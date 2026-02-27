Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Nemcsak a mennyiség, a minőség is számít: így élj hosszú és boldog életet

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 19:45
Lehet, hogy a szomszédod papíron annyi idős, mint te, mégis frissebbnek, energikusabbnak tűnik. Az úgynevezett longevity jelentése a hosszú és jó egészségi állapotban eltöltött élettartam, amelyben a kor csak egy szám, és valójában az számít, hogy a testünk milyen tempóban öregszik. Mutatjuk, te hogyan érheted el a hosszú és minőségi életet úgy, hogy közben éveket tagadhass le.
Bódogh Gabriella
  • A longevity lényege, hogy a biológiai öregedés tempója határozza meg, mennyire maradunk energikusak és egészségesek.
  • A sejtek energiatermelése, a belső biológiai folyamatok és a bélrendszer működése egyaránt befolyásolja, milyen gyorsan öregszik a szervezetünk.
  • A kutatások szerint az öregedés mérhető folyamat, és minél jobban megértjük a testünk működését, annál nagyobb esélyünk lehet a hosszabb, aktív életre.

Sétálsz az utcán és összefutsz valakivel, akit ezer éve nem láttál. Meglepődsz: szinte semmit sem változott, tele van energiával, pedig már nem húszéves, miközben te reggelente alig bírsz kikelni az ágyból. Ismerős? Ilyenkor felmerül a kérdés: ő mit csinál másképp? A válasz nem egy titkos szuperétrend, hanem feltehetően az, hogy a szervezete sejtszinten lassabban öregszik. Ez részben mérhető, részben befolyásolható. A longevity, magyarul az egészséges élettartam tudománya pont arra keresi a választ, hogyan lassítható az öregedés a szervezetünkben.

Longevity illusztrálása fiatalabb és idősebb kezekkel
A longevity lényege az egészségben és boldogságban megélt minőségi idő.
Fotó: Shutterstock 

Mit tud más, amit te nem? A longevity titka

Ma már nem kell jóslatokra hagyatkozni, ha az egészségünk jövőjéről van szó. Vannak módszerek, amelyekkel meg lehet vizsgálni, milyen gyorsan öregszik a szervezetünk belülről. Ha ez a belső óra túl gyorsan ketyeg, a krónikus betegségek hamarabb jelenhetnek meg, és a szellemi frissesség is korábban csökkenhet.

A biológiai kor kiszámítása az öregedés tudományában elért előrelépések alapja

- mondta Eric Topol kaliforniai kardiológus és genomika professzor. A szakember szerint a test öregedési tempójának kiszámítása egyfajta biológiai iránytű lehet, amely megmutatja, hogyan hat ránk az idő, és hol tudunk mi magunk változtatni a folyamaton.

A sejtek energiája és az öregedés kapcsolata

Az öregedést a sejtekben termelődő energia is befolyásolja. Egérkísérletek során egyes kutatók „felturbózták” a rágcsálók sejtjeinek mitokondriumát, vagyis a sejteknek azt a részét, amely energiát termel. Eredményül az állatok nemcsak tovább éltek, hanem jobb lett az anyagcseréjük és az állóképességük is. Ráadásul kevesebb öregedéssel járó probléma jelent meg náluk.

A tudósok jelenleg olyan hatóanyag-kombinációkat vizsgálnak, amelyek idős állatoknál már látványos javulást hoztak: az élettartamuk kitolódott, erősebbek lettek, és bizonyos folyamataik újra úgy működtek, mint fiatalabb korukban. Habár az emberi alkalmazásig még hosszú út vezet, az irány biztató.

A bélrendszer szerepe az öregedésben

A bélrendszerünknek szintén nagy szerepe van az öregedésben. Kutatók megfigyelték, hogy bizonyos bélbaktériumok olyan anyagokat termelnek, amelyek javíthatják az egészséget, és akár az élettartamot is befolyásolhatják.

Egérkísérletek során már bizonyították, hogy a bélflóra átalakításával a koleszterin- és inzulinszint is javítható, miközben a módszer kevesebb mellékhatással járhat, mint más beavatkozások.

Miért öregszünk másképp?

Nem csak a genetika és az életmód számít abban, hogyan öregszünk. A szervezetünkben zajló apró, molekuláris különbségek szintén befolyásolhatják, hogy kin mennyire fog az idő vasfoga; hogy meddig maradhatunk jó formában, energikusan és aktívan. A longevity tehát nem az örök élet ígérete, hanem egy iránytű ahhoz, hogyan éljük jobban az életünket.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Fedezd fel az alábbi videóból, mit mond a tudomány az öregedésről és a hosszú életről:

