Jobb lesz magunknál tartani az esernyőket: záporok törik meg a hőséget

Az utóbbi pár napban igazi nyárias idővel jelentkezett a május, de hónap első hetének végéhez közeledve elérkeznek az esős napok is az időjárásban, amik könnyen keresztülhúzhatják a szabadtéri programokat.

Záporokkal lesz terhelt a meleg, változik az időjárás.

Az időjárás a következő két napban megváltozik

Május hetedikén, csütörtökön eleinte csak Dunától keletre lehetnek záporok, majd egy kisebb szünet után a déli órákhoz közeledve délnyugat felől egyre több helyen fordulnak majd elő záporok és zivatarok is. Egyes helyeken akár felhőszakadás is előfordulhat, tehát érdemes esernyővel készülni. Bár nem lesz hideg, a hőmérséklet így is csökken, várhatóan – a csapadékosabb idő hatására – 19 és 25 fok közé zuhan a felmelegedés. A délnyugati szél élénk és viharos lesz a zivatarok környezetében, írja a Köpönyeg.

Pénteken szintén változik az időjárás, reggeli ködfoltokat követően napos és gomolyfelhős idő várható. A délutáni órákban ugyan elszórtan, de előfordulhatnak záporok akár zivatarok is. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, ami nem nagy eltérés az előző naphoz viszonyítva. Széltől sem szabadulunk meg, délnyugat felől élénk maradhat.