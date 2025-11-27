Törik a körmöd és hullik a hajad? Erre van szükséged, ha vitaminhiányod van

Folyton fáradt vagy? Repedezik a sarkad, törik a körmöd, vagy hullik a hajad? Lehet, hogy nem csak a stressz a hibás. A tested gyakran előbb és többet elárul az egészségi állapotodról, mint gondolnád – csak meg kell tanulnod „olvasni” benne. Ha az említett tünetektől szenvedsz, könnyen lehet, hogy vitaminhiány áll a háttérben.

A vitaminhiány könnyen okozhat hajhullást, körömtöredezést

Fotó: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock

Vitaminhiány jelei

Sokan legyintünk egy-egy apróbb tünetre, és betudjuk azokat az időjárás-változásnak, esetleg fáradtságnak. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a szervezet egy komolyabb problémát próbál jelezni. Alább azokat a gyakori, mégis alábecsült tüneteket vettük górcső alá, amelyek vitamin- vagy ásványianyag-hiányra utalhatnak.

Törik a haj, repedezik a köröm? Hiányozhat a biotin

Ha a körmeid könnyen töredeznek, a hajad pedig fakóbb és ritkább lett, a tünetek biotinhiányra utalhatnak. Ez egy B-vitamin, amelyet a szervezet az energiafeldolgozás során hasznosít, de a haj- és köröm egészséges állapotának fenntartásában is nagy szerepe van. A hiánya nem túl gyakori, de például vegán életmód, hosszan tartó antibiotikum-használat, vagy túl sok nyers tojásfehérje fogyasztása esetén könnyen előfordulhat. Ilyen esetben érdemes olyan biotinban gazdag ételeket fogyasztani, mint a tojás, hal, belsőségek, magvak, élesztő, spenót, édesburgonya.

Szájszélsérülésekkel, aftákkal küzdesz? Vas- és B-vitamin-hiány állhat a háttérben

A repedezett ajkak vagy visszatérő afták gyakran vas- vagy B-vitamin-hiány (B1, B2, B6) miatt alakulnak ki. Ezek a tápanyagok leginkább húsokban, hüvelyesekben, tojásban, tejtermékekben, teljes kiőrlésű gabonákban találhatók meg. Ha ezek az ételek rendszeresen kimaradnak az étrendből, rövid idő alatt kialakulhatnak hiánybetegségek.

Vérzik az ínyed? Híján lehetsz a C-vitaminnak

A fogínyvérzést sokan túl erős fogmosásra fogják, és bár néha tényleg nincs szó többről, ha a probléma gyakran jelentkezik és fáradékonyság, könnyen kialakuló véraláfutások társulnak hozzá, akkor könnyen lehet, hogy C-vitamin-hiány áll a háttérben. A C-vitaminnak nemcsak az immunrendszer támogatásában van fontos szerepe, hanem a sebgyógyulásban, kollagénképzésben is. Mivel a szervezet nem tárolja, rendszeresen kell pótolni – főleg zöldségekből, gyümölcsökből.