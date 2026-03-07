Kiderült, mit művel az agyaddal a mobilod

Az esti képernyőhasználat megzavarja az alvási ciklust szabályzó, melatonin nevű hormon termelődését és késlelteti az elalvást, mivel az agyat éber állapotban tartja.

Mély, zavartalan alvás nélkül az agy „tisztító” folyamatai sem működnek optimálisan, ami hosszú távon a kognitív teljesítmény rovására mehet.

A telefon puszta jelenléte is fenntarthat egy készenléti feszültséget, ezért tudatos digitális határokkal lehet visszaszerezni az alvás feletti kontrollt.

Az esti telefonhasználat nemcsak az idődet rabolja el, hanem biológiai szinten is megváltoztatja, mi történik a fejedben, miközben próbálnál álomba szenderülni. Ez a rossz szokás észrevétlenül rombolja az alvásod minőségét, és hosszú távon az egészséged is veszélyezteti.

Az esti telefonhasználat károsabb, mint gondolnád

Fotó: 123RF

Az esti telefonhasználat csapdája: miért hiszi a tested, hogy nappal van?

Amikor este a mobiltelefonod bújod, a kijelzők által kibocsátott kék fény gátolja az alvási ciklust szabályzó melatonin hormon termelődését, a központi idegrendszer ugyanis tévesen úgy érzékeli, mintha még nappal lenne. A fényen kívül a folyamatos agyi stimuláció is problémát jelent, az egymást követő információk feldolgozása ugyanis erősen ébren tartja az elmét. Végül hiába is alszol el, nem fogsz tudni annyira feltöltődni, hogy másnap kipihenten és aktívan ébredj.

Az agy tisztításának gátlása

Az agynak van egy speciális, úgynevezett glimfatikus rendszere, amelynek feladata az agyban termelődött, elhasználódott fehérjék eltakarítása. A rendszer működése alvás alatt igazán hatékony, így az agynak zavartalan, mély nyugalomra van szüksége.

Ha telefonnal a kezedben alszol el, vagy a kijelző miatt folyton felébredések zavarják az éjszakádat, ez a létfontosságú folyamat megszakad.

Amennyiben a glimfatikus rendszer működésének zavara hosszú távon fennáll, az az évek alatt szellemi hanyatláshoz vagy memóriazavarokhoz vezethet.

Éber alvás

Te is a párnád alatt vagy az éjjeliszekrényen tartod a készüléked? Sok embernél már a mobiltelefon puszta jelenléte is kiválthat egyfajta „készenléti” feszültséget, vagyis az idegrendszer tudat alatt várakozó állapotban maradhat.

A telefonok rendkívül lebilincselő, érzelmileg telített tartalmakat kínálnak. Már egy rövid görgetés is fokozhatja a mentális izgatottságot, késleltetheti az elalvást, és aktiválhatja az éberséggel és a jutalommal kapcsolatos hálózatokat

– magyarázta dr. Daniella Marchetti, viselkedési alvásgyógyászatra szakosodott amerikai klinikai pszichológus. Hozzátette: ez a kognitív teher – amelyet az apró ébredések csak erősítenek – azzal jár, hogy reggel kimerülten ébredünk, annak ellenére, hogy aludtunk. Azok, akik éjszaka egy váratlan felriadás után azonnal a kijelzőhöz nyúlnak, sokkal rosszabb alvásélményről számolnak be, mint azok, akik figyelmen kívül hagyják a mobiljukat.