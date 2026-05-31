BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megrázó pillanat: így ölelték át megmentőiket a 10 napra barlangban rekedt bányászok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors bánya
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 15:20
barlangmentés
Aranybányászok rekedtek a mélyben, árvízben éltek túl 10 napot. A barlangban két embert továbbra is keresnek a mentőegységek.
CJA
A szerző cikkei

A mentőcsapatok négy munkást hoztak biztonságba, miután közel két hétre egy elárasztott barlangban rekedtek.

10 napra rekedtek egy barlangban a bányászok
10 napra rekedtek egy barlangban a bányászok
Fotó: AFP

Majdnem két hetet töltöttek a barlangban

Laoszban egy csoport aranybányász tíz nappal ezelőtt hatolt be egy barlangba Xaysomboun tartományban. A barlang bejárata azonban elzáródott, amikor hirtelen árvíz tört ki, így összesen hét férfi rekedt a föld alatt.

Szerdán öt férfit élve észleltek, mintegy 340 méterre a barlang bejáratától. Két férfinek továbbra sincs nyoma.

A Lao Rescue Volunteer for People szervezet szerint először egy férfit sikerült biztonságba menteni. Később újabb áttörést értek el a mentők, amikor a vízszint annyira lecsökkent, hogy a megmaradt négy férfit is ki tudták hozni a barlangból.

Az érzelmes pillanatokat kamerák is rögzítették: a férfiak a barlang sötétjéből előbukkanva ölelték át megmentőiket. A túlélőket hordágyra fektették, oxigénmaszkot kaptak, valamint infúzióra kötötték őket, miközben az orvosok megvizsgálták állapotukat.

Eközben a mentőalakulatok továbbra is szivattyúzzák a vizet a barlangból, hogy megtalálják az eltűnt két férfit - írja a Metro.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu