Az 5 legfontosabb vitamin, amire egy nőnek szüksége van

Hogyan nyerd vissza a dús hajkoronád, és légy újra energikus? Mutatjuk azt az 5 vitamint, amit érdemes pótolnod az étkezésen felül is.
40 év felett a hormonháztartás, az anyagcsere és az energiaszint is kezd kicsit máshogy működni. Lássuk, mik a legfontosabb vitaminok nőknek, amikre tényleg érdemes odafigyelni. Így kezeld a vitaminhiányt:
A vaspótlást már a dédszüleink is próbálták megoldani, például almába szúrt vasszöggel. Miért? A vas segíti az oxigén szállítását a vérben – ha kevés van belőle, az első jelek egyike a kimerültség. Hiába alszol eleget, mégis fáradtan ébredsz, és délutánra úgy érzed, mintha lefutottál volna egy maratont? Ez lehet a vashiány jele. Egyéb tünetek lehetnek a hajhullás, sápadtság és gyakori fejfájás is.
A vasat főleg húsból, májból, spenótból tudod bevinni, de ha ezeket nem fogyasztod, érdemes valamilyen vastartalmú étrend-kiegészítővel pótolni. A női szervezet számára, a havi vérzés miatt különösen fontos a vaspótlás.
Ha valami, hát a magnézium az, ami szinte minden nőnek jól jön. Idegrendszeri támogatás, izomlazítás, jobb alvás – és még PMS-re (premenstruációs szindróma) is hatásos lehet. Valljuk be: a 40-es éveinkre bőven kijut a stresszből. Munka, család, hormonváltozások – nem csoda, ha estére tele van az ember agya.
Mik lehetnek a magnéziumhiány jelei? Ha gyakran rángatózik a szemed, vagy görcsöl a vádlid, szinte biztos, hogy kevés magnéziumot viszel be.
A mio-inozitol és a berberin természetes módon segíthet szabályozni a vércukorszintet, így segíti az inzulinrezisztencia kockázatát, emellett pedig segít enyhítheti a PCOS tüneteket (policisztás oválium szindróma), amiket sok nő „csak úgy elvisel".
Például ha rendszertelen a ciklusod, indokolatlan hízást tapasztalsz, vagy túlzott szőrnövekedést tapasztalsz, ezek mögött gyakran a hormonális egyensúly felborulása áll, amire ezek az anyagok jótékonyan hathatnak. Persze nem csodaszer, de sok nőnek segített már a hormonális egyensúly helyreállításában.
A D-vitamint a szervezet a napfény hatására termeli, ám ebből az őszi, téli időszakban egyre kevesebb jut, ezért ajánlott a külső pótlása.
A csontritkulás megelőzésében kulcsszerepe van, főleg 40 éves kor felett. Emellett támogatja az immunrendszert, a hangulatot is befolyásolja, sőt – egyes kutatások szerint – a hormonrendszer működéséhez is kell.
A folsav valószínűleg onnan ismerős, hogy terhesség alatt kötelező szedni. De nem csak akkor hasznos. A B12 és a folsav együtt segítik a vérképzést, az idegrendszer működését, és ha ezek hiányoznak, az is vezethet fáradékonysághoz, feledékenységhez, sőt hangulatingadozáshoz is.
Menstruáció alatt, vagy ha vegetáriánus étrendet követsz (a B12 főként állati eredetű ételekben van), akkor különösen fontos odafigyelni rá.
Nem kell persze, hogy felvásárold a közeli gyógyszertárat és elkezd halmozni a vitaminokat, de egy egyszerű vérkép már sokat elárulhat arról, milyen vitaminokra van szüksége a szervezetednek.
