Magyar fotósért rajonganak a világsztárok: lélegzetelállító képeket lőtt Rihannáról

Rihanna Instagram oldalán osztotta meg legújabb munkáját, az EE72 magazin számára készített fotósorozatot, aminek képei olyanok, mint egy elvarázsolt középkori kastély mesebeli festményei. A nem mindennapi fotókért pedig mindenki teljesen odáig van, különösen amióta kiderült, hogy egy magyar fotós, Makó Szilveszter munkáját dicsérik. Úgy tűnik a hollywoodi sztárok egyenesen rajonganak a fiatal művészért.

Makó Szilveszter fotósként egy teljesen új szemszögből fogta meg Rihanna szépségét (Fotó: Makó Szilveszter / Instagram)

Tegnap hozták nyilvánosságra az EE72 magazin legújabb címlapját, amin nem más, mint maga Rihanna pózol. A rajongók és TikTok népe pedig egyenesen megőrült a fotókat látva, hiszen a barbadosi énekesnő fotói mintha nem is evilágiak lennének. És ehhez természetesen Riri szépsége mellett a fotós elképesztő tehetségére is szükség volt, aki bizony egy magyar művész, Makó Szilveszter. A fotográfus Párizsban dolgozott együtt az énekesnővel, aminek eredménye felbolygatta a divatrajongók csendes mindennapjait. A legtöbb influencer ugyanis azt méltatja, hogy az egyszerre túlzó, és szemet gyönyörködtető anyag éppen az, ami már régóta hiányzik a divatmagazinok címlapjairól. Emellett a legtöbben abban is egyetértenek, hogy ezt a fajta látásmódot, és finom érzéket nem lehet tanulni, ez vagy megtalálható egy művészben, vagy nem. És talán éppen ez az, ami annyira különlegessé teszi Makó Szilveszter munkásságát.

Egyszerűen nincs egy rossz fotó sem. Ez ismételten Makó Szilveszter munkája, és úgy tűnik bárkit is fotóz, egyszerűen nem tudja elrontani. Tökéletesen elkapja a mozgást, az érzést, mindent. Egyszerűen nem lehet mást mondani, mint hogy ezekkel a képekkel Rihanna, a magazin, Szilveszter és mindenki, aki ránéz csak nyerhet

– mondta egy divat és fotós témában alkotó TikTok influencer.

Rihanna címlapja nem az első nagy dobás

Makó Szilveszter számára már nem ez volt az első, hogy egy valódi világsztárt kaphatott lencsevégre, hiszen korábban Gwendoline Christie, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy, Elle Fanning, valamint Miley Cyrus és családja is modellt állt neki, csak hogy néhányat említsünk az impozáns listából. Úgy tűnik a csillagokat egytől egyig teljesen elvarázsolja a magyar srác munkássága, és nem kétséges, hogy jó esélye van a szakma legnagyobbjai közé kerülni.