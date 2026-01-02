Tényleg az alkohol a hibás? Téged is utolér a zsírmáj?

A máj a szervezetünk egyik legcsendesebb dolgozója, amely sokáig tűri a terhelést, mielőtt jelezne. Éppen ezért alattomosan alakulhat ki benne a zsírlerakódás, miközben mi semmit sem érzünk. A nem alkoholos zsírmáj ma már a leggyakoribb májbetegség világszerte, és különösen a fiatal felnőttek körében nagy a kockázat. Az életmód, a táplálkozás és a stressz ugyanúgy szerepet játszik, mint az öröklött hajlam. A probléma azonban visszafordítható, ha időben felismerjük.
Ha valakinél zsírmájat diagnosztizálnak, akkor az illető szinte biztos, hogy nem dicsekszik vele. Mi több, igyekszik eltitkolni a betegségét, hiszen retteg attól, hogy azt gondolják róla: biztosan alkoholbeteg. Pedig a köztudattal ellentétben, számos dolog okozhatja, köztük olyan hétköznapi, életmódbeli tettek, amelyekről nem is gondolnánk, hogy ilyen nagy bajt csinálhatnak, sőt, még az is lehet, hogy nem tehetünk róla. Lássuk, melyek ezek!
Igen alattomos betegség. Legtöbbször tünetmentesen kezdődik, de idővel megjelenhet az állandó fáradékonyság, mintha képtelenek lennénk kipihenni magunkat, a tompa, jobb bordaív alatti diszkomfortérzés vagy haspuffadás, étvágycsökkenés vagy épphogy fokozott éhség, rendszertelen vércukor-ingadozásokkal. Az emelkedett májenzimek szintén árulkodó jelek, azt azonban csak a laborvizsgálat mutatja ki. Előrehaladott esetben gyulladás, majd akár májkárosodás is kialakulhat.
Ha változtatunk az életmódunkon, azzal jelentősen javíthatunk a helyzeten, akár vissza is fordíthatjuk ezt az állapotot. Kövessük a mediterrán típusú étrendet, sok zöldséggel, teljes értékű gabonával, kevés cukorral és transzzsírral. Rendszeres mozogjunk, már heti 150 perc közepes intenzitású aktivitás klinikailag mérhető javulást hozhat. Fontos a testsúly-optimalizálás: már 5–10% fogyás is jelentősen csökkenti a máj zsírtartalmát. Minimalizáljuk az alkoholfogyasztást, mert zsírmáj esetén még a kevés alkohol is gyorsíthatja a súlyosbodást.
A szervezetben zajló gyulladási folyamatokat is csökkentenünk kell, ebben fontos szerepe van az elegendő alvásnak, stresszkezelésnek, vitamin- és antioxidánsban gazdag táplálkozásnak. A rendszeres kontrollvizsgálat elengedhetetlen: a májenzimek, hasi ultrahang és anyagcsere-értékek követése segít a javulás nyomon követésében.
A regeneráció csodája
A máj az egyetlen szervünk, amely akár 70%-os károsodás után is képes teljesen regenerálódni, ha a károsító hatás megszűnik. A megfelelő étrend és életmódváltás hatására a zsírmáj már 3–6 hónap alatt látványosan javulhat – ezért is nevezik a test „öngyógyító laboratóriumának”.
