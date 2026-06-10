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Nem kertelt a legmagyarabb francia DJ, ezt várja a foci-vb-től

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 10. 09:30
CookyFranciaország
Cooky szerint a francia válogatott vagy nagyon hamar kiesik, vagy egészen az elődöntőig menetel. A foci-vb 2026. június 11-én kezdődik.
B.
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Vagy nagyon rosszak lesznek, vagy nagyon jók – ezt jósolja szülőhazája, Franciaország válogatottjának a labdarúgó-világbajnokságra Cooky. A rádiós DJ természetesen az utóbbiért szurkol majd, és reméli, Didier Deschamps szövetségi kapitány felkészíti a nemzeti csapatot, hogy a tornán nincs könnyű mérkőzés. A foci-vb 2026. június 11-én kezdődik.

Foci-vb 2026: Cooky
Foci-vb 2026: Cooky szerint a francia válogatott vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz
Fotó: Máté Krisztián /   Bors

Foci-vb 2026: Ezt várja Cooky a franciáktól

A francia válogatott vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon rossz. Ha rosszak lesznek, hamar kiesnek, viszont ha jók, akkor minimum az elődöntő

– fogalmazott a Borsnak Cooky, aki az utóbbit tartja valószínűbbnek, de mindig van egy kis félelem benne a válogatott szereplését illetően.

Franciaország csoportellenfelei Szenegál, Irak és Norvégia lesznek – a népszerű rádiós DJ szerint pedig pont ez a csapda.

Remélem a szövetségi kapitány felkészíti a játékosokat, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés. Ezek nem edzőmeccsek, nincsenek kiscsapatok.

Cooky szerint a Kylan Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise támadósor a torna legerősebbje, de a spanyolokat és a portugálokat is a legjobb csapatok közé sorolja.

Franciaország csoportmérkőzéseinek időpontjai egyébként elég barátságosak – a szenegáliak és a norvégok ellen is magyar idő szerint 21 órakor lépnek majd pályára –, ezért Cooky a gyermekeivel családi meccsnézéseket tervez a foci-vb idejére.

A nagy Fradi-szurkoló hírében álló DJ egy picit majd a klub játékosának, Lenny Josephnek és Haitinek is szurkol a tornán, de mint mondta: számára a franciák az elsők.

@metropol.napilap

Messi és Ronaldo utoljára a vb-n Június 11-én megkezdődik a labdarúgó-világbajnokság #metropol #cristianoronaldo #lionelmessi #focivb2026 #metropol #vb

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

 

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