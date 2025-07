Marie Curie hátborzongató öröksége – Íme a titok, amit még a halál sem tudott elhallgattatni

Egyedül a férje nélkül: a professzori szék és a tudományos élet

Pierre Curie 1906-ban bekövetkezett tragikus, váratlan halála mélyen megrázta Marie-t. Egy hónappal később azonban a párizsi Sorbonne fizika tanszékének vezetésével bízták meg, így ő lett az egyetem első női professzora. Ez a pozíció nemcsak rangot, hanem felelősséget is jelentett, és Marie teljes erőbedobással folytatta a kutatásokat, miközben egyedül nevelte két lányát, Irène-t és Ève-t.

Marie Curie lányaival, Irène-el és Ève-el, Irène szintén Nobel-díjas tudós lett, míg Ève megírta anyja életrajzát.

Fotó: Photo12 via AFP / AFP

Nem sokkal később megjelent korszakalkotó könyve a radioaktivitásról, amely a tudományos világ egyik alapműve lett. Kutatásai nemcsak a tudományos elméleteket formálták át, hanem az orvostudományban is áttörést hoztak: az általa alapított Curie Intézetekben már a rák kezelésére is alkalmazták a radioaktív anyagokat.

A család, amely tovább vitte a tudományt

Marie Curie nemcsak saját életével, de családjával is példát mutatott. Lányai közül Irène Joliot-Curie szintén Nobel-díjas tudós lett, aki férjével, Frédéric Joliot-Curie-vel együtt folytatta a radioaktivitás kutatását, és felfedezte a mesterséges radioaktivitást. A család története így több generáción átívelő tudományos örökség lett.

A sugárzás ára: dicsőség és halál

Marie Curie egész életét a radioaktív anyagok között töltötte, azok között az anyagok között, amelyek a tudományos elismerést hozták meg számára, csakhogy akkoriban még nem ismerték a sugárzás veszélyeit. A laboratóriumi munkák során folyamatosan ki volt téve a sugárzásnak, amely végül súlyos egészségkárosodást okozott nála. 1934. július 4-én, 67 éves korában a radioaktív sugárzás okozta súlyos vérbetegségben, aplasztikus anémiában halt meg.

Marie Curie a radioaktivitás úttörő kutatója és a párizsi Sorbonne első női professzora volt.

Fotó: AFP / AFP

Érdekesség, hogy a mai napig a párizsi Pantheonban található, férjével közös sírja környékén sugárzás mérhető, hiszen a rádium és más radioaktív elemek nyomai a csontjaikban maradtak. Több mint 1500 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a házaspár sírjából érkező sugárzás erőssége a felére csökkenjen.

Marie Curie öröksége ma is él

Marie Curie nemcsak a tudományt, hanem a nők helyzetét is forradalmasította. Ő volt az első női professzor a Sorbonne-on, az első nő, aki Nobel-díjat kapott, és az egyetlen, aki két különböző tudományágban is elismerést szerzett. Bár a francia Tudományos Akadémia-i tagságot soha nem kapta meg, későbbi éveiben ő vezette a Pasteur Intézetet is.