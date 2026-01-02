Tényleg az alkohol a hibás? Téged is utolér a zsírmáj?

A máj a szervezetünk egyik legcsendesebb dolgozója, amely sokáig tűri a terhelést, mielőtt jelezne. Éppen ezért alattomosan alakulhat ki benne a zsírlerakódás, miközben mi semmit sem érzünk. A nem alkoholos zsírmáj ma már a leggyakoribb májbetegség világszerte, és különösen a fiatal felnőttek körében nagy a kockázat. Az életmód, a táplálkozás és a stressz ugyanúgy szerepet játszik, mint az öröklött hajlam. A probléma azonban visszafordítható, ha időben felismerjük.

A zsírmáj lassan népbetegséggé válik / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

A zsírmáj kialakulásának okai.

A zsírmáj tünetei.

Így csökkentheted, vagy akár fordíthatod vissza a kialakult zsírmájat.

Mégis mi okozhatja a zsírmáj kialakulását?

Ha valakinél zsírmájat diagnosztizálnak, akkor az illető szinte biztos, hogy nem dicsekszik vele. Mi több, igyekszik eltitkolni a betegségét, hiszen retteg attól, hogy azt gondolják róla: biztosan alkoholbeteg. Pedig a köztudattal ellentétben, számos dolog okozhatja, köztük olyan hétköznapi, életmódbeli tettek, amelyekről nem is gondolnánk, hogy ilyen nagy bajt csinálhatnak, sőt, még az is lehet, hogy nem tehetünk róla. Lássuk, melyek ezek!

Helytelen táplálkozás és túlzott cukorfogyasztás: a magas fruktóztartalmú ételek, a finomított szénhidrátok és a gyorsételek kifejezetten elősegítik a zsír felhalmozódását a májban.

Túlsúly és hasi típusú elhízás: a zsigeri zsír hormonális és gyulladásos folyamatokon keresztül „rátolja” a zsírt a májra.

Mozgáshiány: a lelassult anyagcsere és az alacsony izomtömeg miatt a felesleges energia zsírként raktározódik el, többek között a májban.

Inzulinrezisztencia és 2-es típusú cukorbetegség: ha a sejtek nem reagálnak megfelelően az inzulinra, a máj túl sok zsírt kezd el termelni.

Gyógyszerek és toxikus anyagok: bizonyos gyógyszerek, hormonok, illetve ipari vegyületek is hozzájárulhatnak a máj elzsírosodásához.

Genetikai hajlam: egyes emberek öröklötten érzékenyebbek a máj zsírraktározására – számukra a diéta és életmód még fontosabb.

Az alkoholfogyasztás is jelentősen hozzájárul a zsírmáj kialakulásához / Fotó: simon jhuan / Shutterstock

A zsírmáj tünetei

Igen alattomos betegség. Legtöbbször tünetmentesen kezdődik, de idővel megjelenhet az állandó fáradékonyság, mintha képtelenek lennénk kipihenni magunkat, a tompa, jobb bordaív alatti diszkomfortérzés vagy haspuffadás, étvágycsökkenés vagy épphogy fokozott éhség, rendszertelen vércukor-ingadozásokkal. Az emelkedett májenzimek szintén árulkodó jelek, azt azonban csak a laborvizsgálat mutatja ki. Előrehaladott esetben gyulladás, majd akár májkárosodás is kialakulhat.