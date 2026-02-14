Nem ismerik a rákot? Ez a világ egyik legegészségesebb népének étrendje

Pakisztán legészakibb részén, a Himalája hegyvonulatai között húzódik a Hunza-völgy, ahol egy kis létszámú közösség él évszázadok óta szinte teljes elszigeteltségben. A hunzák életmódja és étrendje régóta foglalkoztatja a kutatókat, mert a helyiek körében feltűnően sok a magas életkort megélő ember. Sokan közülük 120–130 évig élnek és a legendák szerint akadnak olyanok is, akik 140 év feletti kort megérnek.
Pontos adatok azonban nincsenek, mivel a közösségben nem vezetnek hivatalos nyilvántartásokat, születési anyakönyveket. A környező pakisztáni régiókban az átlagos várható élettartam nagyjából 67 év, ehhez képest a Hunza-völgy szinte egy egész más világ. Az orvosokat és antropológusokat különösen az lepte meg, hogy a helyi nők idős korban is termékenyek lehetnek és a krónikus betegségek, köztük egyes daganatos kórképek előfordulása rendkívül alacsony. A magyarázatot nem genetikai csodában, hanem a környezet, az életmód és az étrend sajátosságaiban keresik.
A hunzák ritkán esznek húst, leginkább ünnepi alkalmakkor. A mindennapokban a teljes értékű gabonák, a zöldségek és a gyümölcsök dominálnak. Kiemelt szerepe van a sárgabaracknak, amelyet frissen, aszalva és olaj formájában is fogyasztanak. A barackmagot sem dobják el, hanem aprítva, kis mennyiségben beillesztik az étrendbe. Az év egy részében hosszabb böjtöket tartanak, amikor akár hetekig, hónapokig is csak frissen préselt gyümölcsleveket fogyasztanak. Ez az étrendi gyakorlat a szervezet tehermentesítését szolgálja, és szervesen illeszkedik a helyiek életmódjába. A hunzák nem jutnak hozzá feldolgozott élelmiszerekhez, cukros italokhoz vagy ipari készítményekhez, mivel a völgy földrajzi elszigeteltsége ezt eleve kizárja.
Az ivóvizet gleccserekből származó olvadékvíz biztosítja, amely ásványi anyagokban gazdag. A mindennapi fizikai aktivitás magától értetődő, hiszen a hegyvidéki terepen a közlekedés és a földművelés is mozgással jár. Emellett tudatosan foglalkoznak a test és az elme egyensúlyával. A légzőgyakorlatok, a meditáció és a jógához hasonló mozgásformák a közösségi élet részei.
A hunzák származása máig vitatott. Bőrük világosabb, mint a környező népcsoportoké, nyelvük, a burusaski pedig nem mutat rokonságot a szomszédos nyelvekkel. Egyes nyelvészek érdekes párhuzamokat találtak a baszk nyelvvel, bár ezt a kapcsolatot nem sikerült egyértelműen bizonyítani. Létezik egy elmélet is, amely szerint a hunzák ősei Nagy Sándor hadseregének katonái lehettek, akik nem tértek vissza, hanem a Himalája vidékén telepedtek le.
A természetes alapanyagokra épülő étrend, a mértékletesség, a rendszeres mozgás és a stressz tudatos kezelése együtt alakítják azt az életformát, amelyben a test hosszú távon is jó állapotban maradhat. Bár a Hunza-völgy életkörülményei nem másolhatjuk le itt Európában, az alapelvek adhatnak kapaszkodót a mindennapi életben.
6 alapelv a hosszú, egészséges élethez:
