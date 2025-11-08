„A szervátültetés nem a vég, hanem egy új élet kezdete” – Ildikó és kisfia is májátültetésen esett át

Berczeli Ildikó története a hála, az újrakezdés és az anyai szeretet erejéről szól. Tizenkilenc évesen szembesült azzal, hogy súlyos májbetegsége miatt életmentő transzplantációra lesz szüksége. Hét év bizonytalanság, fájdalom és reménykedés után végül megkapta a legnagyobb ajándékot: egy új májat, és vele együtt az élet lehetőségét.
A történet azonban itt nem ért véget. Évekkel később kiderült, hogy nagyobbik fiának is májátültetésre van szüksége. Az anyai erő, a hit és a közösség támogatása mindent átformált. Ildikó ma már két egészséges fiú édesanyja.
A szervátültetés nem csak szimbolikusan ad életet, hanem szó szerint is, én megtapasztaltam a saját életemben, és a fiaméban is
– mondja Ildikó a szervátültetésről.
Amikor 19 éves voltam a májenzim- és gyulladásos értékeim nagyon magasak voltak. Jászberényben végeztek el egy teljes kivizsgálást, és ott mondták ki a laboreredmények alapján: új májra van szükségem. Közel hét évig éltem rosszul működő májjal, az orvosok éveken át próbálták gyógyszerekkel szinten tartani az állapotomat. 26 évesen kaptam új életet, akkor kaptam új májat. Fel sem fogtam, mi történik velem. Aztán amikor ott feküdtem a műtőasztalon, és a rengeteg cső lógott ki belőlem, akkor tudatosult bennem, hogy ha ez a műtét nincs, én nem vagyok. És én ezért a mai napig hálát érzek
– teszi hozzá Ildikó visszaemlékezve.
A műtét után Ildikó fokozatosan visszatért a megszokott életéhez, természetesen szigorú orvosi ellenőrzés és kilökődésgátló gyógyszerek mellett.
Figyelnem kell magamra, arra, hogy egészséges legyek. Hiszen családanya lettem, két egészséges fiúnak adtam életet. Az élet, amit kaptam, kétszeresen is ajándék. Örülök, hogy tudtam két kisfiúnak életet adni, és hát nem akármilyenek ők!
– mondja Ildikó.
A sors azonban különös fordulatot tartogatott számára. A nagyobbik fiának is májtranszplantációra volt szüksége.
Az élet úgy osztotta a lapokat, hogy a kisebbik fiam, aki most tizenhárom éves, szintén májátültetett lett, ez immár tíz éve történt. Ő sajnos kétszeresen is májátültetett. Fél éves korában derült ki, hogy súlyos májbetegsége van, és végül ő is transzplantációra szorult. Két és fél évesen megint transzplantációra volt szüksége. Akkoriban teljesen besárgult a bőre, még a könnyei is sárgák voltak. Mintha megéreztem volna, hogy ez lesz. Nem találtak genetikai hibára utaló jelet, és nem is találkoztam ilyen anya gyerek párossal mint mi. Azonban ma már boldog, egészséges, sportol, és együtt járunk a Transzplantációs Alapítvány táboraiba. A fiam jó helyre került: egy olyan közösségbe, ahol tudtuk, hogyan segítsünk neki, hogyan lehet felállni egy ilyen kemény helyzetből. Segíthettem neki, utat mutathattam, hogyan tovább, és hogy mindig van fölfelé vezető út
– meséli Ildikó, kiemelve a Transzplantációs Alapítvány közösségi, és támogató erejét.
A Transzplantációs Alapítvány 35 éve segíti a szervátültetett gyermekeket és családjaikat. Ildikó szerint ezek a táborok valódi kapaszkodót jelentenek számára is, és kisfiának hatalmas segítséget adnak a rehabilitációban, a pozitív gondolkodásban és az élet szeretetében. Ott újra és újra megerősítést kapnak abban, hogy a transzplantáció után is lehet teljes, boldog életet élni.
Az alapítvány meghívott a nyári táborba, ahol 80 olyan családdal találkoztunk, akik már átestek szervátültetésen. Ott láttuk, hogy a gyerekek sportolnak, nevetnek. Ott kaptunk először pszichológusi segítséget is, családterápiát. Akkor döntöttük el, hogy mi is szeretnénk visszaadni valamit abból, amit kaptunk. Szeretnénk értékes és jó életet élni. A fiam is sportol, és pozitívan tekint az élet minden területére
– meséli Ildikó.
Ildikó ma is minden nap figyel a gyógyszerezésre és az egészségére.
Nagyon vigyáznom kell magamra, nemcsak azért, mert gyerekeim vannak, hanem mert egy anyának alapvetően mindig jól kell lennie. A hála és az összetartás ereje mára életem részévé vált. Számomra a transzplantált közösség a második családom, nagyon összetartunk. Örülök, hogy részese lehetek, és hogy a történetemmel másokat is bátoríthatok és segíthetek. Úgy gondolom, hogy a transzplantáció nem a vég, hanem egy új élet kezdete. Egy életünk van, vigyázzunk rá és hozzuk ki belőle a legjobbat
– zárja gondolatait a kétgyermekes transzplantált családanya.
Ildikó ma hálával tekint vissza mindarra, amin keresztülment. A transzplantáció megmentette az életé, és példát mutat mindazoknak, akik épp most küzdenek hasonló helyzetben.
