Rohant a mentő! Baj van az M1-esen

Több jármű karambolozott az M1-esen – közölte a Katasztrófavédelem. A tűzoltók jelenleg is műszaki mentést végeznek Biatorbágy közelében.

Több baleset is volt az M1-esen

Összeütközött két kisteherautó és két személygépkocsi az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében, a 20. kilométernél. Utoléréses baleset történt, amelyhez a törökbálinti hivatásos tűzoltók vonultak ki.

A közelben egy másik hasonló karambol is bekövetkezett, ott egy kisteherautó és egy személygépkocsi futott egymásba. A raj áramtalanítja a járműveket és megszünteti a forgalmi akadályt.