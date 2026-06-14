Európa egyik legszebb óvárosa, mégsem ismerik a tursiták

Németország szívében, Frankfurt am Main-tól 70 kilométerre északra, a Lahn-folyó völgyében fekszik az 54 ezer lakosú hesseni település, Wetzlar, amely tökéletes célpontlehet egy hétvégi kiruccanáshoz, hiszen a metropoliszból egy óra alatt elérhető vonattal, a falai között fogadó látvány pedig azonnal magával ragadja az utazót.
A település magja méltán pályázhatna a legszebb német óváros címére, pedig Németországban nem kevés akad ilyen központokból. A macskaköves sikátorok, a gondosan karbantartott gerendavázas házak és a festői terek hűen idézik fel a letűnt évszázadok kereskedővilágát. A séta ideális kiindulópontja a Domplatzon álló egykori, XVIII. századi városháza, ahol ma a turisztikai iroda működik. Innen alig kétszáz méterre fekszik a Kornmarkt, a városközpont szíve, ahol díszes fagerendás homlokzatok és patinás kőházak váltják egymást.
Itt látható a város legöregebb, 1356-ból származó gerendavázas épülete, valamint a középkori városfal utolsó bástyája, a Säuturm is. A folyóhoz érve a XIII. századi Régi Lahn-hídról nyílik a legszebb kilátás a városra és a magasban lévő Kalsmunt várromra. A szabadtéri színpaddal ellátott Rosengärtchen rózsakert pedig a nyári Wetzlari Ünnepi Játékok idején telik meg élettel.
A wetzlari dóm vörös homokkőből emelt gótikus tömbje különleges látvány, hiszen soha nem építették meg teljesen. A mai templom helyén a XII. században még két különálló épület állt, amelyek helyére 1230-ban egy monumentális, kéttornyú kolostortemplomot terveztek. A koncepció folyamatosan változott, végül a pénz is elfogyott. Így alakult ki a mai sajátos összkép: a kész gótikus déli torony mellett megmaradt a korábbi templom román stílusú nyugati része és a Pogánytorony. Odabent egy XIV. századi Pietà, egy román kori keresztelőmedence és barokk síremlékek láthatók. Ráadásul mivel nincs tömegturizmus, gondtalanul élvezheted a látványt.
Wetzlar neve szorosan összefonódik Johann Wolfgang von Goethe alakjával is. A fiatal jogász 1772 nyarán érkezett ide, ám a jogi akták helyett szívesebben járta a Lahn-völgyet. Itt ismerte meg Charlotte Buffot, aki a költő beteljesületlen, nagy szerelme lett. Ez a románc, valamint Karl Wilhelm Jerusalem tragédiája inspirálta Goethét „A fiatal Werther szenvedései” című regénye megírására. A korszak emlékeit a Lottehaus, a Jerusalemhaus és a Goethe-lakóház őrzi. A természet kedvelői a hét kilométer hosszú „Goetheweg” túraútvonalon járhatják be a költő kedvenc ösvényeit.
A helyi múzeumi negyed a borúsabb napokon is tartalmas programot nyújt. A Goethe-kor emlékei mellett a Birodalmi Kamarabíróság Múzeuma, a Városi Múzeum, valamint a Palais Papius művészeti gyűjteménye várja a látogatókat.
Wetzlar mindemellett az optikai ipar fellegvára. Carl Kellner XIX. századi munkássága alapozta meg a hírnevet, a technológiai áttörést viszont Oskar Barnack hozta el, aki a helyi Leitz cégnél kifejlesztette a világ első kisfilmes fényképezőgépét. Ez az örökség ma is él: a Leitz-Parkban található Leica-világ interaktív tárlattal várja a vendégeket. Az óvárosi „Optikparcours” állomásain a szabad ég alatt tükrökkel és illúziókkal kísérletezhetünk, míg a Viseumban csúcstechnológs lencsék mutatják be a tudomány és a látás kapcsolatát.
A látogatást érdemes a város feletti bazaltkúpon magasodó Kalsmunt várromnál zárni. A 250 méter magasan fekvő egykori birodalmi vár, amelynek gyökerei Barbarossa Frigyes császár koráig nyúlnak vissza, lenyűgöző körpanorámát nyújt a dómra és a folyóra. A felújított öregtorony vezetésekkel látogatható, a várhegy pedig a természetjárók fontos csomópontja, ahonnan számos túraútvonal indul.
Nézd meg a videót is a gyönyörű kisvárosról ha németországi utazásra készülsz:
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