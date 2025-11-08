„A szervátültetés nem a vég, hanem egy új élet kezdete” – Ildikó és kisfia is májátültetésen esett át

Berczeli Ildikó története a hála, az újrakezdés és az anyai szeretet erejéről szól. Tizenkilenc évesen szembesült azzal, hogy súlyos májbetegsége miatt életmentő transzplantációra lesz szüksége. Hét év bizonytalanság, fájdalom és reménykedés után végül megkapta a legnagyobb ajándékot: egy új májat, és vele együtt az élet lehetőségét.

"Úgy gondolom, hogy a transzplantáció nem a vég, hanem egy új élet kezdete." Ildikó elmeséli személyes tapasztalatát a transzplantációról, és arról, hogyan kapott másodszor is esélyt az életre (Fotó: Olvasói)

A transzplantáció után is van élet: "Az élet, amit kaptam, kétszeresen is ajándék"

A történet azonban itt nem ért véget. Évekkel később kiderült, hogy nagyobbik fiának is májátültetésre van szüksége. Az anyai erő, a hit és a közösség támogatása mindent átformált. Ildikó ma már két egészséges fiú édesanyja.

A szervátültetés nem csak szimbolikusan ad életet, hanem szó szerint is, én megtapasztaltam a saját életemben, és a fiaméban is

– mondja Ildikó a szervátültetésről.

Amikor 19 éves voltam a májenzim- és gyulladásos értékeim nagyon magasak voltak. Jászberényben végeztek el egy teljes kivizsgálást, és ott mondták ki a laboreredmények alapján: új májra van szükségem. Közel hét évig éltem rosszul működő májjal, az orvosok éveken át próbálták gyógyszerekkel szinten tartani az állapotomat. 26 évesen kaptam új életet, akkor kaptam új májat. Fel sem fogtam, mi történik velem. Aztán amikor ott feküdtem a műtőasztalon, és a rengeteg cső lógott ki belőlem, akkor tudatosult bennem, hogy ha ez a műtét nincs, én nem vagyok. És én ezért a mai napig hálát érzek

– teszi hozzá Ildikó visszaemlékezve.

A műtét után Ildikó fokozatosan visszatért a megszokott életéhez, természetesen szigorú orvosi ellenőrzés és kilökődésgátló gyógyszerek mellett.

Figyelnem kell magamra, arra, hogy egészséges legyek. Hiszen családanya lettem, két egészséges fiúnak adtam életet. Az élet, amit kaptam, kétszeresen is ajándék. Örülök, hogy tudtam két kisfiúnak életet adni, és hát nem akármilyenek ők!

– mondja Ildikó.

A sors azonban különös fordulatot tartogatott számára. A nagyobbik fiának is májtranszplantációra volt szüksége.

Az élet úgy osztotta a lapokat, hogy a kisebbik fiam, aki most tizenhárom éves, szintén májátültetett lett, ez immár tíz éve történt. Ő sajnos kétszeresen is májátültetett. Fél éves korában derült ki, hogy súlyos májbetegsége van, és végül ő is transzplantációra szorult. Két és fél évesen megint transzplantációra volt szüksége. Akkoriban teljesen besárgult a bőre, még a könnyei is sárgák voltak. Mintha megéreztem volna, hogy ez lesz. Nem találtak genetikai hibára utaló jelet, és nem is találkoztam ilyen anya gyerek párossal mint mi. Azonban ma már boldog, egészséges, sportol, és együtt járunk a Transzplantációs Alapítvány táboraiba. A fiam jó helyre került: egy olyan közösségbe, ahol tudtuk, hogyan segítsünk neki, hogyan lehet felállni egy ilyen kemény helyzetből. Segíthettem neki, utat mutathattam, hogyan tovább, és hogy mindig van fölfelé vezető út

– meséli Ildikó, kiemelve a Transzplantációs Alapítvány közösségi, és támogató erejét.