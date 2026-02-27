Nemcsak a mennyiség, a minőség is számít: így élj hosszú és boldog életet

A longevity lényege, hogy a biológiai öregedés tempója határozza meg, mennyire maradunk energikusak és egészségesek.

A sejtek energiatermelése, a belső biológiai folyamatok és a bélrendszer működése egyaránt befolyásolja, milyen gyorsan öregszik a szervezetünk.

A kutatások szerint az öregedés mérhető folyamat, és minél jobban megértjük a testünk működését, annál nagyobb esélyünk lehet a hosszabb, aktív életre.

Sétálsz az utcán és összefutsz valakivel, akit ezer éve nem láttál. Meglepődsz: szinte semmit sem változott, tele van energiával, pedig már nem húszéves, miközben te reggelente alig bírsz kikelni az ágyból. Ismerős? Ilyenkor felmerül a kérdés: ő mit csinál másképp? A válasz nem egy titkos szuperétrend, hanem feltehetően az, hogy a szervezete sejtszinten lassabban öregszik. Ez részben mérhető, részben befolyásolható. A longevity, magyarul az egészséges élettartam tudománya pont arra keresi a választ, hogyan lassítható az öregedés a szervezetünkben.

A longevity lényege az egészségben és boldogságban megélt minőségi idő.

Fotó: Shutterstock

Mit tud más, amit te nem? A longevity titka

Ma már nem kell jóslatokra hagyatkozni, ha az egészségünk jövőjéről van szó. Vannak módszerek, amelyekkel meg lehet vizsgálni, milyen gyorsan öregszik a szervezetünk belülről. Ha ez a belső óra túl gyorsan ketyeg, a krónikus betegségek hamarabb jelenhetnek meg, és a szellemi frissesség is korábban csökkenhet.

A biológiai kor kiszámítása az öregedés tudományában elért előrelépések alapja

- mondta Eric Topol kaliforniai kardiológus és genomika professzor. A szakember szerint a test öregedési tempójának kiszámítása egyfajta biológiai iránytű lehet, amely megmutatja, hogyan hat ránk az idő, és hol tudunk mi magunk változtatni a folyamaton.

A sejtek energiája és az öregedés kapcsolata

Az öregedést a sejtekben termelődő energia is befolyásolja. Egérkísérletek során egyes kutatók „felturbózták” a rágcsálók sejtjeinek mitokondriumát, vagyis a sejteknek azt a részét, amely energiát termel. Eredményül az állatok nemcsak tovább éltek, hanem jobb lett az anyagcseréjük és az állóképességük is. Ráadásul kevesebb öregedéssel járó probléma jelent meg náluk.