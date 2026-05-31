BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Diétás paprikás krumpli tányéron

Mutatjuk: így lehet diétás a paprikás krumpli

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors recept
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 15:45
paprikás krumplitoptippekgyors fogyásdiétazsírégetés
Nem kell többé lemondanod az egyik leglaktatóbb magyar ételről, mert egy titkos összetevővel és egy fontos szabály betartásával a fogyókúrád egyik legjobb támogatója lesz. Mutatjuk, mi a diétás paprikás krumpli titka!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei
  • A diéta paprikás krumplival is lehetséges.
  • Egy lédús zöldség a titka, hogy fogyás idején se koplalj.
  • A legjobb fogyókúrás recepttel az álomalak paprikás krumplival is garantált. 

A tökéletes paprikás krumpli szaftos, kinézetre is ínycsiklandó – és iszonyatosan zsíros. Emiatt, valamint a burgonya magas szénhidrát-tartalma miatt a fogyókúrás receptek között érthetően nem szerepelhet. Az egyik legnépszerűbb hazai egytálétel ugyanakkor új irányt vett: egy titkos összetevővel diétás fogássá tehető, amelynek receptjét alább mutatjuk.

Egy tányér paprikás krumpli
A paprikás krumplival is lehet fogyókúrás étel. Fotó: habik csaba / mediaworks archiv

Mennyi kalória van egy tál paprikás krumpliban? 

A kíméletlen valóság, hogy a hagyományos paprikás krumpli kalória-tartalma 600-800 kcal is lehet. Ha jól megpakolják zsíros kolbásszal és szalonnával, valamint jó néhány vastag szelet fehér kenyérrel tunkolják ki a szaftját, ez a szám ezer fölé is ugorhat. Ebből kifolyólag a fogyás szinte lehetetlen, ha többször is paprikás krumpli kerül a tányérra. Ha a cél a kalóriadeficit, de semmiképp sem szeretnénk lemondani a kedvenc fogásunkról, van megoldás: a diétás paprikás krumpli titka az alapanyagok cseréjében rejlik, aminek következtében egy tál paprikás krumpli mindössze 303 kalóriát tartalmaz majd.

A titkos recept

Hozzávalók

  • 1 evőkanál étolaj (107 kcal) 
  • 200 g vöröshagyma (80 kcal) 
  • 800 g burgonya (552 kcal) 
  • 300 g zsenge cukkini (48 kcal) 
  • 150 g hámozott paradicsom (27 kcal) 
  • 1 db zöldpaprika (kb. 100 g - 20 kcal) 
  • 100 g minőségi füstölt kolbász (372 kcal) 
  • 1 gerezd fokhagyma (6 kcal) 
  • Só, bors, fűszerpaprika, kömény ízlés szerint

A titkos összetevő a cukkini. A zöldség kiválóan magába szívja a szaftot, és alig tartalmaz kalóriát. Emellett bőséges paradicsom és paprika is kerül mellé, amelyek ráadásul elképesztően színessé teszik a tányérunkat. A füstölt kolbászt meghagyhatjuk, az aromáját tovább élvezhetjük. B-opcióként kolbász helyett füstölt virslit is használhatunk. 

Elkészítés

Annak a kulcsa, hogy a szénhidrátszegény étrend része lehessen ez az étel, az elkészítésben rejlik.

  1. Egy kevés olajon párold üvegesre a hagymát, húzd félre a tűzről és keverd el benne a fűszerpaprikát.
  2. Öntsd fel egy kis vízzel, majd tedd bele a felkockázott krumplit
  3. Add hozzá a felvágott paprikát, paradicsomot, és a nagyon vékonyra szelt kolbászt. Fűszerezd ízlés szerint.
  4. A cukkininek kevesebb idő kell, ezért azt az apróra vágott fokhagymával együtt az utolsó 10 percben add hozzá a paprikás krumplihoz.

Ez az ebéd hosszan tartó jóllakottság érzetet biztosít, így garantáltan elkerülhetők a falási rohamok, és könnyebben elérhető a vágyott álomalak. 

A gyümölcs sem hizlal, ha betartasz egy fogyókúrás tippet. Játszd le a videót a részletekért:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu