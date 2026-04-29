Sugárzik a banán és a burgonya – íme azok az ételek, amelyek természetesen radioaktívak

A természetes radioaktivitás az élelmiszerekben teljesen normális jelenség.

A legismertebb példa a banán, amely kálium-40 nevű radioaktív izotópot tartalmaz.

A szervezet maga is radioaktív – testünkben folyamatosan zajlik a természetes bomlás.

Az élelmiszerekből származó sugárzás töredéke a határértékeknek, egészségre veszélytelen.

A sugárterhelés összehasonlítására a BED – banánegyenérték – szemléletes mértékegység.

A valódi sugárfertőzés és a természetes élelmiszer-radioaktivitás között hatalmas a különbség.

Az internet tele van riasztó és félrevezető információkkal a radioaktív élelmiszerekről. A radioaktív banánról például rendszeresek a világhálón megjelenő rémkeltések, ám az igazság az, hogy a sugárzás és a radioaktivitás természetes velejárói az életnek – a kérdés mindig az, mekkora a dózis. Az alábbiakban tényszerűen bemutatjuk, mitől radioaktívak egyes ételek, és valóban kell-e ettől tartani.

A radioaktív banán sugárterhelése elenyésző, az egészségre nem káros. Fotó: 123RF

A természetesen radioaktív ételek – mi teszi azokat sugárzóvá?

A természetes radioaktivitás az élelmiszerekben nem szennyeződés, hanem a természet rendje. A talajban, a vízben és a levegőben természetes módon jelen lévő radioaktív izotópok beépülnek a növényekbe és az állati szervezetekbe, majd az elfogyasztott ételen keresztül az emberi testbe is. Ez a folyamat az élet kezdete óta zajlik, és a szervezet ehhez az állandó, alacsony szintű sugárterheléshez alkalmazkodott.

A legismertebb természetes radioaktív izotóp az élelmiszerekben a kálium-40, amely a közönséges kálium körülbelül 0,012 százalékát teszi ki. Mivel a kálium az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetben, és rengeteg élelmiszerben megtalálható, a kálium-40 szinte mindenhol jelen van: a banánban, a burgonyában, a babban, a dióban, a napraforgómagban és a tejben egyaránt. Emellett a radium-226 és a polonium-210 szintén megjelenik egyes élelmiszerekben, különösen a tengeri herkentyűkben és a csonthéjasokban.

A szervezetünk maga is radioaktív: egy átlagos felnőttben körülbelül 4400 becquerel aktivitású kálium-40 található állandóan – azaz másodpercenként több ezer atombomlás zajlik le bennünk természetes körülmények között, folyamatosan. Ez nem veszélyes, hanem természetes.