Két napig feküdt eszméletlenül a padlón a nő: amikor magához tért közölték vele – soha többé nem fog járni

Majdnem az életébe került egy ájulás egy brit nőnek, akit két napig nem talált meg senki, miközben eszméletlenül feküdt a hálószobájában.

Fotó: Unsplash

A 66 éves Carol Jepson éppen valamiért nyúlt a szobájában, amikor április 28-án elájult. Elesett, beverte az arcát a falba, és eltörte a vállát, majd térdelő helyzetben eszméletlenül maradt akár 48 órán keresztül. A testét közben súlyos fertőzés is gyengítette, ami delíriumos állapothoz vezetett.

Miután családtagjai nem tudták elérni telefonon, a nő testvére és unokahúga ment el hozzá, ahol a földön találtak rá. Egy köntös zsinórjával húzták ki a lábait, majd azonnal mentőt hívtak. Carolt sürgősséggel kórházba szállították, ahol állapota tovább romlott: két napra ismét eszméletét vesztette, miközben szervei kezdtek leállni, és az orvosok attól tartottak, hogy nem éli túl.

Amikor magához tért, tüdőgyulladást és vérmérgezést diagnosztizáltak nála, amelyeket antibiotikumokkal sikerült stabilizálni. Emellett egy életveszélyes állapotot, úgynevezett rabdomiolízist is megállapítottak, amely az izmok szétesésével jár, ezt az okozta, hogy hosszú ideig saját testsúlya alatt feküdt.

A nő lábai súlyosan károsodtak, és úgynevezett „balerinaláb” alakult ki nála, amelynél a lábfej folyamatosan lefelé mutat. Az orvosok szerint nagy valószínűséggel soha nem fog újra járni, ha az izmok nem regenerálódnak egy éven belül.

Carol egy hónapot töltött kórházban, majd rehabilitációs intézménybe került, ahol jelenleg is gyógytornán vesz részt. Bár különböző kezeléseket és eszközöket is kipróbáltak, eddig nem sikerült visszanyernie a járásképességét. Elmondása szerint a lábai „emlékeznek” a mozgásra, és néha úgy érzi, képes lenne állni, de a fizikai állapota ezt egyelőre nem teszi lehetővé. A nő hamarosan hazatérhet, de kerekesszékre lesz szüksége a mindennapokban.

Carol most adománygyűjtésbe kezdett, hogy esélye legyen egy jobb élethez. Egy elektromos kerekesszéket szeretne, amely nagyobb önállóságot biztosítana számára, azonban az állami egészségügyi rendszerben jelenleg hosszú várólista van. Carol szerint egy ilyen eszköz segítene neki visszanyerni a függetlenségét, és lehetőséget adna arra, hogy újra egyedül is kimozduljon otthonról, írja a Mirror.