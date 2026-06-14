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Felfedeztük a bájos Wetzlart Németországban.

Európa egyik legszebb óvárosa, mégsem ismerik a tursiták

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors külföldi utazás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 14. 13:45
NémetországvárosnézésGoethe
Fedezz fel egy olyan történelmi ékszerdobozt, amely messze esik a tömegturizmus zajától, mégis kulturális és építészeti csodákkal vár. A hesseni kisváros, Wetzlar festői óvárosa, kanyargós utcái és különleges látnivalói garantáltan emlékezetessé teszik a pihenést, ha Németország szívét választod úti célnak.
Etédi Alexa
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Németország szívében, Frankfurt am Main-tól 70 kilométerre északra, a Lahn-folyó völgyében fekszik az 54 ezer lakosú hesseni település, Wetzlar, amely tökéletes célpontlehet egy hétvégi kiruccanáshoz, hiszen a metropoliszból egy óra alatt elérhető vonattal, a falai között fogadó látvány pedig azonnal magával ragadja az utazót.

Wetzlar, Németország egyik legszebb települése madártávlatból.
A festői Wetzlar Németország egyik legbájosabb települése, ahol garantáltan nem unatkozik az utazó
Fotó: mitifoto / shutterstock
  • Pazar középkori óváros: Wetzlar macskaköves utcáival, XIV. századi gerendavázas házaival és a Régi Lahn-híddal Németország egyik legszebb, rejtett történelmi magja.
  • Világhírű kulturális örökség: itt található a különleges, befejezetlen dóm, a környék pedig Goethe beteljesületlen szerelmét és leghíresebb regényének születését őrzi.
  • Az optika fellegvára: a városban készült a világ első kisfilmes fényképezőgépe; ma interaktív optikai tanösvény és a Leica-világ várja a modern technológia rajongóit.

Óvárosi barangolás Németország egyik legszebb vidékén

A település magja méltán pályázhatna a legszebb német óváros címére, pedig Németországban nem kevés akad ilyen központokból. A macskaköves sikátorok, a gondosan karbantartott gerendavázas házak és a festői terek hűen idézik fel a letűnt évszázadok kereskedővilágát. A séta ideális kiindulópontja a Domplatzon álló egykori, XVIII. századi városháza, ahol ma a turisztikai iroda működik. Innen alig kétszáz méterre fekszik a Kornmarkt, a városközpont szíve, ahol díszes fagerendás homlokzatok és patinás kőházak váltják egymást.

Wetzlar gerendavázas épületei.
Wetzlar óvárosa elsősorban gerendavázas épületeiről nevezetes, amelyek karakteres panorámát kínálnak
Fotó: Jan Wehnert / shutterstock

Itt látható a város legöregebb, 1356-ból származó gerendavázas épülete, valamint a középkori városfal utolsó bástyája, a Säuturm is. A folyóhoz érve a XIII. századi Régi Lahn-hídról nyílik a legszebb kilátás a városra és a magasban lévő Kalsmunt várromra. A szabadtéri színpaddal ellátott Rosengärtchen rózsakert pedig a nyári Wetzlari Ünnepi Játékok idején telik meg élettel.

Macskaköves utca Wetzlar óvárosában, Németországban.
Egy hangulatos séta Wetzlar óvárosában festői, színes épületek között vezet végig
Fotó: Borisb17 / shutterstock

A befejezetlen dóm és a goethei örökség

A wetzlari dóm vörös homokkőből emelt gótikus tömbje különleges látvány, hiszen soha nem építették meg teljesen. A mai templom helyén a XII. században még két különálló épület állt, amelyek helyére 1230-ban egy monumentális, kéttornyú kolostortemplomot terveztek. A koncepció folyamatosan változott, végül a pénz is elfogyott. Így alakult ki a mai sajátos összkép: a kész gótikus déli torony mellett megmaradt a korábbi templom román stílusú nyugati része és a Pogánytorony. Odabent egy XIV. századi Pietà, egy román kori keresztelőmedence és barokk síremlékek láthatók. Ráadásul mivel nincs tömegturizmus, gondtalanul élvezheted a látványt. 

A wetzlari dóm külső homlokzata.
A wetzlari dóm befejezetlen épülete, amely félkész állapotában is lenyűgöző
Fotó: Frank Wagner / shutterstock

Wetzlar neve szorosan összefonódik Johann Wolfgang von Goethe alakjával is. A fiatal jogász 1772 nyarán érkezett ide, ám a jogi akták helyett szívesebben járta a Lahn-völgyet. Itt ismerte meg Charlotte Buffot, aki a költő beteljesületlen, nagy szerelme lett. Ez a románc, valamint Karl Wilhelm Jerusalem tragédiája inspirálta Goethét „A fiatal Werther szenvedései” című regénye megírására. A korszak emlékeit a Lottehaus, a Jerusalemhaus és a Goethe-lakóház őrzi. A természet kedvelői a hét kilométer hosszú „Goetheweg” túraútvonalon járhatják be a költő kedvenc ösvényeit.

A wetzlari Lottehaus, ahol Goethe szerelme élt.
A Lottehaus, ahol Goethe szerelme, Charlotte Buff élt 20 éves koráig, ma Wetzlar egyik látnivalója, amely a költőfejedelem életéhez kapcsolódik
Fotó: wikipédia_Dontworry 

Múzeumok, a fénytan világa és a Kalsmunt-vár

A helyi múzeumi negyed a borúsabb napokon is tartalmas programot nyújt. A Goethe-kor emlékei mellett a Birodalmi Kamarabíróság Múzeuma, a Városi Múzeum, valamint a Palais Papius művészeti gyűjteménye várja a látogatókat.

Wetzlar mindemellett az optikai ipar fellegvára. Carl Kellner XIX. századi munkássága alapozta meg a hírnevet, a technológiai áttörést viszont Oskar Barnack hozta el, aki a helyi Leitz cégnél kifejlesztette a világ első kisfilmes fényképezőgépét. Ez az örökség ma is él: a Leitz-Parkban található Leica-világ interaktív tárlattal várja a vendégeket. Az óvárosi „Optikparcours” állomásain a szabad ég alatt tükrökkel és illúziókkal kísérletezhetünk, míg a Viseumban csúcstechnológs lencsék mutatják be a tudomány és a látás kapcsolatát.

Wetzlar házai egy patak mellett.
Még elveszni is élmény a festői német kisvárosban, Wetzlarban
Fotó: Frank Wagner / shutterstock

A látogatást érdemes a város feletti bazaltkúpon magasodó Kalsmunt várromnál zárni. A 250 méter magasan fekvő egykori birodalmi vár, amelynek gyökerei Barbarossa Frigyes császár koráig nyúlnak vissza, lenyűgöző körpanorámát nyújt a dómra és a folyóra. A felújított öregtorony vezetésekkel látogatható, a várhegy pedig a természetjárók fontos csomópontja, ahonnan számos túraútvonal indul.

A wetzlari Kalsmunt vár romos bejárata.
A XII. században épült Kalsmunt romos maradványainak bejárata Wetzlar mellett
Fotó: mitifoto / shutterstock

Nézd meg a videót is a gyönyörű kisvárosról ha németországi utazásra készülsz:

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