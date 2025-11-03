Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ez történik a testeddel, ha mindennap eszel joghurtot

Ez történik a testeddel, ha mindennap eszel joghurtot

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 08:45
betegségétrendjoghurt
A joghurt az egyik legegyszerűbb, mégis legokosabb választás, ha egészséges nassolnivalót keresünk. Finom és laktató, nem mellesleg rengeteg jótékony hatása lehet a szervezetre. Cikkünkben most eláruljuk, mi történik pontosan a testeddel, ha mindennap eszel joghurtot.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

A joghurt sokkal több, mint egy egyszerű tejtermék, hiszen tele van tápanyagokkal, rendszeres fogyasztása így meglepően sok előnnyel járhat. Rengeteg mindenre jótékonyan hat, a bélflóránktól kezdve a csontjainkig. A legújabb kutatások és a dietetikusok egészen izgalmas válasszal szolgálnak arra, mi történik pontosan a szervezetünkkel, ha mindennap eszünk joghurtot.

Fiatal nő reggelit készít joghurtból és gyümölcsökből a konyhában
A joghurtot sokféleképpen beillesztheted az étrendedbe
Fotó: Drazen Zigic /  Shutterstock 

A joghurt legnagyobb előnye: a magas fehérjetartalom

A joghurt egyik legnagyobb erőssége a magas fehérjetartalma, ám nem mindegy, milyen terméket választunk. A görög joghurt például kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a hagyományos változat, így remek választás lehet azoknak, akik szeretnék felturbózni a napi fehérjebevitelüket. A fehérje nem csak az izmok miatt fontos. Segíthet a testsúly szabályozásában, javíthatja a vércukorszintet, és hozzájárulhat az erősebb csontozathoz. Egy adag jó minőségű joghurt akár 15–18 gramm fehérjét is tartalmazhat, így már önmagában is kiadós nassolnivaló.

A joghurt és a bélflóra barátsága

A joghurt nem véletlenül probiotikus. Az élőflórás változatok tele vannak jótékony baktériumokkal, amelyek támogatják a bélrendszer egészségét. A kiegyensúlyozott bélflóra javítja az emésztést és az immunrendszer működésére is hatással van. Ha rendszeresen fogyasztasz élőflórás joghurtot, azzal fenntartod a jó baktériumok egyensúlyát a beleidben, ami hosszú távon az általános közérzetedre is kihat.

Csontbarát kalciumbomba

Egy közepes doboz natúr görög joghurt a napi kalciumszükségleted közel ötödét biztosítja. A kalciumon és fehérjén kívül tartalmaz még foszfort, amely hármas együttesen biztosítja a csontok és a fogak megfelelő szilárdságát. Kutatások szerint azok, akik rendszeresen fogyasztanak kalciumban gazdag tejtermékeket, köztük joghurtot, kisebb eséllyel szenvednek el csonttörést idősebb korban. A kalciumra pedig nemcsak a csontoknak, hanem az idegrendszernek és az izmoknak is szüksége van, sőt a hormontermelődésben is fontos a szerepe.

Vércukorszint, testsúly és jóllakottság

A joghurt fehérjéi lassítják az emésztést, így a vércukorszinted nem ugrik meg hirtelen, mint egy cukros péksütemény elfogyasztása után. Emellett a probiotikumok javíthatják az inzulinérzékenységet is. Ráadásul ha magas fehérjetartalmú joghurtot eszel, sokkal tovább érzed magad jóllakottnak. Ez hosszabb távon a fogyást is támogatja. Nem véletlen, hogy kutatások szerint a joghurtfogyasztók között kevesebb a túlsúlyos ember.

Szívbarát hatások

A joghurtban található kalcium, magnézium és kálium együtt segít a vérnyomás szabályozásában. Egy nagyszabású vizsgálat eredményei szerint a rendszeres joghurtfogyasztók körében kisebb volt a szívroham és a stroke kialakulásának kockázata, főleg azoknál, akik egyébként magas vérnyomással éltek.

Hogy biztonsággal élvezhesd a joghurtfogyasztás egészségi előnyeit, érdemes natúr, hozzáadott cukor nélküli joghurtot választanod, sok bolti joghurt ugyanis tele van hozzáadott cukorral. Egy-egy gyümölcsös változatban akár 4-5 teáskanálnyi cukor is lehet. Inkább szelj te magad gyümölcsöt a natúr joghurtba, és ízesítsd mézzel, illetve dobd fel egy marék diófélével. Ha érzékeny vagy a laktózra, akkor sem kell lemondanod a joghurtról, ugyanis bőven válogathatsz a laktózmentes termékek közül is.

(A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
