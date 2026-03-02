Szem nem maradt szárazon az Actor Awardson: halála után tarolt Catherine O'Hara

Minden bizonnyal a díjátadó legmeghatóbb pillanatának lehettünk szem- és fültanúi a Netflix közvetítésében. Catherine O'Hara halála után posztumusz nyert két díjat is a The Studio című vígjátéksorozatért. A díjak átvételekor a szakma krémje állva siratta a néhai színésznőt, aki január 30-án hunyt el 71 éves korában.

Catherine O'Hara halála után tarolt a sorozatával (Fotó: KGC-356)

Catherine O'Hara sorozata a halál után tarol

A komika a legjobb színésznő díját nyerte el vígjátéksorozat kategóriában, emellett a The Studio lett az év legjobb szereplőgárdája is. Mint később kiderült, Catherine O'Hara tüdőembólia következtében hunyt el, amely a végbélrák elleni kezelése során fellépő szövődményként jelentkezett. A hírek szerint már készült a sikershow második évadára, amelyet nemrég kezdtek el forgatni, és a tervek szerint még idén bemutatják az Apple TV+ felületén. Az Actor Awardon a Jóbarátok sztárja, Lisa Kudrow adta volna át neki az elismerést.

A díjakat a sorozat alkotója és főszereplője, Seth Rogen vette át. A komikus meghatottan emlékezett meg kolléganőjéről.

Minden egyes forgatási nap előtt képes volt e-mailt írni a jeleneteiről, elküldve azok átiratait. Az az igazság, hogy a felvételek mindig akkor lettek a legjobbak, amikor Catherine improvizált. Mindenki szerencsés, aki ismerhette őt; évtizedeken át osztotta meg velünk humorát és nevetését

– mondta Rogen a SAG-AFTRA színpadán könnyes szemekkel a néhai sztárról. A beszédet az álomgyár legnagyobb sztárja állva, könnyeikkel küszködve hallgatták végig.

Seth Rogen összetört kolléganője halála után (Fotó: AdMedia)

Catherine O’Hara olyan filmekkel vált világsztárrá, mint a Beetlejuice, a Reszkessetek, betörők!, vagy a hazánkban még mindig nem látható, zseniális Schitt’s Creek szituációs komédia. Emléke és páratlan tehetsége előtt most az egész filmvilág tiszteleg.