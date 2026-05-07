Áll a bál, két bírói döntés miatt örjöngenek a müncheniek a BL-kiesés után

A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként. Az eredmény azt jelenti, hogy a címvédő francia együttes bejutott a sorozat május 30-i fináléjába, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. A PSG ellenfele az Arsenal lesz, de a szerdai müncheni meccs két hatalmas vitát kiváltó pillanatot is hozott.
Az első félidőben a PSG játékosa, Nuno Mendes – aki már kapott egy sárga lapot – úgy tűnt, hogy kézzel ért a labdához, hogy megakadályozza a Bayern támadását. A portugál játékvezető, Pinheiro sípjába fújt, és a müncheniek közül sokan kérték a második sárga lapot, hogy Mendes kiállítsák, ám a bíró csak szabadrúgást ítélt. Mendes kiállítása minden bizonnyal megváltoztatta volna a párharc kimenetelét...
Pillanatokkal később a müncheniek dühe még nagyobb lett, amikor Vitinha tisztázni akart a 16-oson belül, de csapattársa, Joao Neves felé lőtt labdája eltalálta a portugál sztár kinyújtott karját. A Bayern játékosai körbevették a játékvezetőt, míg Vincent Kompany edző a pálya széléről tiltakozott. A VAR megvizsgálta a helyzetet, de nem avatkoztak közbe.
Mindkét ítélet borzolta a kedélyeket, és minden bizonnyal sokáig beszédtémát ad a Bayern Bajnokok Ligája kiesése után.
