Melatonin a gyereknek? A gyógyszerész szerint komoly veszélyei vannak

A melatonin gyerekeknek nem egyszerű altató, és nem is való minden alvásproblémára.

Rövid távon segíthet, de a hosszú távú hatásokról még nincs elég információ.

Az esti rutin rendbetétele sokszor többet számít, mint bármilyen készítmény.

A melatonin a szervezet által termelt hormon, amely az alvás-ébrenlét ritmus szabályozásában játszik szerepet, vagyis azt jelzi, mikor jön el az alvás ideje. Kiegészítőként nem úgy hat, mint egy klasszikus altató, inkább az elcsúszott alvásritmusra van hatással, de ettől még nem old meg minden esti alvásgondot. Hogy a melatonin gyerekeknek mikor kerülhet egyáltalán szóba, miért nem szabad rutinszerű esti megoldásként kezelni, és mire érdemes nagyon figyelni, azt szakértő segítségével tesszük helyre. Erre már csak azért is szükség van, mert az elmúlt években látványosan nőtt a melatonin használata a gyerekek körében, miközben több fontos kérdésben ma sincs mindenre megnyugtató válasz.

Melatonin gyerekeknek alvászavar esetén sem a legjobb döntés.

Fotó: Bricolage / shutterstock

Melatonin gyerekeknek: nem mindegy, mikor és miért kerül elő

Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész, gyógyszerengedélyeztetési szakértő segítségével néztük meg, mit érdemes tudni a témáról.

Bizonyos helyzetekben a melatonin valóban segíthet. Főleg azoknál a gyerekeknél merülhet fel gyakrabban, akiknél valamilyen neurofejlődési zavar, például autizmus vagy ADHD mellett jelentkeznek alvási nehézségek. Ilyenkor rövid távon segíthet abban, hogy a gyerek hamarabb elaludjon, és valamivel hosszabb legyen az alvásideje.

Természetesen a szülőknek-gondviselőknek is mindig célszerű elolvasni a dobozokban található betegtájékoztatót, amiben ezek az információk szintén megtalálhatók

– fogalmaz Dr. Dobson Szabolcs gyógyszerész.

A helyzet már jóval kevésbé egyértelmű azoknál a gyerekeknél, akiknél nincs ilyen háttér.