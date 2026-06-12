Új fejlemény a ráckeresztúri tragédia ügyében: a rendőrség mondta ki a végső szót

Mint arról a Bors beszámolt, három hete csigolyatöréssel szállítottak egy férfit Ráckeresztúrról a székesfehérvári kórházba. Az orvosok ugyan azonnal megmondták a családnak, hogy fel kell készülniük a legrosszabbra, de még napokig küzdöttek Imre életéért.

János tudni szeretné, hogyan történt a ráckeresztúri baleset Fotó: olvasói

János, Imre testvére napokig látogatta a haldoklót, de kommunikálni már nem tudtak, hiszen a férfit mélyaltatásban tartották.

Megfogtam a kezét és beszéltem hozzá. Nagyon bíztam a felépülésében, hiszen én vagyok az idősebb, és az élet rendje azt diktálta volna, hogy én menjek el előbb.

A férfi a saját háza kerítésén átesett. A baleset közvetlen előzménye volt, hogy az idősödő férfi összeveszett az albérlőjével, mert a férfi nem értett egyet a bérleti díj emelésével. Ebből eredt a gyászoló család gyanúja, hogy Imre nem magától esett el.

Imrét Ráckeresztúron temetik el

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási eljárás keretében vizsgálja.

- Az orvosok azt mondták, hogy kicsi a valószínűsége, hogy valaki egy egyszerű balesetben az öcséméhez hasonló sérüléseket szenved. Most úgy tűnik, a nyomozók nem találtak elegendő bizonyítékot az idegenkezűségre. Valószínűleg azt állapították meg, hogy mégis baleset történt – mondta a Borsnak János, Imre testvére.

Az elhunytat június 18-án, a ráckeresztúri temetőben helyezik örök nyugalomra. János az időpontot a Facebookon közzétéve közölte, hogy mindenkit szeretettel várnak, aki ismerte és kedvelte Imrét. A család azt szeretné, hogy a temetés méltó legyen Imre emlékéhez.