Jobb lesz magunknál tartani az esernyőket: záporok törik meg a hőséget

Az utóbbi pár napban igazi nyárias idővel jelentkezett a május, de hónap első hetének végéhez közeledve elérkeznek az esős napok is az időjárásban, amik könnyen keresztülhúzhatják a szabadtéri programokat.
Május hetedikén, csütörtökön eleinte csak Dunától keletre lehetnek záporok, majd egy kisebb szünet után a déli órákhoz közeledve délnyugat felől egyre több helyen fordulnak majd elő záporok és zivatarok is. Egyes helyeken akár felhőszakadás is előfordulhat, tehát érdemes esernyővel készülni. Bár nem lesz hideg, a hőmérséklet így is csökken, várhatóan – a csapadékosabb idő hatására – 19 és 25 fok közé zuhan a felmelegedés. A délnyugati szél élénk és viharos lesz a zivatarok környezetében, írja a Köpönyeg.
Pénteken szintén változik az időjárás, reggeli ködfoltokat követően napos és gomolyfelhős idő várható. A délutáni órákban ugyan elszórtan, de előfordulhatnak záporok akár zivatarok is. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, ami nem nagy eltérés az előző naphoz viszonyítva. Széltől sem szabadulunk meg, délnyugat felől élénk maradhat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.