Ittas biciklis gurult ki a rendőrök elé - Döbbenetes videó!

Érdekes jelentek játszódtak le a Pest vármegyei rendőrség által közzétett videófelvételén. Bizonytalan közlekedésével vonta magára a rendőrök figyelmét a nagykőrösi férfi, aki elektromos kerékpárral hajtott át az úttesten, elsőbbséget pedig nem adott a járőröknek. Mint kiderült, a férfi ittasan gurult a rendőrautó elé, egy pillanaton múlt a baleset.
A nagykőrösi rendőrök járőrözés közben lettek figyelmesek a bizonytalanul közlekedő elektromos kerékpárosra, aki azonnal gyanút keltett az egyenruhásokban – közölte a Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Végül igazoltatták a férfit, ekkor további szabálytalanságokat is találtak.
Az incidens során a férfi a járdáról hajtott le az úttestre, közvetlenül a rendőrautó elé. Az úton megtorpanva, rövid gondolkodás után visszaterelte bringáját a járdára és úgy haladt tovább, mintha mi sem történt volna. A rendőrök azonban látták, hogy itt nem csak az elsőbbségadás elmulasztása lesz a probléma. Utánafordultak és igazoltatták – közölte a baon. Ekkor derült ki, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ráadásul ittasan ült fel a biciklire.
A nagykőrösi rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.