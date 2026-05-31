"Mindenkit megkértek, hogy ne nézzen oda!" Megrázó részletek a mezőberényi vonatgázolásról

Mentősök és helyszínelők vették körbe a Mezőberényen keresztül futó sínpár egyik vonalát, csütörtökön (május 28.) hajnalban ugyanis tragédia történt: információink szerint egy fiatal férfi megvárhatta az érkező vonatot, majd a sínekre lépett. A túlélésre esélye sem volt, a vonat valósággal átrobogott rajta. Halála sokakat megdöbbentett, a vonatgázolás környéken élő fiatal áldozatát ugyanis mindenki szerette.

A vonatgázolás áldozatát sokan ismerték és gyászolják. Úgy tudni, hogy a fiatal férfi öngyilkossági szándékkal lépett a vonat elé

Fotó: 123RF

Gyászolják a vonatgázolás fiatal áldozatát

Úgy tudjuk, hogy a vonat már hiába vészfékezett, a balesetet elkerülhetetlen volt. Az utasok is már csak a vészfékezést érezték, majd hátborzongató zörgést hallottak. Úgy tudjuk, hogy a végül lefékezett vonat alatt azonban először senkit nem találtak. Egy férfi ezért telefonnal a kezében járta végig az egész szerelvényt, azzal világított ugyanis a monstrum alá, hogy megtalálja a lehetséges áldozatot.

Hamarosan kiderült, hogy nem véletlenül nem találták a nyomokat: az elgázolt férfi ugyanis messze a vonat mögött feküdt a síneken.

Bár az időközben kiérkező mentősök azonnal odarohantak, segíteni már nem lehetett rajta: a járaton utazó szemtanúk szerint hamarosan már fekete zsákkal érkeztek. A leszállított, közel 300 utasnak végül a szintén a helyszínre riasztott tűzoltók segítettek az átszállásban. A látvány olyan borzalmas volt a vonat elejénél és a hátsó részén, hogy a sétálókat nyomatékosan megkérték: ne nézzenek be a vonat alá.

Lapunk úgy értesült, hogy a fiatal áldozatot sokan ismerték, a férfi halála mindenkit megdöbbentett, mivel az elsődleges hírek szerint önként, öngyilkossági szándékkal sétált fel a sínekre. Min megtudtuk, a fiatalt nagyon kedvelték a környéken, a helybeliek elmondása szerint "jó gyerek" volt. Lapunk egyes helyekről úgy értesült, hogy az áldozat rendőrént dolgozott a megyében.

Egy nagyon jó ember volt, kár érte. Sajnálom... Csak remélni tudom, hogy a lelke békére talál

- írta hozzászólásában egy ismerőse.

Sajnálatos módon nem egy volt az egyetlen tragédia: másnap Sülysápon három ember életét követelte egy vonatbaleset. Akkor egy kocsi hajtott fel a sínekre az érkező vonat elé, a sofőr ugyanis a tiltó jelzést és a sorompót is figyelmen kívül hagyva akart áthajtani a sínpáron. Mindhárom férfi azonnal meghalt.