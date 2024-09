Itt a szörnyű felfedezés: megette a gyerekek agyát a Covid

Arra már több más kutatás is rámutatott, hogy a koronavírus-járvány és az azzal járó karanténidőszak jelentősen befolyásolta a tinédzserek mentális egészségét és hatással voltak a szociális életükre is. Most kiderült, hogy a Covid miatt felgyorsult a gyerekek agyi öregedése, különösen a lányoké.