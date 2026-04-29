Sugárzik a banán és a burgonya – íme azok az ételek, amelyek természetesen radioaktívak

Az internet tele van riasztó és félrevezető információkkal a radioaktív élelmiszerekről. A radioaktív banánról például rendszeresek a világhálón megjelenő rémkeltések, ám az igazság az, hogy a sugárzás és a radioaktivitás természetes velejárói az életnek – a kérdés mindig az, mekkora a dózis. Az alábbiakban tényszerűen bemutatjuk, mitől radioaktívak egyes ételek, és valóban kell-e ettől tartani.
A természetes radioaktivitás az élelmiszerekben nem szennyeződés, hanem a természet rendje. A talajban, a vízben és a levegőben természetes módon jelen lévő radioaktív izotópok beépülnek a növényekbe és az állati szervezetekbe, majd az elfogyasztott ételen keresztül az emberi testbe is. Ez a folyamat az élet kezdete óta zajlik, és a szervezet ehhez az állandó, alacsony szintű sugárterheléshez alkalmazkodott.
A legismertebb természetes radioaktív izotóp az élelmiszerekben a kálium-40, amely a közönséges kálium körülbelül 0,012 százalékát teszi ki. Mivel a kálium az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetben, és rengeteg élelmiszerben megtalálható, a kálium-40 szinte mindenhol jelen van: a banánban, a burgonyában, a babban, a dióban, a napraforgómagban és a tejben egyaránt. Emellett a radium-226 és a polonium-210 szintén megjelenik egyes élelmiszerekben, különösen a tengeri herkentyűkben és a csonthéjasokban.
A szervezetünk maga is radioaktív: egy átlagos felnőttben körülbelül 4400 becquerel aktivitású kálium-40 található állandóan – azaz másodpercenként több ezer atombomlás zajlik le bennünk természetes körülmények között, folyamatosan. Ez nem veszélyes, hanem természetes.
A sugárterhelés szemléltetésére a tudományos ismeretterjesztésben elterjedt a banánegyenérték (BED – Banana Equivalent Dose) fogalma. Egy banán elfogyasztása körülbelül 0,1 mikroszievert sugárterhelést jelent a szervezet számára – ez rendkívül csekély mennyiség, ha figyelembe vesszük, hogy az éves természetes háttérsugárzás átlagosan 2000–3000 mikroszievert tesz ki.
Összehasonlításképpen: egy mellkasröntgen körülbelül 100 mikroszievert, egy transzkontinentális repülőút 80 mikroszievert, egy CT-vizsgálat pedig akár 7000 mikroszievert is jelenthet. Ehhez képest a banán által okozott 0,1 mikroszievert eltörpül – és ugyanígy elhanyagolható a többi természetesen radioaktív élelmiszer sugárterhelése is.
A banánegyenérték tehát elsősorban szemléltető eszköz, nem hivatalos mértékegység – de jól mutatja, mennyire aránytalanok azok a félelmek, amelyek a természetesen radioaktív ételek körül keringenek. Napi egy banán elfogyasztása nem növeli számottevően az éves sugárterhelést.
A banánon kívül számos más élelmiszer tartalmaz természetes radioaktivitást. A brazildió az egyik legjobban ismert példa: rendkívül magas radium- és báriumtartalma miatt a természetesen radioaktív élelmiszerek közül kiemelkedik. Ennek oka, hogy a brazildiófa gyökerei rendkívül mélyre nyúlnak, és a talaj mélyebb rétegeiből vonják fel a természetes radiumot. Napi néhány szemnél több fogyasztása esetén a sugárterhelés valóban megemelkedhet, bár az egészségügyi határértéket így sem éri el normál fogyasztás mellett.
A burgonya, a bab, a napraforgómag, a búzakorpa és a sörélesztő szintén az átlagosnál magasabb kálium-40-tartalommal rendelkezik. A tengeri herkentyűk – osztriga, fésűkagyló, garnéla – polonium-210-et tartalmaznak, amely természetes bomlástermék, és amelynek mennyisége a rendszeres fogyasztás mellett is jóval a biztonságos határérték alatt marad.
A csapvíz és az ásványvíz is tartalmaz természetes radioaktivitást radontól és radon bomlástermékeitől, amelyek a talajból oldódnak a vízbe. A magyar ivóvíz-szabványok ezekre is határértéket szabnak, és a forgalomba kerülő víz megfelel ezeknek a követelményeknek.
A természetes élelmiszer-radioaktivitás és a sugárfertőzés – amelyet nukleáris balesetek, sugárterápia vagy radioaktív anyagok nem megfelelő kezelése okoz – között hatalmas a különbség, és ezt fontos nem összemosni. A sugárfertőzés során a szervezet rövid idő alatt nagy dózisú ionizáló sugárzást kap, amely sejtszintű károsodást, sugárbetegséget, illetve hosszú távon rákos megbetegedéseket okozhat.
A természetesen radioaktív élelmiszerek által okozott sugárterhelés ezzel szemben folyamatos, alacsony szintű és az evolúció során kialakult alkalmazkodóképességünk keretein belül marad. A szervezet képes a kis dózisú sugárterhelés okozta sejtkárosodások javítására – ez a folyamat folyamatosan zajlik bennünk, minden egyes nap.
A tájékozottság ebben a témában azért fontos, mert az alaptalan félelem oda vezethet, hogy valaki feleslegesen kerüli a tápanyagokban gazdag élelmiszereket. A banán, a dió vagy a burgonya elhagyása sugárzástól való félelem miatt nem csökkenti az egészségügyi kockázatot – ellenkezőleg, a hiányzó tápanyagok okozta kár messze meghaladja a természetes radioaktivitás elhanyagolható hatását.
