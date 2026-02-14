Nem ismerik a rákot? Ez a világ egyik legegészségesebb népének étrendje

Sokan még 100 év felett is aktív életet élnek a Hunza-völgyben.

A kutatók szerint a hosszú életük egyik kulcsa az egyszerű, növényi alapú étrend.

Megmutatjuk, mit érdemes átvenni ebből a szemléletből a mindennapokban.

Pakisztán legészakibb részén, a Himalája hegyvonulatai között húzódik a Hunza-völgy, ahol egy kis létszámú közösség él évszázadok óta szinte teljes elszigeteltségben. A hunzák életmódja és étrendje régóta foglalkoztatja a kutatókat, mert a helyiek körében feltűnően sok a magas életkort megélő ember. Sokan közülük 120–130 évig élnek és a legendák szerint akadnak olyanok is, akik 140 év feletti kort megérnek.

A Hunzák étrendjében kiemelt szerepe van a sárgabaracknak, amelyet frissen, aszalva és olaj formájában is fogyasztanak

Fotó: Madeleine Steinbach / Shutterstock

Pontos adatok azonban nincsenek, mivel a közösségben nem vezetnek hivatalos nyilvántartásokat, születési anyakönyveket. A környező pakisztáni régiókban az átlagos várható élettartam nagyjából 67 év, ehhez képest a Hunza-völgy szinte egy egész más világ. Az orvosokat és antropológusokat különösen az lepte meg, hogy a helyi nők idős korban is termékenyek lehetnek és a krónikus betegségek, köztük egyes daganatos kórképek előfordulása rendkívül alacsony. A magyarázatot nem genetikai csodában, hanem a környezet, az életmód és az étrend sajátosságaiban keresik.

Kevesebb hús az étrendben

A hunzák ritkán esznek húst, leginkább ünnepi alkalmakkor. A mindennapokban a teljes értékű gabonák, a zöldségek és a gyümölcsök dominálnak. Kiemelt szerepe van a sárgabaracknak, amelyet frissen, aszalva és olaj formájában is fogyasztanak. A barackmagot sem dobják el, hanem aprítva, kis mennyiségben beillesztik az étrendbe. Az év egy részében hosszabb böjtöket tartanak, amikor akár hetekig, hónapokig is csak frissen préselt gyümölcsleveket fogyasztanak. Ez az étrendi gyakorlat a szervezet tehermentesítését szolgálja, és szervesen illeszkedik a helyiek életmódjába. A hunzák nem jutnak hozzá feldolgozott élelmiszerekhez, cukros italokhoz vagy ipari készítményekhez, mivel a völgy földrajzi elszigeteltsége ezt eleve kizárja.

Természetközeli élet

Az ivóvizet gleccserekből származó olvadékvíz biztosítja, amely ásványi anyagokban gazdag. A mindennapi fizikai aktivitás magától értetődő, hiszen a hegyvidéki terepen a közlekedés és a földművelés is mozgással jár. Emellett tudatosan foglalkoznak a test és az elme egyensúlyával. A légzőgyakorlatok, a meditáció és a jógához hasonló mozgásformák a közösségi élet részei.