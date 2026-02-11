Koleszterinszint csökkentése gyorsan? Ez a kétnapos étrend a kutatókat is meglepte

Egy friss kutatás szerint a koleszterin szintje már két nap alatt is csökkenhet.

A rövid ideig tartó, intenzív zabpehely-alapú étrend hetekkel később is érezhető hatást mutatott.

A vizsgálat eredményei új megközelítést adhatnak a koleszterin csökkentéséhez.

Az, hogy a zab jótékony hatással van az anyagcserére, nem újdonság. A kutatási eredmények azonban arra utalnak, hogy a rövid, de nagyobb mennyiségű zabpehely-fogyasztás kedvezőbb hatással lehet a koleszterinszint csökkenésre. Elég két nap, és még hetekkel később is alacsonyabb maradhat a koleszterinszint – erre jutott egy frissen publikált klinikai vizsgálat, amely a zabpehely hatását elemezte. A kutatás szerint azoknál a résztvevőknél, akik rövid ideig kizárólag zabpehely-alapú étrendet követtek, a káros LDL-koleszterin szintje átlagosan 10 százalékkal csökkent és ez a javulás még hat héttel később is kimutatható volt.

A zabpehely rövid idő alatt is mérhető változást indíthat el a koleszterinszintben.

Fotó: Anna_Pustynnikova

Kiknél vizsgálták a koleszterin változását?

A Nature folyóiratban publikált vizsgálatba metabolikus szindrómával élő felnőtteket vontak be. Ez az állapot több, egymást erősítő kockázati tényezőt jelent: emelkedett vérnyomást, magasabb vércukor- és vérzsírszinteket, valamint túlsúlyt. Ezek együtt jelentősen növelik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, ezért ebben a csoportban a koleszterin csökkentése kiemelt jelentőségű kérdés.

Hogyan zajlott a vizsgálat?

A kutatás egyik ágában a résztvevők két egymást követő napon keresztül napi 300 gramm zabpelyhet fogyasztottak. A zabpelyhet vízzel készítették el, az étrendet legfeljebb kis mennyiségű zöldséggel vagy gyümölccsel egészíthették ki. A teljes napi energiabevitel nagyjából a megszokott mennyiség felére csökkent. A kontrollcsoport ezzel párhuzamosan szintén csökkentett kalóriatartalmú étrendet követett, azonban zabpehely nem szerepelt az étrendjükben, így jól elkülöníthető volt a koleszterincsökkenés valódi oka.

Mit mutattak az eredmények?

A zabpehely-alapú étrendet követő résztvevőknél nemcsak az LDL-koleszterin, hanem az összkoleszterin szintje is alacsonyabb lett. Emellett átlagosan két kilogrammos testsúlycsökkenést és enyhe vérnyomásjavulást mértek közvetlenül a két nap végén. A legfontosabb megfigyelés azonban az volt, hogy a koleszterinértékek hat héttel később is kedvezőbbek maradtak, még akkor is, amikor a résztvevők visszatértek a korábbi étrendjükhöz.