Egyre többször elesett a hatgyermekes édesanya – végül közölték vele: két éve lehet hátra

Hónapokon át nem értette, miért botlik meg és esik el egyre gyakrabban Angela „Angie” Quandt. Az oregoni Portlandben élő, hatgyermekes édesanya eleinte csak azt vette észre, hogy a bal lába furcsán mozog járás közben, a lábujjai pedig nem engedelmeskednek úgy, mint korábban.

Kerekesszékbe került a beteg édesanya

Fotó: TikTok

Kegyetlen kór csapott le: az édesanya kerekesszékbe került

Miután többször is elesett, családja arra biztatta, hogy forduljon orvoshoz. Az első feltételezés szerint úgynevezett lógóláb-szindrómája lehetett, ezért neurológushoz irányították. A legkorábbi időpont azonban csak hét hónappal későbbre szólt. A várakozás ideje alatt MRI- és CT-vizsgálatokon is átesett, amik nem mutattak ki rendellenességet. Közben azonban állapota folyamatosan romlott.

Odáig jutott a helyzet, hogy még a neurológiai vizsgálat előtt eltörtem a lábamat

– mondta az 56 éves nő a People magazinnak.

Végül egy gyógytornász segített felgyorsítani a folyamatot, így korábban bejutott a szakrendelésre. Angie ekkor még nem gondolta, hogy komoly baj állhat a háttérben. 2022 szeptemberében azonban minden megváltozott. Egy neurológiai vizsgálatot és EMG-t követően az orvosa még aznap este felhívta, és arra kérte, másnap térjen vissza a rendelőbe. Ott közölték vele a lesújtó diagnózist: amiotrófiás laterálszklerózisa (ALS) van. A diagnózis különösen azért rázta meg, mert az orvosok akkor azt mondták neki, hogy várhatóan két-öt éve lehet hátra. Első gondolatai férje és gyermekei körül forogtak.

Mindig olyan édesanya voltam, aki minden fontos pillanatnál ott volt. Nagyon nehéz feldolgozni, hogy ez talán megváltozik.

A diagnózist követő hónapokban még viszonylag aktív életet élt. Vezetett, vásárolni járt a lányaival és családjával még a Disneylandet is bejárta. Az ALS azonban fokozatosan egyre több önállóságát vette el. Eleinte nem akart botot, járókeretet vagy kerekesszéket használni. A legnehezebb számára nemcsak a fizikai korlátok megjelenése volt, hanem az, hogy egyre több segítséget kellett kérnie másoktól.

Hatgyermekes anyaként szerettem a gyerekeket fuvarozni, mosni, hajtogatni a ruhákat vagy akár elmosogatni. Mindig én voltam az, akire mindenki számíthatott.

Szerinte sokan tévesen azt gondolják, hogy az ALS megváltoztatja az embert.

Azt változtatja meg, hogy fizikailag mire vagyok képes, de engem nem változtat meg. Ugyanaz az ember vagyok. Ugyanúgy anya, nagymama, feleség, testvér és barát.

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