Kötőhártya-gyulladás a gyereknél: nem mindegy, mi okozza

Amikor a gyerek szeme hirtelen beduzzad, ijesztően váladékozik és folyamatosan viszket, azonnal cselekedni kell. Ezek a tünetek többféle szemészeti betegségre is utalhatnak, de a sikeres kezelés szempontjából a legfontosabb a pontos diagnózis. Csak egy szakorvos tudja megállapítani, hogy mi áll a háttérben, és ő határozza meg, hogy a teljes gyógyulásig milyen lépéseket kell betartanod otthon.

Amikor gennyes a fertőzés

A leglátványosabb és legkellemetlenebb típus a gennyes kötőhártya-gyulladás. Ilyenkor a következőket tapasztalod a gyereknél:

reggelre a gennyes váladék szinte teljesen összeragasztja a szemhéjait

a kötőhártyája erősen vérbő és piros

folyamatos a gennyes váladékképződés a szemben

zavaró viszketésre és szúró, idegentest-érzésre panaszkodik

a szemhéjai duzzadtak

Így kezeld otthon a gennyes gyulladást

A tisztításnál nagyon óvatosnak kell lenned: a szemet kintről befelé, az orr irányába töröld át nedves vattapamaccsal. Szigorú szabály, hogy mindkét szemhez külön pamacsot kell használnod. Ezután jöhet az orvos által felírt szemcsepp vagy kenőcs, amit a nyitott szemrésbe, középre kell cseppenteni. Fontos tudnod, hogy ez a típus rendkívül fertőző. Pontosan ezért mindig mindkét szemet egyszerre kell kezelni, még akkor is, ha a tünetek csak az egyiken jelentkeztek. Ha ezt elmulasztod, napokon belül az egészséges szemre is átterjed a gyulladás. A fertőzésveszély miatt a gyerek közösségbe egyáltalán nem mehet, és a kedvenc játékait, alvókáit is azonnal fertőtlenítened kell, nehogy visszafertőzze saját magát.

A vírusos kötőhártya-gyulladás csapdája

A betegség hátterében vírusok is állhatnak, amelyek a nyálkahártyákon megtelepedve okoznak komoly gyulladást. Ennek a típusnak a tünetei némileg eltérnek a gennyes változattól:

a kötőhártya vérbő és erezett

a szem csak minimálisan váladékozik

a szemhéjak duzzadtak, a szemet szúró, viszkető érzés kíséri

gyakran társul mellé láz, levertség és izomfájdalom is

Vírusos eredet esetén az antibakteriális szemcseppek teljesen hatástalanok, ezek maximum az esetleges felülfertőződést akadályozzák meg, de a betegség magától fog gyógyulni. Ha az orvos azt látja, hogy a szaruhártya is érintett, speciális készítményt fog felírni.