Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Lujza névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rohant a mentő! Baj van az M1-esen

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 02. 13:17 / FRISSÍTÉS: 2026. március 02. 13:17
M1-.es autópályaM1
Több baleset történt egymás után. Biatorbágy közelében karamboloztak az M1-esen.

Több jármű karambolozott az M1-esen – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók jelenleg is műszaki mentést végeznek Biatorbágy közelében.

Több baleset is volt az M1-esen
Több baleset is volt az M1-esen
Fotó: Gé

Több baleset is volt az M1-esen

Összeütközött két kisteherautó és két személygépkocsi az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 20. kilométernél. Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki.

A közelben egy másik hasonló karambol is bekövetkezett, ott egy kisteherautó és egy személygépkocsi futott egymásba. A raj áramtalanítja a járműveket és megszünteti a forgalmi akadályt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu