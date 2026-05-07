Ismét fellángolt a rettegett szörny legendája: riasztó, miről számoltak be a szemtanúk

Jelentősen megnőtt a Nagylábról szóló bejelentések száma az elmúlt hónapokban. Több szemtanú is azt állítja, hogy egy nem emberi, hatalmas termetű lényt látott, amire nem sikerült magyarázatot találni, de akadtak olyanok is, akik egyszerre több feltételezett Bigfootot, vagyis Nagylábat láttak, amely a mai napig az amerikai erdők titokzatos szörnyeként él a köztudatban. Egy azonban közös minden bejelentésben: a legendás lény úgynevezett "személyleírása".

A szemtanúk szinte kivétel nélkül ugyanúgy írták le a Nagylábat: hosszú karok, elképesztő magasság és hatalmas vállak / Fotó: O2O Creative / GettyImages

Nagyláb - több is lehet belőle egy helyen

Ismét egyre több feltételezett Nagyláb észlelésről érkezik bejelentés az ohiói szakemberekhez, ami egyikük szerint egyáltalán nem meglepő. Todd Neese, az American Primate Conservancy kutatója több mint 30 éve foglalkozik a legendás szörny utáni vizsgálattal: elmondása szerint Ohio negyedik helyen áll a bejelentett észlelések listáján, így az egyre több és több jelentés egyáltalán nem szokatlan. Neese úgy véli, akár egy kisebb csoportnyi Nagyláb is élhet az erdőkben.

A bejelentések száma március óta kezdett megnövekedni, mialatt az interneten 43 centiméteres lábnyomot megörökítő fotók is terjednek, amik egy legalább két méter magas lényhez tartozhatnak.

Bigfoot sightings on the rise in Ohio as strange noises and Sasquatch-size 'tracks' discovered in wilderness https://t.co/VJ7Y1PrXdh — Daily Mail (@DailyMail) May 4, 2026

A szemtanúk több lényről is beszámoltak

A szemtanúk közt volt, aki azt állította, több Nagylábat is látott egyszerre, ezáltal felmerült, hogy esetleg egy „család” is élhet a bejelentés környékén. A beszámolók szerint a lények 180-300 centiméter közötti magasságúak, sötét szőr borítja a testüket és két lábon járnak. Volt olyan szemtanú, aki széles vállakról, hosszú karokról számolt be, illetve, hogy a lény olyan hatalmas súlyú volt, hogy még a talaj is beleremegett a lépéseibe.

Neese saját tapasztalata is ugyanezeket támasztják alá: 1993-ban épp egy oregoni katonai gyakorlaton vett részt, amikor három társával arra lettek figyelmesek, hogy Nagyláb-szerű lények figyelik őket, és legalább 25 másodpercig rajtuk tartották a szemüket.

Korábban egyáltalán nem érdekelt a téma, számomra inkább afféle városi legendának tűnt. De minden megváltozott 1993-ban, amikor egy katonai gyakorlat során három ilyen lény figyelt minket, és az a 25 másodperc teljesen megváltoztatta az életemet

– mondta el a szakértő.