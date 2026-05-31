Megrázó pillanat: így ölelték át megmentőiket a 10 napra barlangban rekedt bányászok

A mentőcsapatok négy munkást hoztak biztonságba, miután közel két hétre egy elárasztott barlangban rekedtek.
Laoszban egy csoport aranybányász tíz nappal ezelőtt hatolt be egy barlangba Xaysomboun tartományban. A barlang bejárata azonban elzáródott, amikor hirtelen árvíz tört ki, így összesen hét férfi rekedt a föld alatt.
Szerdán öt férfit élve észleltek, mintegy 340 méterre a barlang bejáratától. Két férfinek továbbra sincs nyoma.
A Lao Rescue Volunteer for People szervezet szerint először egy férfit sikerült biztonságba menteni. Később újabb áttörést értek el a mentők, amikor a vízszint annyira lecsökkent, hogy a megmaradt négy férfit is ki tudták hozni a barlangból.
Az érzelmes pillanatokat kamerák is rögzítették: a férfiak a barlang sötétjéből előbukkanva ölelték át megmentőiket. A túlélőket hordágyra fektették, oxigénmaszkot kaptak, valamint infúzióra kötötték őket, miközben az orvosok megvizsgálták állapotukat.
Eközben a mentőalakulatok továbbra is szivattyúzzák a vizet a barlangból, hogy megtalálják az eltűnt két férfit - írja a Metro.
