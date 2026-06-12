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Pokoli péntek az M3-ason: egymást érték a balesetek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 17:25
m3M3-as autópálya
Újabb karambol bénította meg péntek délután az autópályát. Gödöllő közelében rohant egymásba három személyautó az M3-ason a Budapest felé vezető oldalon.

A 31-es és 32-es kilométer között történt ütközéshez mentőket is riasztottak, az érintett szakaszon pedig már csak egy sávon halad a forgalom az M3-as autópályán, így hosszú torlódásra kell készülniük az autósoknak – közölte az MTI.

Gödöllő közelében rohant egymásba három autó az M3-ason.
Gödöllő közelében rohant egymásba három autó az M3-ason.
Fotó:  Zalai hírlap

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik járműben csak a sofőr utazott, a másik autóban ketten ültek, míg a harmadikban négyen voltak. Az M3-as péntek délutánra valóságos balesetsorozat helyszínévé vált, hiszen a nap folyamán több ütközés is megbénította a forgalmat mindkét irányban - közölte az Útinform a honlapján.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Bagnál a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy élelmiszert szállító kamion letért az útról, és az oldalára borult. Az Útinform szerint a 42-es kilométernél 8 kilométeres torlódás alakult ki.

Szintén az országhatár felé vezető oldalon, a 120-as és a 123-as kilométernél is csak a leállósáv volt járható, emiatt a 118-as kilométerig torlódott vissza a kocsisor - írta az Útinform. A katasztrófavédelem szerint egy autómentő hajtott bele egy személykocsiba.

A Budapest felé vezető oldalon, Mezőkövesd és Füzesabony között felborult egy kamion, a 123-as kilométernél pályazárat vezettek be, a 127-es kilométernél kiterelték a forgalmat a 3-as főútra.

 

 

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