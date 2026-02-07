A jó alvás titka? Szakértő szerint ez az aranyszabály segíthet a kimerültségen

A jó éjszakai alvás nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik, ugyanis életünkben számos tényező akadályozhatja az akadálymentes éjszakákat.
Egy jóléti szakértő szerint pontosan 11 módszer van, amely segíthet nekünk jobban aludni. A Neom Organics alapítója, Nicola Elliott, két évtizede dolgozik a wellness-iparban, és ez alatt rengeteget tanult az alvásról, a stresszről, az energiáról és a hangulatról.
A Jóllét négy útja című könyvében összegyűjtött ismeretek között megoszt 11 aranyszabályt az optimális alváshoz. Ezeket egyébként Nick Witton kutató és szakember segítségével dolgozott ki.
Bár Elliott több hasznos dolgot is megemlít, az egyik legérdekesebb az úgynevezett „3-2-1 szabály” - ezt Nicola hasznos technikaként ír le, amely felkészít a pihentető alvásra.
Annak ellenére, hogy egyszerű és könnyű rutinról van szó, eleinte egy kis időbe telhet, mire megszokjuk. Az alvás három órával lefekvés előtt kezdődik, és minden egyes időkeretben más dolgot kell elkerülni.
Elliott szerint egy ilyen rendszeres rutin lehetővé teszi, hogy jobban kézben tartsuk az életünket, és csökkentheti a stresszt is - írja a Metro.
A fejlődésre törekszünk, nem a tökéletességre. Lehet, hogy egy kis időbe telik, mire megszokják, de kitartásra van szükség.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.