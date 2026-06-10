Kamion tarolt Szentendrén, a tűzoltók mentették ki a monstrum alá szorult áldozatot

Vérfagyasztó pillanatok zajlottak le a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében Szentendrén, amikor egy kamion maga alá gyűrt egy embert.

Kamion gyűrt maga alá egy embert Szentendrén / Fotó: Katasztrófavédelem

Embert gázolt egy kamion Szentendrén

A helyszínre kiérkező szentendrei hivatásos tűzoltók és a mentősök emberfeletti küzdelemmel emelték ki a súlyos sérültet a tonnás jármű alól. A környéken nagy a torlódás, a Sztaravodai úton jelenleg is csak félpályán halad a forgalom – közölte a Katasztrófavédelem.