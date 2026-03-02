Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
Ittas biciklis gurult ki a rendőrök elé - Döbbenetes videó!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:05
Mindenki meglepődött. Egy férfi ittasan biciklizett, amikor rendőrökkel találta szembe magát.

Érdekes jelentek játszódtak le a Pest vármegyei rendőrség által közzétett videófelvételén. Bizonytalan közlekedésével vonta magára a rendőrök figyelmét a nagykőrösi férfi, aki elektromos kerékpárral hajtott át az úttesten, elsőbbséget pedig nem adott a járőröknek. Mint kiderült, a férfi ittasan gurult a rendőrautó elé, egy pillanaton múlt a baleset.

Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Ittasan hajtott a rendőrök elé a nagykőrösi férfi

A nagykőrösi rendőrök járőrözés közben lettek figyelmesek a bizonytalanul közlekedő elektromos kerékpárosra, aki azonnal gyanút keltett az egyenruhásokban – közölte a Pest vármegyei rendőrség Facebook-oldalán. Végül igazoltatták a férfit, ekkor további szabálytalanságokat is találtak.

Az incidens során a férfi a járdáról hajtott le az úttestre, közvetlenül a rendőrautó elé. Az úton megtorpanva, rövid gondolkodás után visszaterelte bringáját a járdára és úgy haladt tovább, mintha mi sem történt volna. A rendőrök azonban látták, hogy itt nem csak az elsőbbségadás elmulasztása lesz a probléma. Utánafordultak és igazoltatták – közölte a baon. Ekkor derült ki, hogy a férfi nem rendelkezik vezetői engedéllyel, ráadásul ittasan ült fel a biciklire.

A nagykőrösi rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.

 

