Komoly veszélyben lehet: nagy erőkkel keresnek egy 17 éves lányt Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság folytat eljárást az ismeretlen helyen tartózkodó F. Hanna Eszter ügyében. Az eltűnt, 17 éves lány jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, és orvosi segítségre is szorulhat, így a rendőrök most nagy erőkkel keresik.

Eltűnt lány keresnek nagy erőkkel a rendőrök

Eltűnt kamasz lányt keresnek Budapesten

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Flood Hanna Eszter tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

