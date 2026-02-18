Ne vedd félvállról a szakértő figyelmeztetését: súlyos betegséget is jelezhet, ha így néz ki a talpad

A máj az emberi test egyik legfontosabb szerve: részt vesz a tápanyagok feldolgozásában, az epetermelésben, a méreganyagok kiszűrésében és az energiaraktározásban. Ha ezekben a folyamatokban zavar támad, a tünetek sokfélék lehetnek, egészen a fáradékonyságtól az emésztési panaszokig. Sokszor azonban a májbetegség első tünetei nem okoznak különösebb kellemetlenséget. Dr. Mindy Pelz szerint azonban ezt az egy jelet nem szabad figyelmen kívül hagyni!
Dr. Mindy Pelz női egészségügyi szakértő hívta fel a figyelmet arra, hogy mindenkinek érdemes megnéznie a talpát, sarkát, mert a száraz, repedezett bőr azt jelezheti, hogy nem megfelelő a vérkeringésünk.
Tehát lehetséges, hogy a máj nem végzi jól a méregtelenítést és a toxinok eltávolítását.
– figyelmeztet Dr. Mindy Pelz.
Ha a máj működése romlik, az epetermelés is csökkenhet, ami azért lényeges, mert az epe segíti a zsírok és bizonyos vitaminok felszívódását is.
Ennek következménye lehet a bőrszárazság is, mivel kialakulhat:
Fontos, hogy a talpbőr szárazsága és repedezése még nem jelenti azt, hogy májproblémák állnak a hátterében. A nem megfelelő lábhigiénia, egy rossz cipő, a folyadékhiány és a hideg időjárás jóval gyakoribb okoknak számítanak.
Májproblémák esetén általában több panasz együttese ad okot a kivizsgálásra. Ilyenek lehetnek:
Ha a talpbőr feltűnően száraz, repedezett, és a fenti tünetek közül több is jelen van, érdemes háziorvoshoz fordulni.
A májbetegségek esetében különösen fontos a korai felismerés, mert minél hamarabb derül ki a probléma, annál nagyobb esély van a folyamat lassítására vagy akár visszafordítására.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotoddal kapcsolatos kérdéseidben!
Az alábbi videóban láthatod a májbetegségek további lehetséges tüneteit:
