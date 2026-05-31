„Minden szobát beragyogsz” – a várandós Eugénia hercegnő különleges képeket tett közzé

Eugénia hercegnő nem mást osztott meg Instagramján, mint fiát, Ernie-t, aki harmadik születésnapját ünnepelte.

A 36 éves hercegnő fiával több képet is közzé tett: néhol Ernie focizik, de van, ahol anyukája ölében ad puszit. Az ötéves August is megjelent a képeken: öccse kezét fogva látható.

Mély hangoddal és ragályos mosolyoddal minden szobát beragyogsz

– írta az anyuka „tigrisszerető, sapkahordó, állandóan ölelgető, félelem nélküli aranyfiújának”.

A kis Ernie a trónöröklési sorban a 13. helyen állt, amikor 2023-ban megszületett, majd a 14. helyre került. Testvére, August, jelenleg a 13. helyen áll.

A Buckingham-palota a hónap elején azt nyilatkozta, hogy Eugénia és férje, Jack Brooksbank nagyon örülnek, hogy harmadik gyermekük nyáron születik majd.

Ő Királyi Fensége, Eugénia hercegnő és Jack Brooksbank úr nagy örömmel jelentik be, hogy harmadik közös gyermeküket várják, aki idén nyáron fog megszületni. August és Ernest is nagyon izgatottak, hogy egy újabb testvér csatlakozik a családhoz.

A Buckingham-palota közleménye szerint ő lesz II. Erzsébet királynő 15. dédunokája, és a harmadik, aki 2022-ben bekövetkezett halála óta születik – írja a Mirror.

