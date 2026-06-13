Meglepetés terhesség: “Az orvos azt mondta, négy hét, és szülni fogok”

Nem tervezte az anyaságot, sőt, nem is különösebben vágyott rá az a fiatal lány, aki terhessége utolsó trimeszterében szembesült vele: babát vár. Addig fogalma sem volt semmiről: az alakján még ekkor sem látszott, hogy egy kis élet fejlődne benne.

Tawana rejtett terhessége nem csak őt, de családját is sokkolta

Fotó: YouTube

Meglepetés terhesség: “Le kellett gugliznom, hogy legyek édesanya”

A most 24 éves, amerikai Tawana két évvel ezelőtt adott életet kislányának, Rivernek. Valóságos csoda, hogy a csöppség egészséges, ugyanis édesanyja végigitta és bulizta a terhesség nagy részét – nem azért, mert annyira felelőtlen lenne, egyszerűen fogalma sem volt arról, hogy teherbe esett volna.

Tawana egy nap arra kelt fel, hogy rendkívül rosszul van és forog vele a világ. Kórházba vitték, ahol egy nővér javaslatára egy ultrahangot is elvégeztek. Ekkor derült ki: terhes, és négy vagy öt héten belül szülni fog. Érthetően sokkolta a fiatal lányt a hír.

Két hétig csak sírtam. Depressziós voltam. Senki sem hitt nekem

– idézte fel a fiatal a Truly kamerái előtt, hozzátéve: húgának, Andreának mesélte el először a hírt. Még ő sem hitt neki: azt hitte, csak egy nagy tréfáról van szó.

Tawanának nem sok ideje volt felkészülni az anyaságra. Eleinte örökbe akarta adni a kicsit, végül azonban úgy döntött: maga neveli fel. Gyorsan neki is állt a Google-ben rákeresni, hogyan legyen jó anya.

Az élet azonban később újabb kihívások elé állította: amikor a közösségi médiában elkezdte megosztani történetét, felhívva a figyelmet a rejtett terhesség veszélyeire, még ő került a célkeresztbe. Sokak szerint ugyanis “biztos tudta, hogy terhes, csak eltitkolta”, míg mások azért támadták és nevezték rossz anyának, mert ivott a terhessége alatt – igaz, mindezt csupán azért tette, mert nem volt tisztában azzal, hogy babát vár, és a teste sem jelezte semmilyen formában ezt.