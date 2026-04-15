Lélek nélkül olcsóbb? Agy nélküli klónokkal oldanák meg a szervhiányt az amerikaiak

Az R3 Bio nevű startup azzal az ötlettel állt elő, hogy tudat nélküli ember klónokat hoznának létre, amik csak azért léteznek, hogy alkatrészként használják őket, amihez ehhez rengeteg pénzt kaptak egy szingapúri befektetőtől.
Képzeld el a szituációt: fekszel a kórházban, a létfontosságú szerveid pedig elkezdik felmondani a szolgálatot. Nincs mese: kell egy májdonor. Az orvos pedig közli, hogy semmi gond, a pincében lévő 4-es számú tartályban épp most érett meg egy, amit le lehet szüretelni. Ez egy olyan szerv, amely egy olyan testből származik, aminek sosem volt egyetlen gondolata sem és sosem érzett napsütést a bőrén. Márpedig az R3 Bio szerint ez a jövő, és már kalapoznak is a befektetőknél. Az Immortal Dragons nevű, szingapúri székhelyű befektetési alaptól nemrég kapott támogatásból már el is kezdhetik a kutatást.
Szándékaik szerint úgynevezett „szervzsákokat”, vagyis genetikai szerkesztés és őssejt-technológia segítségével létrehozott, fej és agy nélküli testeket akarnak készíteni, amelyek sokkal gördülékenyebbé tennénk a létfontosságú szervek pótlását. Ha az R3 Bio cég terve megvalósul, a nemcsak a várólisták szűnhetnek meg, de az emberi élet is meghosszabbítható lenne.
Egyelőre majom-szervzsákok kifejlesztésén dolgoznak, ami szintén egy jövedelmező üzletág. A tudósok ugyanis előszeretettel tesztelnek majmokon gyógyszereket az emberi alkalmazás előtt, főleg a 2020-as Covid-járvány óta. Mivel a beszerzési áruk elég borsos és az állatvédők is egyre hangosabban tiltakoznak, ezért a cég azt reméli, hogy a majom-szervzsákokkal olcsóbbá és etikusabbá tudják majd tenni az ilyen kutatásokat.
A tudósok korábban már kísérleteztek sertésben növesztett emberi szervekkel. Mivel a leghosszabb idő, amit egy ember életben tölthetett egy ilyen szervnek köszönhetően, mindössze 9 hónap volt, ezért az R3 Bio ötlete roppant ígéretesnek hangzik, hiszen a majdnem teljes genetikai azonosság miatt a szerv kilökődésének esélye így nullára csökkenne. Ugyanakkor számos etikai kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy ezeket az agy nélküli entitásokat hogyan lehetne létrehozni, tárolni és fenntartani – és hogy képesek lennének-e tudatosságra vagy fájdalomérzetre.
Hank Greely, a Stanford Egyetem bioetikusa szerint etikus lehet egy olyan élőlényen kísérletezni, amely nem rendelkezik idegrendszerrel, de kételkedik az ötlet megvalósíthatóságában: „Ha létrehozunk egy élőlényt agy nélkül, azt hiszem, nyugodtan feltételezhetnénk, hogy nem érez fájdalmat. (...) Nagy valószínűséggel a szervek közül semelyik sem fog működni, de az is lehetséges, hogy mégis” – nyilatkozta a Wired.om-nak.
Tehát az R3 Bio tervének megvalósíthatósága finoman szólva is kétséges, ráadásul óriási szakadék tátong az ötlet és a kivitelezés között. Ugyanis roppant nehéz agy nélküli, teljes emberi testeket növeszteni és életben tartani olyan sokáig, hogy a belső szerveik életképesek maradjanak a transzplantációhoz. Ráadásul tele van etikai, jogi és technológiai problémákkal, ezért nehéz elképzelni, hogy mindez a sci-fi könyvek lapjairól megvalósuljon a közeljövőben. Bár az AI megvalósítása is nehezen elképzelhető volt korábban és most mégis itt van.
