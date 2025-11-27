Törik a körmöd és hullik a hajad? Erre van szükséged, ha vitaminhiányod van

Folyton fáradt vagy? Repedezik a sarkad, törik a körmöd, vagy hullik a hajad? Lehet, hogy nem csak a stressz a hibás. A tested gyakran előbb és többet elárul az egészségi állapotodról, mint gondolnád – csak meg kell tanulnod „olvasni” benne. Ha az említett tünetektől szenvedsz, könnyen lehet, hogy vitaminhiány áll a háttérben.
Sokan legyintünk egy-egy apróbb tünetre, és betudjuk azokat az időjárás-változásnak, esetleg fáradtságnak. Könnyen előfordulhat azonban, hogy a szervezet egy komolyabb problémát próbál jelezni. Alább azokat a gyakori, mégis alábecsült tüneteket vettük górcső alá, amelyek vitamin- vagy ásványianyag-hiányra utalhatnak.
Ha a körmeid könnyen töredeznek, a hajad pedig fakóbb és ritkább lett, a tünetek biotinhiányra utalhatnak. Ez egy B-vitamin, amelyet a szervezet az energiafeldolgozás során hasznosít, de a haj- és köröm egészséges állapotának fenntartásában is nagy szerepe van. A hiánya nem túl gyakori, de például vegán életmód, hosszan tartó antibiotikum-használat, vagy túl sok nyers tojásfehérje fogyasztása esetén könnyen előfordulhat. Ilyen esetben érdemes olyan biotinban gazdag ételeket fogyasztani, mint a tojás, hal, belsőségek, magvak, élesztő, spenót, édesburgonya.
A repedezett ajkak vagy visszatérő afták gyakran vas- vagy B-vitamin-hiány (B1, B2, B6) miatt alakulnak ki. Ezek a tápanyagok leginkább húsokban, hüvelyesekben, tojásban, tejtermékekben, teljes kiőrlésű gabonákban találhatók meg. Ha ezek az ételek rendszeresen kimaradnak az étrendből, rövid idő alatt kialakulhatnak hiánybetegségek.
A fogínyvérzést sokan túl erős fogmosásra fogják, és bár néha tényleg nincs szó többről, ha a probléma gyakran jelentkezik és fáradékonyság, könnyen kialakuló véraláfutások társulnak hozzá, akkor könnyen lehet, hogy C-vitamin-hiány áll a háttérben. A C-vitaminnak nemcsak az immunrendszer támogatásában van fontos szerepe, hanem a sebgyógyulásban, kollagénképzésben is. Mivel a szervezet nem tárolja, rendszeresen kell pótolni – főleg zöldségekből, gyümölcsökből.
Az úgynevezett nyugtalan láb szindróma sokakat érint, főleg nőket. Olyan érzés, mintha állandóan mozgatni kellene a lábat, amely jelenség főleg este, pihenéskor jelentkezik. A tünet mögött gyakran vashiány áll. A vas az energiatermelésben és az idegrendszer megfelelő működésében is kulcsszereplő. Hiánya álmatlanságot, fáradtságot, és nyugtalan láb szindrómát kiváltó bizsergő érzést is okozhat. Kezelésére több hús, hüvelyes és spenót fogyasztása javasolt, amelyeket érdemes C-vitaminban gazdag ételekkel kombinálni, hogy a vas jobban felszívódjon.
A hajhullás mögött rengeteg minden állhat – hormonális változások, stressz, öröklődés. Gyakran azonban az étrenden múlik, ugyanis a vas-, biotin- és B3-vitamin-hiány, valamint az omega-zsírsavak hiánya mind okozhat hajvesztést. A pótlásuk ilyen esetben különösen szükséges lehet, ugyanakkor túl sok vitamin bevitelével könnyen ellenkező hatást válthatunk ki. Mielőtt étrend-kiegészítőkhöz nyúlnánk, érdemes orvossal konzultálnunk.
Zsírosabb, hámló bőr az arcon, a szemöldöknél és a fejbőrön: ez a tünet B2- és B6-vitamin-hiány okán is jelentkezhet. Ha gyakran küzdesz fejbőrviszketéssel, korpával, érdemes megnézni, mennyi teljes értékű gabonát, halat, tojást, zöldséget eszel.
Keratosis pilarisnak hívják azt az állapotot, amikor apró pirosas pöttyök jelennek meg a karokon, combokon. Olyan hatást keltenek, mintha állandóan libabőrös lennél. Ennek részben genetikai okai lehetnek, de a pöttyök megjelenéséhez A- és C-vitamin-hiány is hozzájárulhat. Belsőségek, tojás, tejtermékek, sárgarépa, paprika, citrusfélék fogyasztásával hatékonyan tehetsz a kellemetlen tünet ellen.
Sok esetben nem kell rögtön gyógyszertárba rohanni, ha jelentkeznek a vitaminhiány tünetei. Egy változatosabb, színesebb étrend már rengeteget segíthet. Több zöldség, gyümölcs, minőségi fehérje, és kevesebb feldolgozott élelmiszer fogyasztásával, valamint rendszeres önvizsgálattal rengeteget tehetsz az egészségedért. Ha azonban a panaszok tartósak, érdemes szakemberrel konzultálnod. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat arról, mire van szükséged – és mi az, amiből esetleg túl sok van a szervezetedben.
(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)
