Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Koleszterinszint csökkentése gyorsan? Ez a kétnapos étrend a kutatókat is meglepte

Koleszterinszint csökkentése gyorsan? Ez a kétnapos étrend a kutatókat is meglepte

koleszterincsökkentés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 10:45
étrendkutatászabpehely
Elég lehet két nap ahhoz, hogy mérhető változás induljon el a szervezetben. Egy friss kutatás szerint a koleszterin szintje már ilyen rövid idő alatt is csökkenhet, ha átmenetileg megváltoztatjuk az étrendünket. Mutatjuk, miről van szó és mit jelent ez a gyakorlatban.
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • Egy friss kutatás szerint a koleszterin szintje már két nap alatt is csökkenhet.
  • A rövid ideig tartó, intenzív zabpehely-alapú étrend hetekkel később is érezhető hatást mutatott.
  • A vizsgálat eredményei új megközelítést adhatnak a koleszterin csökkentéséhez.

Az, hogy a zab jótékony hatással van az anyagcserére, nem újdonság. A kutatási eredmények azonban arra utalnak, hogy a rövid, de nagyobb mennyiségű zabpehely-fogyasztás kedvezőbb hatással lehet a koleszterinszint csökkenésre. Elég két nap, és még hetekkel később is alacsonyabb maradhat a koleszterinszint – erre jutott egy frissen publikált klinikai vizsgálat, amely a zabpehely hatását elemezte. A kutatás szerint azoknál a résztvevőknél, akik rövid ideig kizárólag zabpehely-alapú étrendet követtek, a káros LDL-koleszterin szintje átlagosan 10 százalékkal csökkent és ez a javulás még hat héttel később is kimutatható volt.

Zabpehely étrend a magas koleszterin ellen.
A zabpehely rövid idő alatt is mérhető változást indíthat el a koleszterinszintben.
Fotó: Anna_Pustynnikova

Kiknél vizsgálták a koleszterin változását?

A Nature folyóiratban publikált vizsgálatba metabolikus szindrómával élő felnőtteket vontak be. Ez az állapot több, egymást erősítő kockázati tényezőt jelent: emelkedett vérnyomást, magasabb vércukor- és vérzsírszinteket, valamint túlsúlyt. Ezek együtt jelentősen növelik a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának esélyét, ezért ebben a csoportban a koleszterin csökkentése kiemelt jelentőségű kérdés.

Hogyan zajlott a vizsgálat?

A kutatás egyik ágában a résztvevők két egymást követő napon keresztül napi 300 gramm zabpelyhet fogyasztottak. A zabpelyhet vízzel készítették el, az étrendet legfeljebb kis mennyiségű zöldséggel vagy gyümölccsel egészíthették ki. A teljes napi energiabevitel nagyjából a megszokott mennyiség felére csökkent. A kontrollcsoport ezzel párhuzamosan szintén csökkentett kalóriatartalmú étrendet követett, azonban zabpehely nem szerepelt az étrendjükben, így jól elkülöníthető volt a koleszterincsökkenés valódi oka.

Mit mutattak az eredmények?

A zabpehely-alapú étrendet követő résztvevőknél nemcsak az LDL-koleszterin, hanem az összkoleszterin szintje is alacsonyabb lett. Emellett átlagosan két kilogrammos testsúlycsökkenést és enyhe vérnyomásjavulást mértek közvetlenül a két nap végén. A legfontosabb megfigyelés azonban az volt, hogy a koleszterinértékek hat héttel később is kedvezőbbek maradtak, még akkor is, amikor a résztvevők visszatértek a korábbi étrendjükhöz.

Hogyan fejti ki jótékony hatását a zabpehely?

A bélbaktériumok döntő töltenek be az anyagcserében. Az általuk termelt anyagok segítik a bél sejtjeit, energiát adnak nekik, így hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat. A kutatók szerint a lényeg a bélmikrobióm gyors alkalmazkodásában van. A nagyobb mennyiségű zabpehely rövid idő alatt sok rostot és fenolos vegyületet juttat a szervezetbe, amelyek a bélbaktériumok segítségével aktív anyagokká alakulnak. Ezek képesek befolyásolni a koleszterin sejtszintű feldolgozását, és a mérések szerint megjelenésük együtt járt a koleszterinszint csökkenésével. 

Hosszútávú hatások

A zabalapú étrend kedvező hatásai általában még hat héttel később is kimutathatók voltak. Egy rövid ideig tartó, időszakosan alkalmazott zabalapú étrend jól tolerálható módon segíthet a koleszterinszint normál tartományban tartásában és a cukorbetegség megelőzésében. A vizsgálat ugyanakkor azt mutatta, hogy a gabonapehely akkor volt igazán hatékony, ha rövid idő alatt, nagyobb mennyiségben és kalóriacsökkentéssel együtt fogyasztották. A hat héten át tartó étrend, amelyben a résztvevők napi 80 gramm zabot ettek különösebb megszorítások nélkül, csak mérsékelt hatást eredményezett. A következő lépés annak tisztázása lehet, hogy az időről időre megismételt, intenzív zabalapú étrend hosszabb távon is valódi megelőző hatással jár-e.

Szakember magyarázza el, mit kell tudni a koleszterinről:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu