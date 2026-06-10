Hírek a foci-VB-rőlRubint RékaAmbrus AttilaTóth Andi
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Margit, Gréta névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kamion tarolt Szentendrén, a tűzoltók mentették ki a monstrum alá szorult áldozatot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors kamionbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 09:36
Dunakanyargázolás
Súlyos közlekedési baleset történt szerda reggel Szentendrén, ahol egy tehergépkocsi alá szorult egy gyalogos.
Bors
A szerző cikkei

Vérfagyasztó pillanatok zajlottak le a Sztaravodai úton, a Dunakanyar körút közelében Szentendrén, amikor egy kamion maga alá gyűrt egy embert.

Kamion gyűrt maga alá egy embert Szentendrén
Kamion gyűrt maga alá egy embert Szentendrén / Fotó: Katasztrófavédelem

Embert gázolt egy kamion Szentendrén

A helyszínre kiérkező szentendrei hivatásos tűzoltók és a mentősök emberfeletti küzdelemmel emelték ki a súlyos sérültet a tonnás jármű alól. A környéken nagy a torlódás, a Sztaravodai úton jelenleg is csak félpályán halad a forgalom – közölte a Katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu