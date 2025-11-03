Ez történik a testeddel, ha mindennap eszel joghurtot

A joghurt sokkal több, mint egy egyszerű tejtermék, hiszen tele van tápanyagokkal, rendszeres fogyasztása így meglepően sok előnnyel járhat. Rengeteg mindenre jótékonyan hat, a bélflóránktól kezdve a csontjainkig. A legújabb kutatások és a dietetikusok egészen izgalmas válasszal szolgálnak arra, mi történik pontosan a szervezetünkkel, ha mindennap eszünk joghurtot.

A joghurtot sokféleképpen beillesztheted az étrendedbe

Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

A joghurt legnagyobb előnye: a magas fehérjetartalom

A joghurt egyik legnagyobb erőssége a magas fehérjetartalma, ám nem mindegy, milyen terméket választunk. A görög joghurt például kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a hagyományos változat, így remek választás lehet azoknak, akik szeretnék felturbózni a napi fehérjebevitelüket. A fehérje nem csak az izmok miatt fontos. Segíthet a testsúly szabályozásában, javíthatja a vércukorszintet, és hozzájárulhat az erősebb csontozathoz. Egy adag jó minőségű joghurt akár 15–18 gramm fehérjét is tartalmazhat, így már önmagában is kiadós nassolnivaló.

A joghurt és a bélflóra barátsága

A joghurt nem véletlenül probiotikus. Az élőflórás változatok tele vannak jótékony baktériumokkal, amelyek támogatják a bélrendszer egészségét. A kiegyensúlyozott bélflóra javítja az emésztést és az immunrendszer működésére is hatással van. Ha rendszeresen fogyasztasz élőflórás joghurtot, azzal fenntartod a jó baktériumok egyensúlyát a beleidben, ami hosszú távon az általános közérzetedre is kihat.

Csontbarát kalciumbomba

Egy közepes doboz natúr görög joghurt a napi kalciumszükségleted közel ötödét biztosítja. A kalciumon és fehérjén kívül tartalmaz még foszfort, amely hármas együttesen biztosítja a csontok és a fogak megfelelő szilárdságát. Kutatások szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak kalciumban gazdag tejtermékeket, köztük joghurtot, kisebb eséllyel szenvednek el csonttörést idősebb korban. A kalciumra pedig nemcsak a csontoknak, hanem az idegrendszernek és az izmoknak is szüksége van, sőt a hormontermelődésben is fontos a szerepe.

Vércukorszint, testsúly és jóllakottság

A joghurt fehérjéi lassítják az emésztést, így a vércukorszinted nem ugrik meg hirtelen, mint egy cukros péksütemény elfogyasztása után. Emellett a probiotikumok javíthatják az inzulinérzékenységet is. Ráadásul ha magas fehérjetartalmú joghurtot eszel, sokkal tovább érzed magad jóllakottnak. Ez hosszabb távon a fogyást is támogatja. Nem véletlen, hogy kutatások szerint a joghurtfogyasztók között kevesebb a túlsúlyos ember.