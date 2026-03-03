Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Őrülten szexi: Tóth Gabi vadító képet osztott meg magáról

Tóth Gabi
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 09:13
szexizebra
Tóth Gabi zebrásan csábít.

Tóth Gabi hosszú évek óta az ország egyik legtehetségesebb, legkülönlegesebb énekesnője, aki a táncosként ismert szerelmével, Papp Máté Bencével nagy boldogságban él együtt még úgy is, hogy az internetes trollok folyamatosan piszkálják őt – pedig semmi rosszat nem tesz, éppen ezért már nem is igazán foglalkozik az alaptalan beszólásokkal a Megasztár sztárja.

hot! felrtöltések: Curtis és Barnai Judit - Peti Köllő Babett - Ági Kökény Attila - Adrián Gönczi Gábor - Adrián Tóth Gabi - Peti
Tóth Gabi
Fotó: Bánkúti Sándor / hot! magazin

Most egy olyan képet osztott meg magáról Tóth Gabi a közösségi oldalán, hogy egyből mindenkinek leesett az álla, ugyanis fekete-fehér csíkos ruhában szexizett, miközben mély dekoltázst villantott – "zebra style"-nak nevezte a stílusát, ami a visszajelzések alapján rögtön elnyerte a rajongói tetszését.

Az egyelőre nem derült ki, hogy milyen céllal készült a vadító felvétel, de az biztos, hogy nagyon örültek neki Tóth Gabi követői, hiszen csak úgy özönlöttek a dicsérő hozzászólások – volt, aki megjegyezte, hogy Papp Máté Bence nagyon szerencsés férfi, a képet látva pedig elég nehéz lenne vitába szállni ezzel a véleménnyel:

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu