„Hogy érted, hogy jópofa vagyok?” – a Nagymenők az abszolút gengszterfilm

Bűnözők a vásznon cikksorozatunkból nem hiányozhat a maffiafilmek egyik legkiemelkedőbb darabja sem. Martin Scorsese filmje, a Nagymenők igazi mestermű első percétől az utolsóig, és számos későbbi alkotásnak szolgált inspirációul. A forgatókönyv azonban nem teljesen Scorsese fejéből pattant ki, ahogy a legjobb történeteket valójában az élet írja, úgy a Nagymenők is egy valódi bűnöző, Henry Hill életén alapszik.

A Nagymenők bebetonozta Martin Scorsese nevét Hollywoodban (Fotó: KPA/ Northfoto)

Nagymenők: a leghitelesebb maffiafilm

Martin Scorsese filmje annyira jól sikerült, hogy maga Henry Hill is azt mondta, Joe Pesci alakítása szinte megszólalásig hasonlított a valódi Tommy DeSimone-ra. A film egyik leghíresebb jelenete, melyben Pesci egy vicces anekdota elmesélése után a frászt hozza a Ray Liotta által alakított Henryre. A jelenet nem Scorsese fejéből pattant ki, sőt, a forgatókönyvbe sem került be. Joe Pesci fiatalon egy étteremben dolgozott, ahol hasonló szituációba keveredett egy valódi maffiózóval. Elmesélte a történetet Scorsesenek, akinek annyira megtetszett, hogy belerakta filmbe, de előre nem szóltak a többi színésznek, hogy Pesci felteszi a hátborzongató “Hogy érted, hogy jópofa vagyok?” kérdést, így a többiek sokkos reakciója teljesen őszinte. Vitathatatlan, hogy Joe Pesci abszolút megérdemelten kapta meg az Oscar-díjat az alakításáért.

Ahhoz képest, hogy a Nagymenők napjainkra bebetonozódott a filmtörténelembe, anno a stúdió rettegve engedte ki a mozikba túlzó erőszakossága és nyelvezete miatt. Az első tesztvetítések borzalmas számokat produkáltak, amit Scorsese elég viccesnek talált. A stúdió azonban kénytelen volt változtatás nélkül mozikba küldeni a filmet, ami gigantikus sikert aratott az előzetes félelmek ellenére is és megszilárdította Martin Scorsese pozícióját a hollywoodi tápláléklánc tetején.

Joe Pesci és Ray Liotta jelenete örökre beleégett a filmrajongók emlékezetébe (Fotó: KPA/ Northfoto)

Ki volt Henry Hill?

Henry Hill saját bevallása szerint egész kiskora óta tudta, hogy gengszter akar lenni. Már 11 évesen csatlakozott első bűnbandájához és 16 évesen tartóztatták le először. Hamar kivívta társai tiszteletét, mert soha nem köpött, közös, letartóztatással végződő balhéjukat is egyedül vitte el. Legnagyobb bűncselekménye a Lufthansa légitársaság kirablása volt, ami a nagy pénzek ellenére szétzilálta a bandát, a tagok egymás ellen fordultak. Henry rettegett, hogy őt is utoléri a maffia bosszúja, főleg, hogy titokban kábítószerrel is kereskedett, főnöke tudta nélkül. Ez lett a veszte, 1980-ban letartóztatták, de az FBI-jal kötött megállapodás értelmében nem ültették le, ha vállalta a besúgó szerepet. Nem tartott sokáig az egyezség, Hill nem tudott leállni a kereskedéssel, így kitették a tanúvédelmi programból. Sokáig bujkált, későbbi éveiben többször összetűzésbe keveredett a hatóságokkal, de legendás élete ellenére a halál nem holmi filmbeillő leszámolás során érte, hanem egy Los Angeles-i kórházban, szívelégtelenség következtében.