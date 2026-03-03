Őrülten szexi: Tóth Gabi vadító képet osztott meg magáról

Tóth Gabi hosszú évek óta az ország egyik legtehetségesebb, legkülönlegesebb énekesnője, aki a táncosként ismert szerelmével, Papp Máté Bencével nagy boldogságban él együtt még úgy is, hogy az internetes trollok folyamatosan piszkálják őt – pedig semmi rosszat nem tesz, éppen ezért már nem is igazán foglalkozik az alaptalan beszólásokkal a Megasztár sztárja.

Tóth Gabi

Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Most egy olyan képet osztott meg magáról Tóth Gabi a közösségi oldalán, hogy egyből mindenkinek leesett az álla, ugyanis fekete-fehér csíkos ruhában szexizett, miközben mély dekoltázst villantott – "zebra style"-nak nevezte a stílusát, ami a visszajelzések alapján rögtön elnyerte a rajongói tetszését.

Az egyelőre nem derült ki, hogy milyen céllal készült a vadító felvétel, de az biztos, hogy nagyon örültek neki Tóth Gabi követői, hiszen csak úgy özönlöttek a dicsérő hozzászólások – volt, aki megjegyezte, hogy Papp Máté Bence nagyon szerencsés férfi, a képet látva pedig elég nehéz lenne vitába szállni ezzel a véleménnyel: