A gyomorégés rákot is jelezhet: jobb, ha figyeled ezeket a tüneteket!

Mint kiderült, nyelőcsőrákot jelezhet a gyomorégés, ezért nem érdemes figyelmen kívül hagyni a tünetet. Ez az egyik leghalálosabb rákbetegség, sokszor csak késői szakaszában fedezik fel az orvosok.

A gyomorégés jelzet nyelőcsőrákot is

Fotó: triocean / Shutterstock

A nyelőcsőrák és a gyomorégés sokszor kéz a kézben jár

A szakértők felhívták a figyelmet arra, hogy a gyomorégés figyelmen kívül hagyása akár életveszélyes is lehet, ugyanis a sokszor ártalmatlan tünet jelezheti a nyelőcsőrák kialakulását is. A brit Action Against Heartburn (AAH) elemzése szerint a 4. stádiumban történő diagnózisok száma a 2014-es esetek számához képest a 2022-es évre 36 százalékra növekedett. A jótékonysági szervezet szerint a „feledésbe merült rák” késői stádiumban történő diagnosztizálásának növekedése katasztrofális a betegek túlélési esélyeinek szempontjából.

A nyelőcsőrák a daganatos betegségek egyik leghalálosabb formája, és szorosan összefügg olyan kockázati tényezőkkel, mint a helytelen táplálkozás, a dohányzás és az alkoholfogyasztás. A szakértők azonban arra figyelmeztetnek, hogy egyre nehezebb felismerni, mert a tünetek nem könnyen azonosíthatók, és túl gyakran tévesztik össze azokat emésztési zavarokkal –, amíg el nem éri a betegség előrehaladott stádiumát.

Jill Clark, az AAH elnöke elmondta:

A nyelőcsőrák az elfeledett ráktípus. Az Egyesült Királyságban az előfordulási arány aránytalanul magas, és a késői diagnózis miatt gyakran végzetes kimenetelű. A késői stádiumban történő diagnózisok növekedésének okai nem egyértelműek, de valószínűleg az NHS terheltsége, a beutalások késedelme, az egészségtelen életmód, az idősödő népesség és a tünetekkel kapcsolatos tudatosság hiánya együttesen felelős.

A korai diagnózis életet menthet

Az Egyesült Királyságban évente körülbelül 9200 új nyelőcsőrákos esetet regisztrálnak, és a diagnosztizáltak kevesebb mint 20 százaléka él túl öt évnél tovább. A pusztító betegség 10 éves túlélési aránya mindössze 12 százalék, de ennek aránya emelkedik abban az esetben, ha a rákot a legkorábbi stádiumban észlelik.

A korai diagnózis első lépése a tünetek ismerete – mondta Sheraz Markar professzor, az Oxford University Hospital NHS Trust sebész szakorvosa.

Ha korán felismerik, akkor jó kezelési lehetőségek vannak, de ha már elterjedt, akkor sokkal nehezebb. A tünetek lehetnek homályosak, de gyakori jel a tartós gyomorégés. Egyéb tünetek lehetnek még nyelési nehézségek, hányinger vagy hányás, megmagyarázhatatlan fogyás vagy krónikus emésztési zavarok.

– magyarázza a Daily Mailben megjelent cikkben. Ha tehát észleled a tünetet, fordulj orvoshoz!