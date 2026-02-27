Zavar a szemed alatti duzzanat? Így enyhítheted házi praktikákkal

A szem alatti duzzanatnak több kiváltó oka lehet.

A szem alatti duzzanat csökkentése a kor előrehaladtával egyre nagyobb kihívás lehet. Ha már kipróbáltad az összes méregdrága csodaszert, de egyik sem hozott látványos eredményt, akkor itt az ideje, hogy bevesd az olcsó és jól bevált házi praktikákat. A szem környéki bőr a tested egyik legvékonyabb és legérzékenyebb területe. Itt kevesebb a faggyúmirigy és a kollagénrost, valamint gyengébb a tartószerkezet, ezért könnyebben alakul ki duzzanat, sötét elszíneződés vagy apró ránc. A szem alatti ödéma hátterében gyakran vízvisszatartás, allergia, kialvatlanság vagy túlzott sófogyasztás áll. A genetika is szerepet játszhat, és ahogy telnek az évek, a bőr megereszkedése is tovább ront a helyzeten.

Szem alatti duzzanat csökkentése házi praktikákkal

Egy stresszes hét, kevés alvás, egy fűszeres, sós vacsora, de akár a frontok is okozhatják a szem alatti duzzanatot. Ilyenkor kétségbeesés helyett inkább nézz körül a konyhádban.

1. Hideg kanál vagy jég

Kifejezetten ödémás, puffadt szem alatti területre érdemes bevetned. A hideg összehúzza az ereket, csökkenti a felgyülemlett folyadékot és mérsékli a duzzanatot.

Hogyan csináld?

Tegyél be két teáskanalat a hűtőbe 15–20 percre, vagy gyors megoldásként 5 percre a fagyasztóba. Feküdj a hátadra, és a kanál domború felét helyezd a szem alatti területre.

Tartsd ott 1–2 percig, majd cseréld, ha felmelegedett. Összesen 5–10 percig ismételd.

Bors extra tipp: reggel a leghatékonyabb.

2. Uborkapakolás

Enyhe duzzanat, fáradt tekintet és sötét elszíneződés esetén érdemes bevetned a jól bevált és olcsó uborkapakolást. Az uborka magas víztartalma hidratál, a benne lévő antioxidánsok és C-vitamin frissítik a bőrt.

Hogyan csináld?

Moss meg egy friss uborkát, vágj belőle két vastag szeletet, és tedd 10 percre a hűtőbe. Helyezd a csukott szemhéjadra és a szem alatti területre. Hagyd hatni 15–20 percig.

Bors extra tipp: ha lereszeled az uborkát, jégkockatartóban lefagyasztod, gézbe csomagolod és úgy teszed a szemedre, akkor intenzívebb hatást érhetsz el.

3. Zöldtea-filter

Puffadtságra és sötétebb karikák halványítására a zöld tea mindig működik. A zöld tea koffeint és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek serkentik a mikrokeringést és csökkentik a gyulladást.