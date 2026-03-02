Rohant a mentő! Baj van az M1-esen

Több jármű karambolozott az M1-esen – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók jelenleg is műszaki mentést végeznek Biatorbágy közelében.
Összeütközött két kisteherautó és két személygépkocsi az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 20. kilométernél. Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki.
A közelben egy másik hasonló karambol is bekövetkezett, ott egy kisteherautó és egy személygépkocsi futott egymásba. A raj áramtalanítja a járműveket és megszünteti a forgalmi akadályt.
