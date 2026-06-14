Európa egyik legszebb óvárosa, mégsem ismerik a tursiták

Németország szívében, Frankfurt am Main-tól 70 kilométerre északra, a Lahn-folyó völgyében fekszik az 54 ezer lakosú hesseni település, Wetzlar, amely tökéletes célpontlehet egy hétvégi kiruccanáshoz, hiszen a metropoliszból egy óra alatt elérhető vonattal, a falai között fogadó látvány pedig azonnal magával ragadja az utazót.

A festői Wetzlar Németország egyik legbájosabb települése, ahol garantáltan nem unatkozik az utazó

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Pazar középkori óváros: Wetzlar macskaköves utcáival, XIV. századi gerendavázas házaival és a Régi Lahn-híddal Németország egyik legszebb, rejtett történelmi magja.

Wetzlar macskaköves utcáival, XIV. századi gerendavázas házaival és a Régi Lahn-híddal Németország egyik legszebb, rejtett történelmi magja. Világhírű kulturális örökség: itt található a különleges, befejezetlen dóm, a környék pedig Goethe beteljesületlen szerelmét és leghíresebb regényének születését őrzi.

itt található a különleges, befejezetlen dóm, a környék pedig Goethe beteljesületlen szerelmét és leghíresebb regényének születését őrzi. Az optika fellegvára: a városban készült a világ első kisfilmes fényképezőgépe; ma interaktív optikai tanösvény és a Leica-világ várja a modern technológia rajongóit.

Óvárosi barangolás Németország egyik legszebb vidékén

A település magja méltán pályázhatna a legszebb német óváros címére, pedig Németországban nem kevés akad ilyen központokból. A macskaköves sikátorok, a gondosan karbantartott gerendavázas házak és a festői terek hűen idézik fel a letűnt évszázadok kereskedővilágát. A séta ideális kiindulópontja a Domplatzon álló egykori, XVIII. századi városháza, ahol ma a turisztikai iroda működik. Innen alig kétszáz méterre fekszik a Kornmarkt, a városközpont szíve, ahol díszes fagerendás homlokzatok és patinás kőházak váltják egymást.

Wetzlar óvárosa elsősorban gerendavázas épületeiről nevezetes, amelyek karakteres panorámát kínálnak

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Itt látható a város legöregebb, 1356-ból származó gerendavázas épülete, valamint a középkori városfal utolsó bástyája, a Säuturm is. A folyóhoz érve a XIII. századi Régi Lahn-hídról nyílik a legszebb kilátás a városra és a magasban lévő Kalsmunt várromra. A szabadtéri színpaddal ellátott Rosengärtchen rózsakert pedig a nyári Wetzlari Ünnepi Játékok idején telik meg élettel.

Egy hangulatos séta Wetzlar óvárosában festői, színes épületek között vezet végig

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A befejezetlen dóm és a goethei örökség

A wetzlari dóm vörös homokkőből emelt gótikus tömbje különleges látvány, hiszen soha nem építették meg teljesen. A mai templom helyén a XII. században még két különálló épület állt, amelyek helyére 1230-ban egy monumentális, kéttornyú kolostortemplomot terveztek. A koncepció folyamatosan változott, végül a pénz is elfogyott. Így alakult ki a mai sajátos összkép: a kész gótikus déli torony mellett megmaradt a korábbi templom román stílusú nyugati része és a Pogánytorony. Odabent egy XIV. századi Pietà, egy román kori keresztelőmedence és barokk síremlékek láthatók. Ráadásul mivel nincs tömegturizmus, gondtalanul élvezheted a látványt.