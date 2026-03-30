Melatonin a gyereknek? A gyógyszerész szerint komoly veszélyei vannak

A melatonin a szervezet által termelt hormon, amely az alvás-ébrenlét ritmus szabályozásában játszik szerepet, vagyis azt jelzi, mikor jön el az alvás ideje. Kiegészítőként nem úgy hat, mint egy klasszikus altató, inkább az elcsúszott alvásritmusra van hatással, de ettől még nem old meg minden esti alvásgondot. Hogy a melatonin gyerekeknek mikor kerülhet egyáltalán szóba, miért nem szabad rutinszerű esti megoldásként kezelni, és mire érdemes nagyon figyelni, azt szakértő segítségével tesszük helyre. Erre már csak azért is szükség van, mert az elmúlt években látványosan nőtt a melatonin használata a gyerekek körében, miközben több fontos kérdésben ma sincs mindenre megnyugtató válasz.
Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész, gyógyszerengedélyeztetési szakértő segítségével néztük meg, mit érdemes tudni a témáról.
Bizonyos helyzetekben a melatonin valóban segíthet. Főleg azoknál a gyerekeknél merülhet fel gyakrabban, akiknél valamilyen neurofejlődési zavar, például autizmus vagy ADHD mellett jelentkeznek alvási nehézségek. Ilyenkor rövid távon segíthet abban, hogy a gyerek hamarabb elaludjon, és valamivel hosszabb legyen az alvásideje.
Természetesen a szülőknek-gondviselőknek is mindig célszerű elolvasni a dobozokban található betegtájékoztatót, amiben ezek az információk szintén megtalálhatók
– fogalmaz Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész.
A helyzet már jóval kevésbé egyértelmű azoknál a gyerekeknél, akiknél nincs ilyen háttér.
A melatoninnal kapcsolatban az egyik legnagyobb félreértés az, hogy sokan enyhébb altatóként gondolnak rá. Pedig sokszor csupán az a gond, hogy az esti ritmus nincs a helyén. A melatonin adása gyerekeknek is segíthet valamennyit az elalvási idő rövidítésében és az alvás hosszának növelésében, de nem olyan megoldás, amitől egyik napról a másikra minden rendeződik. És attól, hogy recept nélkül is elérhető felnőttek számára, még nem lesz jó minden alvási nehézségre.
Ami a gyógyszerként engedélyezett készítményekre érvényes szakmailag, az érvényes az étrend-kiegészítőkre is, de ott a szakmai kontroll – főleg patikán kívül – gyenge vagy nincs
– magyarázza Dr. Dobson Szabolcs.
Gyerekeknél a melatonin használatával kapcsolatban a legnagyobb kérdés a hosszabb távú alkalmazás. Rövid távon több esetben is kedvező eredményeket írtak le, a hosszú távú hatásokról viszont továbbra sincs elég biztos adat. Éppen ezért gyerekeknél különösen fontos az óvatosság. Nem mindegy, hány éves a gyerek, miért alszik rosszul, mennyi ideje tart a probléma, és az sem, hogy előtte próbáltak-e valóban rendet tenni az esti rutinban.
Fontos tudni, hogy a 3 mg-os és az 5 mg-os hatáserősségű tabletták nem alkalmazhatók gyermekeknél. Az 1-2 mg-os melatonin készítmények pedig csak olyan javallatokban (autizmus spektrum zavar, ADHD, egyéb idegfejlődési zavarok), amelyek előzetes orvosi diagnózishoz kötöttek. Vagyis, ha a gyógyszerész tudja, hogy a vásárló gyermeknek veszi az adott vény nélküli szert, és az alkalmazási előírást figyelmen kívül hagyva szolgálja ki, jogsértést követ el és akár felelősségre vonható is lehet adott esetben. Ha nem tudja bármilyen neki fel nem róható okból, ki fogja szedni az adott vény nélküli készítményt, akkor is fel kell hívni a a figyelmet arra, hogy ezek gyermekkorban nem alkalmazhatók
– hívja fel a figyelmet a gyógyszerész.
Mielőtt bármilyen alvást segítő készítmény szóba kerülne, érdemes végignézni az esti rutin alapjait. Sokszor már ezek rendezése is látványos változást hoz.
A simán csak gyakran ébredő gyerekeknél sem biztos, hogy rögtön valamilyen készítmény a jó irány. Van, amikor egészen hétköznapi változtatások enyhíthetnek a helyzeten, és az is előfordul, hogy az altatási körülmények újragondolása hoz javulást.
Hogyan segít a fárasztás a baba alvásában?
Ezek a cikkek is érdekelhetnek:
