

A cukor hatása és a rejtett zsírmáj tünetei

A túl sok cukorfogyasztás jelenti a leggyakoribb problémát. A szervezet a felesleget zsírrá alakítja, amelyet többek között a májban raktároz. Ennek következményeként alakulhat ki hosszú távon a nem alkoholos zsírmáj, ami meglepően sok embert érint.

A zsírmáj tünetei sokáig alig feltűnők, mert a szerv eleinte nem fáj, inkább állandóan fáradtságérzet, nehéz emésztés és időnkénti puffadás jelentkezik.

A máj méregtelenítése fontos szerepet játszik a szervezet egészséges működésében és a toxinok lebontásában.

Májmérgezők: az energiaitalok, fájdalomcsillapítók és gyorskaják

Modern világunkban jellemző, hogy gyorsan lehúzunk egy energiaitalt, hogy kibírjuk a napot, beveszünk egy fájdalomcsillapítót, mert fáj a fejünk, vagy bedobunk egy kis gyorskaját két meeting között. Önmagában egyik sem ördögtől való, a gond akkor kezdődik, amikor mindez mindennapossá válik. A máj csendben végzi a dolgát, de a kapacitása nem végtelen.

A feldolgozott ételek, a cukros italok és a rendszeres gyógyszerszedés együtt komoly terhelést jelent. Habár a szervezet sokáig alkalmazkodik, egy idő után jelez, csak a tünetek nem mindig egyértelműek.

A májat akkor tudjuk jó állapotban tartani, illetve gond esetén házilag méregteleníteni, ha csökkentjük a cukorbevitelt, tudatosabban bánunk az alkohol- és energiaital-fogyasztással, valamint nagyobb körültekintéssel alkalmazunk gyógykészítményeket. A jó hír, hogy a máj elképesztően jól regenerálódik, ha kap rá esélyt. Már néhány hét tudatosabb életmód is javíthatja a májenzimértékeket, ehhez azonban a káros anyagok mérséklése vagy elkerülése mellett a bőséges folyadékfogyasztás is elengedhetetlen, lehetőleg tiszta víz formájában.