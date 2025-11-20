Az 5 legfontosabb vitamin, amire egy nőnek szüksége van

Hogyan nyerd vissza a dús hajkoronád, és légy újra energikus? Mutatjuk azt az 5 vitamint, amit érdemes pótolnod az étkezésen felül is.

A legfontosabb 5 vitamin, amire egy nőnek szüksége van / Fotó: Oldesign / Shutterstock

5 vitamin, amire egy női testnek szüksége van

40 év felett a hormonháztartás, az anyagcsere és az energiaszint is kezd kicsit máshogy működni. Lássuk, mik a legfontosabb vitaminok nőknek, amikre tényleg érdemes odafigyelni. Így kezeld a vitaminhiányt:

1. Vas

A vaspótlást már a dédszüleink is próbálták megoldani, például almába szúrt vasszöggel. Miért? A vas segíti az oxigén szállítását a vérben – ha kevés van belőle, az első jelek egyike a kimerültség. Hiába alszol eleget, mégis fáradtan ébredsz, és délutánra úgy érzed, mintha lefutottál volna egy maratont? Ez lehet a vashiány jele. Egyéb tünetek lehetnek a hajhullás, sápadtság és gyakori fejfájás is.

A vasat főleg húsból, májból, spenótból tudod bevinni, de ha ezeket nem fogyasztod, érdemes valamilyen vastartalmú étrend-kiegészítővel pótolni. A női szervezet számára, a havi vérzés miatt különösen fontos a vaspótlás.

2. Magnézium

Ha valami, hát a magnézium az, ami szinte minden nőnek jól jön. Idegrendszeri támogatás, izomlazítás, jobb alvás – és még PMS-re (premenstruációs szindróma) is hatásos lehet. Valljuk be: a 40-es éveinkre bőven kijut a stresszből. Munka, család, hormonváltozások – nem csoda, ha estére tele van az ember agya.

Mik lehetnek a magnéziumhiány jelei? Ha gyakran rángatózik a szemed, vagy görcsöl a vádlid, szinte biztos, hogy kevés magnéziumot viszel be.

Tudtad? A folsavat B12 vitaminnal érdemes szedni, így tudja kifejteni igazán a hatását / Fotó: New Africa / Shutterstock

3. Mio-inozitol és a Berberine

A mio-inozitol és a berberin természetes módon segíthet szabályozni a vércukorszintet, így segíti az inzulinrezisztencia kockázatát, emellett pedig segít enyhítheti a PCOS tüneteket (policisztás oválium szindróma), amiket sok nő „csak úgy elvisel".

Például ha rendszertelen a ciklusod, indokolatlan hízást tapasztalsz, vagy túlzott szőrnövekedést tapasztalsz, ezek mögött gyakran a hormonális egyensúly felborulása áll, amire ezek az anyagok jótékonyan hathatnak. Persze nem csodaszer, de sok nőnek segített már a hormonális egyensúly helyreállításában.