A jó alvás titka? Szakértő szerint ez az aranyszabály segíthet a kimerültségen

A jó éjszakai alvás nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, ugyanis életünkben számos tényező akadályozhatja az akadálymentes éjszakákat.

Ez lehet a jó alvás titka? Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Ez a szabály vezethet a jobb alváshoz?

Egy jóléti szakértő szerint pontosan 11 módszer van, amely segíthet nekünk jobban aludni. A Neom Organics alapítója, Nicola Elliott, két évtizede dolgozik a wellness-iparban, és ez alatt rengeteget tanult az alvásról, a stresszről, az energiáról és a hangulatról.

A Jóllét négy útja című könyvében összegyűjtött ismeretek között megoszt 11 aranyszabályt az optimális alváshoz. Ezeket egyébként Nick Witton kutató és szakember segítségével dolgozott ki.

Bár Elliott több hasznos dolgot is megemlít, az egyik legérdekesebb az úgynevezett „3-2-1 szabály” - ezt Nicola hasznos technikaként ír le, amely felkészít a pihentető alvásra.

Mi az a 3-2-1?

Annak ellenére, hogy egyszerű és könnyű rutinról van szó, eleinte egy kis időbe telhet, mire megszokjuk. Az alvás három órával lefekvés előtt kezdődik, és minden egyes időkeretben más dolgot kell elkerülni.

Három órával lefekvés előtt: fel kell hagyni az evéssel és ivással (az alkohol is ide tartozik), csak a víz fogyasztása megengedett, mivel nem stimuláló. A késő esti étkezés megzavarhatja az alvást és tovább tarthat ébren, mivel serkenti az emésztőrendszert, és gátolja a melatonin felszabadulását.

(az alkohol is ide tartozik), csak a víz fogyasztása megengedett, mivel nem stimuláló. A késő esti étkezés és tovább tarthat ébren, mivel serkenti az emésztőrendszert, és gátolja a melatonin felszabadulását. Két órával lefekvés előtt: abba kell hagyni a munkát és minden megerőltető testmozgást. A testmozgás endorfinokat termel, ezek pedig fokozzák az agyműködést, ami nem ideális alvás előtt.

és minden megerőltető testmozgást. A testmozgás endorfinokat termel, ezek pedig fokozzák az agyműködést, ami nem ideális alvás előtt. Egy órával lefekvés előtt: el kell hagyni a képernyőket, igen, a telefont is, és a szobában lévő lámpákat is ajánlott lekapcsolni. A szemünkben található fényreceptorok a fény miatt nappali jeleket közvetítenek, így az agyunk gátolja az alvást.

Elliott szerint egy ilyen rendszeres rutin lehetővé teszi, hogy jobban kézben tartsuk az életünket, és csökkentheti a stresszt is - írja a Metro.