Kötőhártya-gyulladás a gyereknél: nem mindegy, mi okozza

Amikor a gyerek szeme hirtelen beduzzad, ijesztően váladékozik és folyamatosan viszket, azonnal cselekedni kell. Ezek a tünetek többféle szemészeti betegségre is utalhatnak, de a sikeres kezelés szempontjából a legfontosabb a pontos diagnózis. Csak egy szakorvos tudja megállapítani, hogy mi áll a háttérben, és ő határozza meg, hogy a teljes gyógyulásig milyen lépéseket kell betartanod otthon.
A leglátványosabb és legkellemetlenebb típus a gennyes kötőhártya-gyulladás. Ilyenkor a következőket tapasztalod a gyereknél:
A tisztításnál nagyon óvatosnak kell lenned: a szemet kintről befelé, az orr irányába töröld át nedves vattapamaccsal. Szigorú szabály, hogy mindkét szemhez külön pamacsot kell használnod. Ezután jöhet az orvos által felírt szemcsepp vagy kenőcs, amit a nyitott szemrésbe, középre kell cseppenteni. Fontos tudnod, hogy ez a típus rendkívül fertőző. Pontosan ezért mindig mindkét szemet egyszerre kell kezelni, még akkor is, ha a tünetek csak az egyiken jelentkeztek. Ha ezt elmulasztod, napokon belül az egészséges szemre is átterjed a gyulladás. A fertőzésveszély miatt a gyerek közösségbe egyáltalán nem mehet, és a kedvenc játékait, alvókáit is azonnal fertőtlenítened kell, nehogy visszafertőzze saját magát.
A betegség hátterében vírusok is állhatnak, amelyek a nyálkahártyákon megtelepedve okoznak komoly gyulladást. Ennek a típusnak a tünetei némileg eltérnek a gennyes változattól:
Vírusos eredet esetén az antibakteriális szemcseppek teljesen hatástalanok, ezek maximum az esetleges felülfertőződést akadályozzák meg, de a betegség magától fog gyógyulni. Ha az orvos azt látja, hogy a szaruhártya is érintett, speciális készítményt fog felírni.
A pollenek, a gombaspórák vagy a háziporatka is kiválthatnak helyi, allergiás reakciót az erre érzékeny gyerekeknél.
Ennek legfőbb tünete a duzzadt, vérbő és elviselhetetlenül viszkető kötőhártya. Ha a háttérben pollenallergia áll, akkor a szénanátha jól ismert kísérőtünetei is megjelennek: a vizes orrfolyás, a tüsszögés, az orrdugulás, valamint az orr- és fülviszketés.
Ilyenkor a tüneteket úgy enyhítheted, ha a szemhéjak bőrét tiszta vízzel naponta többször leöblíted, és hatóanyagmentes műkönnyet cseppentesz a szemébe. Heves, nagyon erőteljes allergiás reakció esetén az orvos antiallergiás, ritkább esetben szteroidos szemcseppet rendelhet el, amit szigorúan csak a megadott ideig és mennyiségben szabad alkalmazni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.