Zavar a szemed alatti duzzanat? Így enyhítheted házi praktikákkal

A szem alatti duzzanat csökkentése a kor előrehaladtával egyre nagyobb kihívás lehet. Ha már kipróbáltad az összes méregdrága csodaszert, de egyik sem hozott látványos eredményt, akkor itt az ideje, hogy bevesd az olcsó és jól bevált házi praktikákat. A szem környéki bőr a tested egyik legvékonyabb és legérzékenyebb területe. Itt kevesebb a faggyúmirigy és a kollagénrost, valamint gyengébb a tartószerkezet, ezért könnyebben alakul ki duzzanat, sötét elszíneződés vagy apró ránc. A szem alatti ödéma hátterében gyakran vízvisszatartás, allergia, kialvatlanság vagy túlzott sófogyasztás áll. A genetika is szerepet játszhat, és ahogy telnek az évek, a bőr megereszkedése is tovább ront a helyzeten.
Egy stresszes hét, kevés alvás, egy fűszeres, sós vacsora, de akár a frontok is okozhatják a szem alatti duzzanatot. Ilyenkor kétségbeesés helyett inkább nézz körül a konyhádban.
Kifejezetten ödémás, puffadt szem alatti területre érdemes bevetned. A hideg összehúzza az ereket, csökkenti a felgyülemlett folyadékot és mérsékli a duzzanatot.
Tegyél be két teáskanalat a hűtőbe 15–20 percre, vagy gyors megoldásként 5 percre a fagyasztóba. Feküdj a hátadra, és a kanál domború felét helyezd a szem alatti területre.
Tartsd ott 1–2 percig, majd cseréld, ha felmelegedett. Összesen 5–10 percig ismételd.
Bors extra tipp: reggel a leghatékonyabb.
Enyhe duzzanat, fáradt tekintet és sötét elszíneződés esetén érdemes bevetned a jól bevált és olcsó uborkapakolást. Az uborka magas víztartalma hidratál, a benne lévő antioxidánsok és C-vitamin frissítik a bőrt.
Moss meg egy friss uborkát, vágj belőle két vastag szeletet, és tedd 10 percre a hűtőbe. Helyezd a csukott szemhéjadra és a szem alatti területre. Hagyd hatni 15–20 percig.
Bors extra tipp: ha lereszeled az uborkát, jégkockatartóban lefagyasztod, gézbe csomagolod és úgy teszed a szemedre, akkor intenzívebb hatást érhetsz el.
Puffadtságra és sötétebb karikák halványítására a zöld tea mindig működik. A zöld tea koffeint és antioxidánsokat tartalmaz, amelyek serkentik a mikrokeringést és csökkentik a gyulladást.
Forrázz le két zöldtea-filtert, hagyd teljesen kihűlni, majd tedd be 15 percre a hűtőbe. Helyezd a szem alatti területre. Pihenj vele 15 percig.
Bors extra tipp: Hetente 2–3 alkalommal ismételhető.
A koffein összehúzza az ereket, csökkenti az elszíneződést, serkenti a keringést.
Egy teáskanál őrölt kávét keverj össze egy teáskanál natúr joghurttal vagy aloe vera géllel. A keveréket finoman vidd fel a szem alatti területre, vigyázva, hogy ne kerüljön a szemedbe. Hagyd hatni 10 percig, majd langyos vízzel mosd le.
Bors extra tipp: hetente legfeljebb 1–2 alkalommal alkalmazd.
A megereszkedett bőr ellen ez az igazi aduász. A tojásfehérje feszesíti a bőrt, optikailag simábbá teszi a területet.
Válaszd szét a tojást, csak a fehérjére lesz szükséged. Verd enyhén habosra, majd egy tiszta ecsettel vékony rétegben vidd fel a szem alatti részre. Hagyd megszáradni, ehhez nagyjából 10 percre van szükség. Óvatosan mosd le.
Bors extra tipp: Sérült, irritált bőrön ne alkalmazd.
Enyhíti a duzzanatot és csökkenti az irritációt. Gyulladáscsökkentő, nyugtató, enyhén érösszehúzó hatású. Kifejezetten hasznos, ha monitor előtt dolgozol.
Egy teáskanál szárított kék búzavirágot önts le 2 dl forró vízzel. Lefedve 15 percig hagyd ázni. Amikor teljesen kihűlt, szűrd le és egy beáztatott vattapamaccsal borogasd a szemed 15 percig.
Ha a puffadtság mellett sötét karikák is megjelennek a szemed alatt, akkor a cickafark gyógynövényt érdemes bevetned. Érfalerősítő és gyulladáscsökkentő hatású.
Egy teáskanál cickafarkat önts le 2 dl forró vízzel, majd hagyd ázni 10 percig. Miután kihűlt, borogasd vele a szemed 10 percig gézlap vagy vattapamacs segítségével.
Bors extra tipp:
Tudtad?
A szem alatti duzzanat gyakran nem csak esztétikai kérdés: az éjszakai vízszintes testhelyzet miatt a folyadék könnyebben gyűlik össze a szem körül – ezért látod magad reggel puffadtabbnak. Ha egy plusz párnával enyhén megemeled a fejed, az segíthet megelőzni az ödéma kialakulását.
Ha szeretnél megtanulni egy egyszerű szemduzzanat-csökkentő masszázstechnikát, akkor nézd meg a következő videót:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.