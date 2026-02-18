Ne vedd félvállról a szakértő figyelmeztetését: súlyos betegséget is jelezhet, ha így néz ki a talpad

A máj az emberi test egyik legfontosabb szerve: részt vesz a tápanyagok feldolgozásában, az epetermelésben, a méreganyagok kiszűrésében és az energiaraktározásban. Ha ezekben a folyamatokban zavar támad, a tünetek sokfélék lehetnek, egészen a fáradékonyságtól az emésztési panaszokig. Sokszor azonban a májbetegség első tünetei nem okoznak különösebb kellemetlenséget. Dr. Mindy Pelz szerint azonban ezt az egy jelet nem szabad figyelmen kívül hagyni!

A májbetegség egyik korai jele lehet, ha így néz ki a talpad!

Fotó: Tatevosian Yana

A máj kulcsszerepet játszik az emésztésben, a méregtelenítésben és az anyagcserében.

A májproblémák sokáig tünetmentesek lehetnek.

A talpunk állapota korai figyelmeztető jel is lehet.

Ha más tünetekkel jár együtt, mindenképpen orvosi kivizsgálást igényel.

A májbetegség tünete lehet, ha így néz ki a talpad

Dr. Mindy Pelz női egészségügyi szakértő hívta fel a figyelmet arra, hogy mindenkinek érdemes megnéznie a talpát, sarkát, mert a száraz, repedezett bőr azt jelezheti, hogy nem megfelelő a vérkeringésünk.

Tehát lehetséges, hogy a máj nem végzi jól a méregtelenítést és a toxinok eltávolítását.

– figyelmeztet Dr. Mindy Pelz.

Ha a máj működése romlik, az epetermelés is csökkenhet, ami azért lényeges, mert az epe segíti a zsírok és bizonyos vitaminok felszívódását is.

Ennek következménye lehet a bőrszárazság is, mivel kialakulhat:

a B3-vitamin-hiány

az omega-3-hiány, amelyek bőrproblémákat okozhatnak

A-vitamin hiány, amely súlyos májbetegségben, például cirrózisnál gyakori

Fontos, hogy a talpbőr szárazsága és repedezése még nem jelenti azt, hogy májproblémák állnak a hátterében. A nem megfelelő lábhigiénia, egy rossz cipő, a folyadékhiány és a hideg időjárás jóval gyakoribb okoknak számítanak.

A száraz talpbőr más tünetek megjelenése esetén veti fel a májbetegség gyanúját

A rendszeres émelygés és hányinger is a májbetegségek egyik jellegzetes tünete.

Fotó: PeopleImages

Májproblémák esetén általában több panasz együttese ad okot a kivizsgálásra. Ilyenek lehetnek:

sárgás bőr vagy szemfehérje,

viszketés (különösen éjszaka),

ödémás lábak,

haskörfogat-növekedés,

indokolatlan fogyás vagy hízás,

tartós hányinger, puffadás és/vagy étvágytalanság,

kimerültség,

széklet- és vizeletbeli elváltozások (például sötét, erős szagú vagy habzó vizelet, szürkés, agyagszerű vagy fekete, véres széklet).

Ha a talpbőr feltűnően száraz, repedezett, és a fenti tünetek közül több is jelen van, érdemes háziorvoshoz fordulni.

A májbetegségek esetében különösen fontos a korai felismerés, mert minél hamarabb derül ki a probléma, annál nagyobb esély van a folyamat lassítására vagy akár visszafordítására.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!

Az alábbi videóban láthatod a májbetegségek további lehetséges tüneteit: