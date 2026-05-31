Mutatjuk: így lehet diétás a paprikás krumpli

A diéta paprikás krumplival is lehetséges.

Egy lédús zöldség a titka, hogy fogyás idején se koplalj.

A legjobb fogyókúrás recepttel az álomalak paprikás krumplival is garantált.

A tökéletes paprikás krumpli szaftos, kinézetre is ínycsiklandó – és iszonyatosan zsíros. Emiatt, valamint a burgonya magas szénhidrát-tartalma miatt a fogyókúrás receptek között érthetően nem szerepelhet. Az egyik legnépszerűbb hazai egytálétel ugyanakkor új irányt vett: egy titkos összetevővel diétás fogássá tehető, amelynek receptjét alább mutatjuk.

A paprikás krumplival is lehet fogyókúrás étel. Fotó: habik csaba / mediaworks archiv

Mennyi kalória van egy tál paprikás krumpliban?

A kíméletlen valóság, hogy a hagyományos paprikás krumpli kalória-tartalma 600-800 kcal is lehet. Ha jól megpakolják zsíros kolbásszal és szalonnával, valamint jó néhány vastag szelet fehér kenyérrel tunkolják ki a szaftját, ez a szám ezer fölé is ugorhat. Ebből kifolyólag a fogyás szinte lehetetlen, ha többször is paprikás krumpli kerül a tányérra. Ha a cél a kalóriadeficit, de semmiképp sem szeretnénk lemondani a kedvenc fogásunkról, van megoldás: a diétás paprikás krumpli titka az alapanyagok cseréjében rejlik, aminek következtében egy tál paprikás krumpli mindössze 303 kalóriát tartalmaz majd.

A titkos recept

Hozzávalók

1 evőkanál étolaj (107 kcal)

200 g vöröshagyma (80 kcal)

800 g burgonya (552 kcal)

300 g zsenge cukkini (48 kcal)

150 g hámozott paradicsom (27 kcal)

1 db zöldpaprika (kb. 100 g - 20 kcal)

100 g minőségi füstölt kolbász (372 kcal)

1 gerezd fokhagyma (6 kcal)

Só, bors, fűszerpaprika, kömény ízlés szerint

A titkos összetevő a cukkini. A zöldség kiválóan magába szívja a szaftot, és alig tartalmaz kalóriát. Emellett bőséges paradicsom és paprika is kerül mellé, amelyek ráadásul elképesztően színessé teszik a tányérunkat. A füstölt kolbászt meghagyhatjuk, az aromáját tovább élvezhetjük. B-opcióként kolbász helyett füstölt virslit is használhatunk.

Elkészítés

Annak a kulcsa, hogy a szénhidrátszegény étrend része lehessen ez az étel, az elkészítésben rejlik.

Egy kevés olajon párold üvegesre a hagymát, húzd félre a tűzről és keverd el benne a fűszerpaprikát. Öntsd fel egy kis vízzel, majd tedd bele a felkockázott krumplit. Add hozzá a felvágott paprikát, paradicsomot, és a nagyon vékonyra szelt kolbászt. Fűszerezd ízlés szerint. A cukkininek kevesebb idő kell, ezért azt az apróra vágott fokhagymával együtt az utolsó 10 percben add hozzá a paprikás krumplihoz.

Ez az ebéd hosszan tartó jóllakottság érzetet biztosít, így garantáltan elkerülhetők a falási rohamok, és könnyebben elérhető a vágyott álomalak.