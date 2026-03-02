Orbán Viktor reagált Magyar Péter levelére: hagyjuk a színjátékot!

Azt gondolom, hogy hagyjuk az egészet, hagyjuk a színjátékot! A tényeket mindenki ismeri. Mindenki tudja, hogy a Barátság vezetéket politikai okokból blokkolják, ezért nem engedik be a magyar és a szlovák ellenőröket. Szerintem azt is mindenki tudja, hogy Zelenszkij elnök ezzel a blokáddal a magyar kormányt meg akarja buktatni. Azt is tudjuk, hogy az ukránok, Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra segíteni, ami kiszolgálja Kijev igényeit. Szerintem ezért időzítették az egészet a választási kampány idejére. Amit az ukránok tesznek, azt a kormányváltás, Magyar Péter, meghát a Tisza Párt érdekében teszik