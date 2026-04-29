Sugárzik a banán és a burgonya – íme azok az ételek, amelyek természetesen radioaktívak

radioaktivitás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 14:15
Banánegészséggyümölcssugárzás
Szinte minden élelmiszer tartalmaz valamilyen mértékű természetes radioaktivitást – ezt a legtöbben nem tudják. A legismertebb a radioaktív banán, azonkívül azonban számos más étel és ital is sugárzást bocsát ki. A természetesen radioaktív ételek által kibocsátott sugárzás ugyanakkor oly csekély, hogy az egészséges szervezetre semmiféle kockázatot nem jelent, és ezt érdemes tényszerűen megismerni.
  • A természetes radioaktivitás az élelmiszerekben teljesen normális jelenség.
  • A legismertebb példa a banán, amely kálium-40 nevű radioaktív izotópot tartalmaz.
  • A szervezet maga is radioaktív – testünkben folyamatosan zajlik a természetes bomlás.
  • Az élelmiszerekből származó sugárzás töredéke a határértékeknek, egészségre veszélytelen.
  • A sugárterhelés összehasonlítására a BED – banánegyenérték – szemléletes mértékegység.
  • A valódi sugárfertőzés és a természetes élelmiszer-radioaktivitás között hatalmas a különbség.

Az internet tele van riasztó és félrevezető információkkal a radioaktív élelmiszerekről. A radioaktív banánról például rendszeresek a világhálón megjelenő rémkeltések, ám az igazság az, hogy a sugárzás és a radioaktivitás természetes velejárói az életnek – a kérdés mindig az, mekkora a dózis. Az alábbiakban tényszerűen bemutatjuk, mitől radioaktívak egyes ételek, és valóban kell-e ettől tartani.

Radioaktív banán
A radioaktív banán sugárterhelése elenyésző, az egészségre nem káros. Fotó:  123RF

A természetesen radioaktív ételek – mi teszi azokat sugárzóvá?

A természetes radioaktivitás az élelmiszerekben nem szennyeződés, hanem a természet rendje. A talajban, a vízben és a levegőben természetes módon jelen lévő radioaktív izotópok beépülnek a növényekbe és az állati szervezetekbe, majd az elfogyasztott ételen keresztül az emberi testbe is. Ez a folyamat az élet kezdete óta zajlik, és a szervezet ehhez az állandó, alacsony szintű sugárterheléshez alkalmazkodott.

A legismertebb természetes radioaktív izotóp az élelmiszerekben a kálium-40, amely a közönséges kálium körülbelül 0,012 százalékát teszi ki. Mivel a kálium az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetben, és rengeteg élelmiszerben megtalálható, a kálium-40 szinte mindenhol jelen van: a banánban, a burgonyában, a babban, a dióban, a napraforgómagban és a tejben egyaránt. Emellett a radium-226 és a polonium-210 szintén megjelenik egyes élelmiszerekben, különösen a tengeri herkentyűkben és a csonthéjasokban.

A szervezetünk maga is radioaktív: egy átlagos felnőttben körülbelül 4400 becquerel aktivitású kálium-40 található állandóan – azaz másodpercenként több ezer atombomlás zajlik le bennünk természetes körülmények között, folyamatosan. Ez nem veszélyes, hanem természetes.

Banánegyenérték a radioaktív banán után – így mérjük az élelmiszerek sugárzását

A sugárterhelés szemléltetésére a tudományos ismeretterjesztésben elterjedt a banánegyenérték (BED – Banana Equivalent Dose) fogalma. Egy banán elfogyasztása körülbelül 0,1 mikroszievert sugárterhelést jelent a szervezet számára – ez rendkívül csekély mennyiség, ha figyelembe vesszük, hogy az éves természetes háttérsugárzás átlagosan 2000–3000 mikroszievert tesz ki.

Összehasonlításképpen: egy mellkasröntgen körülbelül 100 mikroszievert, egy transzkontinentális repülőút 80 mikroszievert, egy CT-vizsgálat pedig akár 7000 mikroszievert is jelenthet. Ehhez képest a banán által okozott 0,1 mikroszievert eltörpül – és ugyanígy elhanyagolható a többi természetesen radioaktív élelmiszer sugárterhelése is.

A banánegyenérték tehát elsősorban szemléltető eszköz, nem hivatalos mértékegység – de jól mutatja, mennyire aránytalanok azok a félelmek, amelyek a természetesen radioaktív ételek körül keringenek. Napi egy banán elfogyasztása nem növeli számottevően az éves sugárterhelést.

A radioaktív banánhoz hasonló, sugárzást kibocsátó zöldségek és gyümölcsök
A radioaktív banán mellett számos más zöldség és gyümölcs bocsát ki sugárzást. Fotó: Shutterstock

Melyek a radioaktív ételek és italok?

A banánon kívül számos más élelmiszer tartalmaz természetes radioaktivitást. A brazildió az egyik legjobban ismert példa: rendkívül magas radium- és báriumtartalma miatt a természetesen radioaktív élelmiszerek közül kiemelkedik. Ennek oka, hogy a brazildiófa gyökerei rendkívül mélyre nyúlnak, és a talaj mélyebb rétegeiből vonják fel a természetes radiumot. Napi néhány szemnél több fogyasztása esetén a sugárterhelés valóban megemelkedhet, bár az egészségügyi határértéket így sem éri el normál fogyasztás mellett.

A burgonya, a bab, a napraforgómag, a búzakorpa és a sörélesztő szintén az átlagosnál magasabb kálium-40-tartalommal rendelkezik. A tengeri herkentyűk – osztriga, fésűkagyló, garnéla – polonium-210-et tartalmaznak, amely természetes bomlástermék, és amelynek mennyisége a rendszeres fogyasztás mellett is jóval a biztonságos határérték alatt marad.

A csapvíz és az ásványvíz is tartalmaz természetes radioaktivitást radontól és radon bomlástermékeitől, amelyek a talajból oldódnak a vízbe. A magyar ivóvíz-szabványok ezekre is határértéket szabnak, és a forgalomba kerülő víz megfelel ezeknek a követelményeknek.

Miben különbözik a természetes radioaktivitás a valódi sugárfertőzéstől?

A természetes élelmiszer-radioaktivitás és a sugárfertőzés – amelyet nukleáris balesetek, sugárterápia vagy radioaktív anyagok nem megfelelő kezelése okoz – között hatalmas a különbség, és ezt fontos nem összemosni. A sugárfertőzés során a szervezet rövid idő alatt nagy dózisú ionizáló sugárzást kap, amely sejtszintű károsodást, sugárbetegséget, illetve hosszú távon rákos megbetegedéseket okozhat.

A természetesen radioaktív élelmiszerek által okozott sugárterhelés ezzel szemben folyamatos, alacsony szintű és az evolúció során kialakult alkalmazkodóképességünk keretein belül marad. A szervezet képes a kis dózisú sugárterhelés okozta sejtkárosodások javítására – ez a folyamat folyamatosan zajlik bennünk, minden egyes nap.

A tájékozottság ebben a témában azért fontos, mert az alaptalan félelem oda vezethet, hogy valaki feleslegesen kerüli a tápanyagokban gazdag élelmiszereket. A banán, a dió vagy a burgonya elhagyása sugárzástól való félelem miatt nem csökkenti az egészségügyi kockázatot – ellenkezőleg, a hiányzó tápanyagok okozta kár messze meghaladja a természetes radioaktivitás elhanyagolható hatását.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
