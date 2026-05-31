Azt hiszed, csak egy ártatlan minta? Kiderült a börtöntetoválások vérfagyasztó, rejtett jelentése

Közhely, de igaz: a rácsok mögött szinte mindenkire rákerül valamilyen tinta. Legyen szó egy pitiáner gyorshajtásról vagy egy brutális emberölésről, a bentlakók imádják magukra varratni a bűnös múltjukat, így a börtöntetkó egyfajta sötét névjegykártyaként funkcionál odabent. De vajon mi történik akkor, ha ezek a horrorisztikus szimbólumok szembejönnek veled az utcán? Sokan divatból varratnak magukra olyan ábrákat, amikért a börtönben az életükkel fizetnének. Jobb, ha tisztában vagy vele, melyek azok a jelek, amik láttán azonnal meg kell fordulnod, és eszeveszett rohanásba kell kezdened.

Gyilkosok bélyege az arcon

A legtöbben a tévéképernyőkről vagy a hírekből ismerik a szem alatti könnycseppet. Ez a motívum díszíti a világ legszexibb bűnözőjeként elhíresült Jeremy Meeks arcát is. A jelentése korántsem olyan dögös, mint a modell! A tetoválás általában egy szeretett személy elvesztését szimbolizálja, de ha a könnycsepp teljesen ki van színezve, az valami sokkal sötétebbet jelent. Ha a könnycsepp teljesen fekete, az azt jelentheti, hogy a fogvatartott bosszút állt a halálért.

Van azonban egy másik, hátborzongató klasszikus is, ami nem a Marvel-filmek iránti rajongásról szól: a pókháló. Ha valakinek a könyökén vagy a nyakán pókfészek éktelenkedik, az nem a Pókember-mánia jele.

A pókhálók egyszerűen azt sugallják, hogy a tulajdonosuk csapdába esett

– magyarázta egy bennfentes, hozzátéve, hogy ez teljesen természetes érzés, amikor az ember éveken át nem mehet messzebb a cellája falánál.

Halálos kódok: a legveszélyesebb börtöntetkó típusok

De mi a helyzet a rejtélyes betűkkel és pontokkal? Ha valakinek az ujjpercein az ACAB felirat virít, ott két lehetőség van. Vagy egy megrögzött bűnözővel van dolgod, akinek a jelszava az, hogy minden zsaru egy mocsok, vagy egy nagyon vallásos emberrel, aki szerint ez annyit tesz: Always Carry A Bible, azaz mindig hordj magadnál Bibliát.

A motoros bandák körében az EWMN (Evil Wicked Mean Nasty – Gonosz, Gonosztevő, Aljas, Csúnya) hódít, de a legveszélyesebb mind közül az AB rövidítés. Hacsak az illetőt nem Alan Brownnak hívják, akkor ez az Alice Baker kódneve. Ez az ártatlan női név valójában a neonáci, fehér felsőbbrendűséget hirdető Ariánus Testvériség nevű brutális bandát takarja.