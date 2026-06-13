Pokoli lángok a cseh autópályán: szörnyethalt egy magyar és egy román kamionos a brutális ütközésben

Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban, a balesetben mindkét gépkocsivezető életét vesztette.

Két kamion ütközött össze Csehországban a D2-es autópályán szombat hajnalban Fotó: Unsplash

Porig égtek a kamionok Csehországban

A baleset a D2-es, Brnotól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél, Brno közelében történt reggel fél öt körül.

A magyar kamion Brno felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbeállt az úton

- közölte Andrea Cinkotová dél-morvaországi rendőrségi szóvivő az MTI-vel.

A határ felől érkező román kamion nekiütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette - mondta a szóvivő.

A baleset helyszínét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték.

Fekete péntek után fekete szombat?

A ma hajnali kamionbaleset épp a magyar utak fekete pénteke után következett be. Mint ismeretes, június 12-én az M1-esen két balesetben összesen nyolc ember vesztette életét, ezt követően pedig az M3-ason is történt egy tragédia, ahol egy kamion hídfőnek ütközött. A baleset következtáében a sofőr elhunyt.