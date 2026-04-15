Lélek nélkül olcsóbb? Agy nélküli klónokkal oldanák meg a szervhiányt az amerikaiak

Az R3 Bio nevű startup azzal az ötlettel állt elő, hogy tudat nélküli ember klónokat hoznának létre, amik csak azért léteznek, hogy alkatrészként használják őket, amihez ehhez rengeteg pénzt kaptak egy szingapúri befektetőtől.

Az R3 Bio nevá startup szerint a jövőben a szívműtétet is azonnal meg lehet majd csinálni a szervzsákok segítségével. Fotó: 123RF

Agy nélküli klónozás: az elképzelés lényege, hogy olyan emberi testeket hozzanak létre, amelyekből hiányzik az az alkatrész, ami az embert emberré teszi: az agya.

Szervzsák-technológia: a cég kommunikációja szerint a klónok nem emberek, hanem csupán biológiai tárolóegységek.

Etikai kiskapu: a biotechnológiai startup szerint mivel nincs tudatuk és nem éreznek fájdalmat, sokkal humánusabbak lehetnek, mint az állatkísérletek.

Majmokkal kezdenék a kísérletezést.

Képzeld el a szituációt: fekszel a kórházban, a létfontosságú szerveid pedig elkezdik felmondani a szolgálatot. Nincs mese: kell egy májdonor. Az orvos pedig közli, hogy semmi gond, a pincében lévő 4-es számú tartályban épp most érett meg egy, amit le lehet szüretelni. Ez egy olyan szerv, amely egy olyan testből származik, aminek sosem volt egyetlen gondolata sem és sosem érzett napsütést a bőrén. Márpedig az R3 Bio szerint ez a jövő, és már kalapoznak is a befektetőknél. Az Immortal Dragons nevű, szingapúri székhelyű befektetési alaptól nemrég kapott támogatásból már el is kezdhetik a kutatást.

A klónozás jövője: fejüket vesztett klónok

Szándékaik szerint úgynevezett „szervzsákokat”, vagyis genetikai szerkesztés és őssejt-technológia segítségével létrehozott, fej és agy nélküli testeket akarnak készíteni, amelyek sokkal gördülékenyebbé tennénk a létfontosságú szervek pótlását. Ha az R3 Bio cég terve megvalósul, a nemcsak a várólisták szűnhetnek meg, de az emberi élet is meghosszabbítható lenne.

Egyelőre majom-szervzsákok kifejlesztésén dolgoznak, ami szintén egy jövedelmező üzletág. A tudósok ugyanis előszeretettel tesztelnek majmokon gyógyszereket az emberi alkalmazás előtt, főleg a 2020-as Covid-járvány óta. Mivel a beszerzési áruk elég borsos és az állatvédők is egyre hangosabban tiltakoznak, ezért a cég azt reméli, hogy a majom-szervzsákokkal olcsóbbá és etikusabbá tudják majd tenni az ilyen kutatásokat.