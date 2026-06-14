Kegyetlen hajtóvadászat indult, a 19 éves Rikárdót gyilkosság miatt körözik

Megdöbbentő, de egyre több tini bűnözőt keres a rendőrség. A napokban két fiatalról is elfogatóparancsot adtak ki, méghozzá elég komoly bűncselekmények miatt. A 2007-es születésű, 19 éves Lunkra Rikárdót emberölés miatt keresik, míg a 2009-es születésű Larisszát rablás miatt körözték. A lány nem tudott sokáig bujkálni, őt már elfogták, ám a fiú még szökésben van. Ellene hajtóvadászat indult.

Emberölés miatt keresnek egy tinit Fotó: Zalai hírlap

Emberölés miatt keresik a 19 éves Rikárdót

A Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki Lunka Rikárdó ellen. A hatóság a 2007-es születésű, kistarcsai fiút emberölés bűntette miatt körözi; az elfogatóparancsot 2026. június 9-én bocsátották ki.

Lunka Rikárdó ellen hajtóvadászat indult Fotó: police.hu

Közel egy hete menekül a fiatal fiú a hatóság elől. Egyelőre nem tudni részleteket, hogy mit tett a férfi, ám azt igen, hogy emberölésről van szó. Ellene hajtóvadászat indult, így A Monori Rendőrkapitányság mindenkit arra kér, hogy aki a fiú hollétével vagy tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, hívja a Monori Rendőrkapitányságot a 06-29/610-500-as telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.



A 17 éves Larisszát pedig a rendőrség pedig rablás miatt körözte, elfogató parancs volt érvényben vele szemben még szombaton is, ám a körözése megszűnt így vélhetően megtalálták a lányt. Az elszámoltatása minden bizonnyal folyamatban van.