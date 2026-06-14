Újabb botrány Mihályfi Luca körül, páros lábbal szálltak bele a kommentelők: „Ez lenne Tóth Andi Néztek című dalának Temus változata?”

Lassan kezdi utolérni polgárpukkasztásban Varga Viktort a fiatal énekesnő. Pedig ez nem könnyű, de mostanra Mihályfi Luca elérte, hogy saját rajongói is beszóljanak neki. Most legújabb dalának szövegével borzolja a kedélyeket Hegyes Berci barátnője, mert olyan trágár és közönséges, amit méltatlannak tartanak egy népszerű színművész lányához.

Mihályfi Luca nem tagadja, hogy mer önmaga lenni és ettől ilyen emlékezetes az, amit csinál

(Fotó: Instagram)

Túl sok a káromkodás Mihályfi Luca új dalában

Hol van már az a szerény, mindenkivel kedves fiatal lány, akit a Dancing with the Starsban láthattak a nézők Hegyes Berci oldalán, amikor a két fiatal egymásba szeretett. Mihályfi Luca elképesztő átalakuláson ment keresztül, sokak szerint nem igazán a jó irányba. Az énekesnő körül már több botrány is kialakult, volt, hogy az egyik fiatal rajongóját hagyta faképnél, vagy mint legutóbb a nyilvános majálison, ahol tangában vonaglott a színpadon rengeteg gyerek előtt. A kissé pimasz előadó később egy Insta-videóban reagált a történtekre, elárulva, hogy a sokat vitatott cérnatanga tudatosan része a megjelenésének, és a kétezres évek divatja inspirálja outfitjeit és senki kedvéért nem változtat a stílusán. Valaki vagy kedveli, vagy nem kedveli, őt ez picit sem zavarja. Na de épp csak lecsillapodtak a kedélyek, amikor újabb bombát robbantott Mihályfi Luca énekesnő, aki a tavalyi X-faktor győztes Belanóval ad ki egy új dalt. Már ki is került Instagram-oldalára egy rövid részlet a nótából.

„Átlépted a határt, mi a f.sz! Baba miért kiabálsz?

Lucia túl nagy a szád! Kerek segge az anyád!

Ez a fotó pornográf! Mindenki csak bepofáz.

Nem tudom hol a határ! Gyere rá, gyere rám!

Senki nem ismer igazán!” – énekli Mihályfi Luca új dalában.

Beleszálltak a kommentelők

Nem valószínű, hogy ilyen fogadtatásra számítottak a fiatalok. Az egy dolog, hogy megint Tóth Andi temus változatának nézik. A követők szerint undorítóan trágár a szöveg, ezekből idézünk:

„Mi ez a szöveg? Semmi értelme... Miért nem lehet vmi szebbet, értékesebbet énekelni?”

„Borzalmas, hogy a mai zenében ez megy, káromkodás hegyek.”

„Micsoda mondanivaló. 😢 Szép vagy, fiatal vagy, tehetséges vagy, és a zenéid nem szólnak semmiről. Miért? Szerintem ennél sokkal több van benned.”