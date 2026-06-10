"Nem zárkózom el" - Megszólalt az újbóli gyermekvállalásról Marót Viki

Marót Viki vitán felül élete egyik legszebb időszakát éli jelenleg. A sikeres énekesnő apróbák és koncertek mellett nemrég felújította otthonát és belevetette magát a kínai asztrológia rejtelmeibe, mialatt a szerelem is újra rátalált.

Új párjáról mesélt Marót Viki / Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Marót Viki az újbóli gyermekvállalásról mesélt

„Tizenöt évig éltünk együtt a kisfiam apukájával, szinte mellette nőttem fel, utána pedig kifaroltam az újabb próbálkozásokból, mert nem akartam ismét megkötni ugyanazokat a kompromisszumokat. Mindent vagy semmit alapon működtem, ímmel-ámmal, valójában nem szerettem volna kapcsolatot. Tavaly októberben aztán megismerkedtem valakivel, és hosszú évek után először azt éreztem, hogy ő kell nekem! A párom sok éve Németországban dolgozik, de itthon együtt lakunk. Nem szakmabeli, reálterületen tevékenykedik

- nyilatkozta korábban Flipper Öcsi testvére, nemrég pedig a Storynak mesélt új párjáról, Zoliról.

A válásom után hosszú ideig nem volt komoly kapcsolatom, valahogy nem is volt igazán merszem és kedvem ismerkedni. Egy internetes applikáción jöttünk össze. A mi esetünk is bizonyítja, hogy a szerelem nem ismer határokat

- ecsetelte Viki, aki már készen áll a következő mérföldkövekre.